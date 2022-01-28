Работа Липецкой области в сфере строительства отмечена на федеральном уровне

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Итоги реализации национального проекта «Жилье и городская среда» в регионах в 2021 году подвели на заседании президиума Правительственной комиссии по региональному развитию под председательством заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина.

Вице-премьер рассказал, что в целом благодаря решениям Президента, Правительства и совместной с регионами штабнои работе год в сфере строительства был успешным, несмотря на ограничения, связанные с пандемией. Также Марат Хуснуллин отметил восьмерку лидеров по показателю ввода жилья на одного человека. Среди них и Липецкая область – ввод на человека в регионе по итогам 2021 года составил 1,09 квадратных метров. Всего же, по оперативным данным, в Липецкой области в 2021 году было введено 1 232,5 тысячи квадратных метров жилья. Тем самым перевыполнено установленное Минстроем задание в 1,222 тысячи квадратных метров жилья.

Достижение результатов в жилищном строительстве стало возможным благодаря грамотной жилищной политике: в достаточном количестве выделяются земельные участки, территории обеспечиваются градостроительной документацией, объектами социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры, оказывается государственная поддержка строительному комплексу и жителям области.

Обсудили на заседании и показатели программы расселения аварийного жилья. По словам Марата Хуснуллина, выполнение программы нарастающим итогом за 2019–2021 годы составило 124% по расселяемои площади и 130% по переселяемым людям: первоначальныи план расселения по площади превышен на 140%, по людям – на 146%. Стоит отметить, что в Липецкой области в 2021 году удалось расселить 19,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья. Всего же в регионе благодаря федеральному проекту «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда» с 2019 года жилищные условия улучшили 2,3 тысячи человек.

«Жилищное строительство – один из важнейших факторов качества жизни людей. И мы постоянно стремимся улучшать эти показатели в Липецкой области», – подчёркивает глава региона Игорь Артамонов.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.