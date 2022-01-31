Воронежский губернатор: «Бережливые технологии увеличивают производительность труда на 30–60%»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

На еженедельном оперативном совещании в областном правительстве обсудили тему внедрения принципов бережливого производства в самые разные направления работы. Мероприятие прошло 31 января под председательством губернатора Александра Гусева.

Сегодня бережливые технологии активно внедряют в различных сферах деятельности. Они уже показали свою эффективность, как, например, в работе органов власти, так и на предприятиях региона.

По словам руководителя секретариата губернатора Воронежской области Игоря Лоткова, главная цель бережливого производства – это создание благоприятных условий для жителей региона. И повысить качество их жизни вполне можно, оптимизируя ряд процессов, причем порой без дополнительного финансового вложения. Что и доказали различные жизненные ситуации.

Например, в прошлом году исполнилось 10 лет воронежскому Перинатальному центру. Его появление позволило обеспечивать рожениц квалифицированной регулярной медицинской помощью. Как результат – в регионе снизилась младенческая смертность. А бережливая трансформация служб занятости через взаимодействие с работодателями позволила увеличить процент трудоустроенных воронежцев.

Губернатор Александр Гусев отметил эффективность применения бережливых технологий в промышленной сфере.

– Мы не только в органах власти вели эту работу, но и на предприятиях. Только за счет организационных мер производительность труда увеличилась на 30–60%. Как пример, 95% прошлогодних выпускников Семилукского колледжа трудоустроены по специальности, – сказал глава региона.

Он также поручил проанализировать лучшие практики бережливого производства и применять их в других отраслях и организациях. Александр Викторович напомнил, что таким подходом и сам занимается с 2007 года.

– Еще работая на заводе, мне как топ-менеджеру удавалось беззатратно повышать эффективность предприятия. Жду от каждого подчиненного инициатив: разумные предложения о бережливом производстве получат мою личную поддержку, – пообещал губернатор подчиненным.

Шабанова ШАБАНОВА