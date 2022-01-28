Последние новости Воронежа на 28 января 2022 года: нехватка водителей маршруток, взрывной рост ковида и открытие центра первичного осмотра

В Воронеже остро стоит проблема с нехваткой водителей общественного транспорта. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

В Воронежской области продолжает расти число заражений коронавирусом. Впервые суточный прирост инфицированных составил более тысячи человек. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 205 703 случая ковида. Из-за такого скачка заболеваемости в городе снова стали открывать центры первичного осмотра в непрофильных учреждения. C 28 января такой начнет работу в городском дворце культуры на ул.9 Января, 108. Специалисты центра будут проводить осмотр, экспресс-тестирование, при необходимости выдавать лекарства и оформлять больничные. Обратиться к медикам можно с понедельника по пятницу с 9.00 до 17.00. С собой нужно взять паспорт, полис ОМС и СНИЛС. Рекомендуется предварительно записаться по телефону 202-20-02.

В воронежском общественном транспорте не хватает 70% водителей. Как рассказал заместитель главы городского управления транспорта Максим Захаров, часть персонала отказалась работать из-за большого риска заразиться коронавирусом. Невысокая зарплата также не мотивирует воронежцев идти в водители. Кроме того, из-за снижения пассажиропотока в период пандемии у всех перевозчиков возникли финансовые проблемы. В итоге количество общественного транспорта в Воронеже существенно сократилось: от 1,5 тысяч машин до 1284.

Воронежцы пожаловались в департамент экологии на намерение мэрии создать новое кладбище. Погост планируют создать в районе Семилукских выселок. Рядом – дачный поселок и скважина, из которой владельцы СНТ черпают воду. Дачникам не нравится перспектива появления места с захоронениями. Глава ведомства Наталья Ветер отметила, что вопрос соблюдения санитарных норм относится к ведению Роспотребнадзора. Однако экологи готовы включиться в работу после того, как жители напишут официальное обращение к ним. О создании нового кладбища стало известно 19 января. Существующие погосты исчерпали свои возможности. Мэрия долго подбирала земельный участок, который соответствовал бы всем необходим требованиям.