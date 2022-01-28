«Вспышка ковида, щенок-пассажир и намаз в маршрутке»: что обсуждали воронежцы на этой неделе

Горожане активно обсуждали вспышку ковида в регионе, транспортные проблемы, эмоциональные видеоролики и многое другое. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В студии радио «КП-Воронеж» (97.7 FM) вместе с нашим гостем, руководителем группы «Мой и твой Воронеж» Дмитрием Кириенко, мы обсудили самые запоминающиеся и дискуссионные события прошедшей недели.

Горожане активно обсуждали вспышку ковида в регионе, транспортные проблемы, эмоциональные видеоролики и многое другое.

Так, в Воронеже прошел круглый стол, на котором профильные специалисты обсудили работу общественного транспорта. Представители мэрии рассказали, что сейчас штат перевозчиков укомплектован лишь на 30%. Часть людей уволилась из-за большого риска заразиться коронавирусом. Других не устраивает низкая зарплата и ненормированный график работы. Также заместитель главы городского управления транспорта Максим Захаров сообщил, что из-за снижения числа пассажиров в период пандемии у всех перевозчиков возникли финансовые проблемы. В итоге количество общественного транспорта в городе существенно сократилось: от 1,5 тысяч машин до 1284.

В очередной раз поднялась тема оплаты проезда. Транспортные компании настаивают на том, что минимальную стоимость нужно поднять до 27 рублей. Администрация сообщества «Мой и твой Воронеж» провела опрос и выяснила, как горожане относятся к такой цене за единичную поездку в маршрутке. В телеграмм-канале проголосовали полторы тысячи воронежцев. 63% опрошенных считают стоимость – высокой, 20% – приемлемой, 4% – низкой, 13% – не пользуются общественным транспортом. В «ВКонтакте» участие в опросе приняли почти пять тысяч. 75% ответили – дорого, 14% – приемлемо, 4% – дешево, 8% - не пользуются общественным транспортом.

Большой отклик получила история двухлетнего Арсения Лихачева. У мальчика спинальная мышечная атрофия (СМА). Остановить течение редкого генетического заболевания способен укол препаратом Золгенсма. Это самый дорогой в мире препарат, его стоимость около 2,5 млн долларов. Ранее семья Лихачевых вела сбор на лекарство, затем приостановила его и попыталась получить укол бесплатно. Однако консилиум врачей отказал малышу. Медики посчитали, что в случае с Арсением высок риск отсутствия эффекта от терапии этим препаратом.

Новая версия взрыва маршрутки в центре Воронежа также привлекла внимание горожан. ЧП случилось вечером 12 августа 2021-го на улице Кольцовской. Пострадали 26 человек, две женщины умерли. В появившихся сообщениях речь шла о том, что взрыв устроили украинские диверсанты. Якобы таким образом они пытались дестабилизировать обстановку в регионе. Однако источники в силовых структурах опровергли информацию, назвали ее вбросом. Расследованием дела занимается Центральный аппарат Следственного комитета России. Официального заявления от них по поводу возможного теракта не было.

Бурно обсуждали воронежцы и поведение одного из водителей ПАЗа. Мужчина стал совершать намаз на заднем сидении прямо перед маленькой девочкой. Ребенок, шокированный поведением дяди, несколько раз просил его уйти. В транспортной компании сообщили, что водитель молился в нерабочее время, остановившись на конечной. А людей впустил просто, чтобы те не мерзли на улице.

Внимание воронежцев также привлекли детская вакцинация, создание нового кладбища в Семилукских выселках и нападение собак на горожан. Подробнее об этом слушайте в нашем подкасте «Тема дня - Воронеж».