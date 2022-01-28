Воронежский «цирюльник» и обогрев крыши: как в городе борются с сосульками

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Отличительной приметой февраля являются сосульки. Днем под жарким солнцем снег на крышах тает, но с наступлением вечера капель прекращается, а на карнизах застывают ледяные глыбы. Особенно опасны наледи на домах, расположенных вдоль тротуаров. В Воронеже чаще всего с этой напастью борются многовековым способом – вручную очищают крыши от снега и сосулек. Для этого приходится либо прибегать к помощи альпинистов, либо нанимать автокран. Последний вариант на узких и загруженных транспортом улицах зачастую просто невозможен – технике там не развернуться.

А между тем есть современные способы, которые позволяют решать проблему образования наледи или же предупреждать ее. В Воронеже опробовали два варианта.

«ЦИРЮЛЬНИК»

Экспериментальный механизм с говорящим названием «цирюльник» несколько лет назад установили по фасаду одного из многоэтажных зданий на улице Кольцовской. Система представляла собой два кронштейна с натянутой между ними проволокой. Периодически она приводилась в движение и срезала образовавшиеся ледяные наросты. Но на практике ноу-хау оказалось не слишком эффективным: «цирюльник» не мог полностью удалить сосульки, а периодически и сам покрывался льдом. От дальнейшего использования экспериментального оборудования отказались.

Система препятствует замерзанию водосточных труб Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ПОДОГРЕВ КОНТУРА КРОВЛИ

Зато другая новинка в Воронеже прижилась и показала хорошие результаты. Ее принцип состоит в том, что по периметру кровли, а также в водостоках прокладывается электрический кабель. Он нагревается и топит лед и снег. Талая вода выводится на улицу, а карниз всегда остается чистым.

В комплекте с системой может устанавливаться погодный датчик: он автоматически включает оттаиватель при снегопадах и во время оттепелей. Стоимость оборудования зависит от периметра дома, его высоты, количества водостоков и, конечно, материалов. Надо уточнить и то, что работа системы связана с ростом энергозатрат дома в зимний период.

Как на практике работает оттаиватель, эффективен ли и окупает ли он себя? Чтобы выяснить это, «Комсомолка» пообщалась с жительницей дома на улице Театральной, где четыре года назад установили такую систему.

Слева обычный дом с наледью на карнизе, справа - с системой подогрева кровли Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

"КРЫША СЛИШКОМ ДОРОГА, ЧТОБ ДОЛБИТЬ ЕЕ ЛОМОМ"

В 2018 году в многоэтажке проходил плановый капитальный ремонт крыши.

- Мастера нам попались опытные, они сразу предупредили, что крышу сделают качественную, из дорогих материалов. И прослужит она долго, но при одном условии, что ее не будут очищать от наледи вручную лопатами и ледорубами, - поделилась с нами Ольга Николаевна, старшая по дому. – Тогда мы и задумались об установке системы оттаивания, переговорили с представителем Фонда капремонта, работы по монтажу кабеля внесли в смету.

Наша собеседница живет на верхнем этаже дома, поэтому взяла заботу об обслуживании системы в свои руки. Погодного датчика в доме нет, и Ольга Николаевна сама включает и выключает обогрев крыши при перепадах температуры. Мы лично убедились – сосулек на крыше этого дома на улице Театральной нет. Довольны результатом и жильцы:

- Размер платежа за электроэнергию в связи с обогревом кровли для нашего небольшого, двухподъездного дома вырос незначительно, особенно в перерасчете на 12 месяцев, - продолжает Ольга Николаевна. – Зато мы совершенно забыли о проблеме образования наледи.

У дорогого оборудования только один недостаток - оно привлекает вандалов. Однажды они срезали кабель, проходящий по стоку.

- УК отказалась взять на баланс систему, поэтому в таких случаях ремонт и обслуживание каждый раз требует дополнительных сборов с жильцов, - посетовала наша собеседница.

Жильцы дома о своем решении установить оборудование не жалеют Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

КАК УСТАНОВИТЬ СИСТЕМУ ОТТАИВАНИЯ

В пресс-центре ЖКХ «Комсомолке» рассказали, что принятие на баланс системы подогрева кровли повлечет рост платы по первой строке квитанции, поскольку затраты на обслуживание жилого дома в ней четко рассчитаны. В этом случае, по словам коммунальщиков, инициатива должна исходить от собственников: если они готовы увеличить свои расходы, то должны принять соответствующее решение на общем собрании и передать протокол в УК.

Таким же образом – через общее собрание – договариваются жильцы и об установке системы. Решение должно быть принято большинством голосов. После этого составляется смета, оценивается стоимость материалов и работ, и начинается поиск подрядчика.

Еще один вариант - включить монтаж системы в перечень работ при плановом капитальном ремонте кровли.