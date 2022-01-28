Повысить тариф: как чиновники и перевозчики предлагают решить проблему общественного транспорта Воронежа

Водители увольняются из-за низких зарплат Фото: Михаил ФРОЛОВ

Воронежцы продолжают жаловаться на работу общественного транспорта. Перевозчики в ответ на это разводят руками: водителей не хватает, затраты на содержание автобусов не окупаются. Мэрии повлиять на ситуацию в условиях пандемии не удается. В чем причины, а также каким образом решить проблему, обсудили на круглом столе в «Доме Журналистов» в четверг, 27 января. Подробности выяснила «Комсомолка».

Пассажиры мерзнут на остановках в ожидании маршрутки

В прошлом году Центр управления регионом просил воронежцев оценить качество общественного транспорта. Опрос провели онлайн. Кроме того, изучили жалобы горожан в социальных сетях, а их немало.

Оказалось, что больше всего пассажиры недовольны несоблюдением водителями графика движения. Приходится долго стоять на остановках. Особенно возмущаются жители отдаленных районов. Дело в том, что в некоторых случаях целый жилой микрорайон обслуживает всего один маршрут. И даже тогда автобусы ходят с перебоями. Кроме того, воронежцы пожаловались на то, что некоторые водители проезжают остановки, не обращая внимания на стоящих пассажиров.

Решить проблему в ближайшее время не получится

На претензии ответил замруководителя городского управления транспорта Максим Захаров. Правда, он обнадежить воронежцев не смог: решить проблему быстро не получится. По словам Захарова, есть две основные проблемы. Во-первых, нехватка автобусов.

Чиновник рассказал, что еще два года назад у воронежских перевозчиков было 1,5 тысячи единиц общественного транспорта. Однако с начала пандемии ситуация изменилась. Сейчас по факту на улицах города работают 1 284 автобуса, тогда как плановый выпуск должен быть 1 289. При этом выпустить все машины на линию одновременно невозможно - необходимо время на диагностику транспортного средства.

- Проблема выпуска подвижного состава на линию актуальна. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы в работу транспортной отрасли, сильно подкосив ее. За последний год мы потеряли порядка 200 единиц «свежего» транспорта, начиная с 2016 года выпуска, - сообщил Максим Захаров. - Это связано с тем, что физлица, которые привлекаются транспортными предприятиями и являются и собственниками, и водителями подвижного состава, уходят из отрасли ввиду того, что экономическая ситуация не позволяет оплачивать лизинговые платежи и расходы на содержание техники. Со своей стороны мы работаем над приобретением 100 единиц автобусов большого класса. Это позволит распределить транспортные потоки. Частично решить вопрос с соблюдением расписания. Но это не быстро. По плану новые автобусы должны поступить в начале лета.

Фото: Марина Колесникова (Дом Журналистов)

Во-вторых, нехватка водителей. Сейчас, по словам Захарова, кадровый дефицит достиг 70%.

- На каждом автобусе должно работать по три водителя. Фактически, если у муниципального предприятия их два на машину, то у частных - как правило, один, - рассказал Захаров. - Есть пример перевозчиков, у которых имеются автобусы, но они стоят - некого сажать за руль. С начала пандемии отток водителей системный. Раньше это был сезонный фактор. Летом люди уходили в дальнобойщики, на стройки - сейчас дефицит постоянный.

Это является и одной из причин возросшего числа ДТП с участием маршруток. Водители работают слишком много - концентрация теряется.

Чиновник отметил, что точечные нарушения администрация контролирует. К примеру, когда маршрутчики проезжают остановки. Управление совместно с МБУ «Единый оператор городских пассажирских перевозок» ежедневно ведет мониторинг. Есть возможность привлекать перевозчиков к ответственности. В целом за 2021 год наложили штрафов на 4 млн 817 тыс. рублей (4 817 нарушений), а за январь 2022-го - на 261 тыс.

Перевозчики требуют повысить тариф

По словам представителей транспортных компаний, основная причина дефицита кадров - низкая зарплата водителей. По словам исполнительного директора ТК «Автолайн+» Виктора Натарова, работать за 2 - 3 тысячи рублей за смену при такой нагрузке не каждый согласится. Люди не выдерживают - уходят.

Натаров отметил, что перевозчики не против поднять заплату водителей, но только делать это не на что. Сейчас невозможно отбить затраты на оснащение автобусов камерами видеонаблюдения, топографами, системами ГЛОНАСС и так далее. Топливо при этом все время дорожает. Виктор Натаров заявил, что для решения проблем необходимо повысить тариф.

Максим Захаров заверил, что это не единственный способ. Он вспомнил о брутто-контрактах, введение которых в Воронеже обсуждают уже не первый год. Речь идет о системе организации перевозок, по которой вся собранная с пассажиров выручка поступает в городской бюджет. Затем мэрия платит перевозчикам за выполнение рейсов.

Низкие зарплаты - не единственная проблема. Натаров добавил, что повлияла и пандемия.

- Значительную роль в этом вопросе играет и человеческий фактор: водители имеют дело с большим потоком людей и в большей степени подвержены риску заражения вирусными инфекциями. Часть из них также болеет, а потенциальные кадры не хотят идти в эту сферу, - пояснил он.

Представитель транспортной компании «АТП-1» Дмитрий Лосев заявил о хамском отношении пассажиров к водителям. В частности, есть любители не платить за проезд. Наказать такого человека никак нельзя. На законодательном уровне не предусмотрен даже штраф.

Фото: Марина Колесникова (Дом Журналистов)

Кроме того, встречаются и пьяные дебоширы. По словам Лосева, в прошлом году водителей несколько раз избивали, разбивали стекла в автобусах. Хулиганы убегают, а задержать их невозможно.

Спикер отметил, что помимо нехватки водителей есть и другие объективные причины, почему маршрутки не соблюдают расписание. Банально это пробки на дорогах. Выделенные полосы проблему не решают.

При этом, по словам Дмитрия Лосева, к общественному транспорту сейчас пристальное внимание со стороны горожан:

- Те изменения, которые были запланированы в системе общественного транспорта - их темпы, - к сожалению, по объективным причинам не такие, как планировалось. Но сегодня они есть. Может быть, с позиции простого пассажира не так видны, но эти изменения произошли и еще будут происходить. Такого внимания к общественному транспорту, как за последние два-три года, не было никогда.

Нехватка удобств на конечных остановках

Представитель общественного движения «Город и транспорт» Виталий Иванищев указал перевозчикам на отсутствие комфортных условий на конечных остановках. По его мнению, это одна из причин, по которым мало желающих работать водителями.

Иванищев отметил, что на конечных маршрутчики должны иметь возможность помыть руки, отдохнуть, пообедать. Сейчас там нет даже цивилизованных туалетов. При этом даже не понятно, на чьей земле находится остановка, кто отвечает за территорию. В качестве положительного примера он привел Старый Оскол, где на конечных трамваев обеспечена вся необходима инфраструктура.