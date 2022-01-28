Выходные в Воронеже: механизмы Леонардо да Винчи, концерты пианиста-виртуоза

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РАХМАНИНОВ, ПРОКОФЬЕВ, ЧАЙКОВСКИЙ

Два дня в Воронеже будет гастролировать лауреат международных конкурсов Юрий Фаворин. 28 и 29 января пианист-виртуоз выступит в филармонии с Воронежским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Вербицкого.

В первом отделении программы Юрий Фаворин сыграет Третий концерт для фортепиано с оркестром Сергея Рахманинова. Композитор закончил писать его в усадьбе в Ивановке Тамбовской области осенью 1909 года, сразу уехал в США и «репетировал» его на картонной клавиатуре, которую взял с собой на корабль. Премьера концерта состоялась 28 ноября в Нью Йорке, в России он был представлен публике полгода спустя.

Во втором отделении прозвучат Симфония №1 «Классическая» Прокофьева и «Итальянское каприччио» Чайковского. «Классическую» симфонию Сергей Прокофьев впервые в своей практике создавал без инструмента. А «Итальянское каприччио» Чайковского столичные критики конца XIX века отвергли, посчитав его музыкой для садовых концертов. И лишь со временем произведение заняло достойное место в русском симфоническом наследии.

28 января в 19.00, 29 января в 18.00.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИЗОБРЕТЕНИЯ ЛЕОНАРДО ДА ВИНЧИ

В художественном музее имени Крамского открылась выставка «Изобретения Леонардо да Винчи».

Гениальный художник, инженер и ученый эпохи Возрождения всю жизнь посвятил познанию – интересовался анатомией, медициной, физикой, механикой, химией, астрономией и прочими важными науками.

- До наших дней сохранилось огромное культурное наследие в виде 6000 рукописей и картин. У российских мастеров ушло несколько лет на то, чтобы изучить и переработать чертежи знаменитого изобретателя. Это позволило с восхитительной точностью воссоздать те машины, которые были изобретены Леонардо да Винчи, - отметили организаторы. - Основой выставки является интерактивность. Экспонаты работающие! Все они сопровождаются специальными пояснительными текстами, поэтому посетители могут путешествовать по выставке самостоятельно. Также можно делать фотографии и снимать видео.

Экспозиция включит более 50 агрегатов: от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, сделанных по чертежам Леонардо да Винчи. Помимо механизмов на выставке будут представлены репродукции полотен великого мастера и научные материалы.

Выставка продлится по 13 марта. По субботам и воскресеньям будут проводиться бесплатные экскурсии (с приобретением входного билета) - в 12.00 и 16.00.

предоставлено организаторами

ПОКА СВЕТИТ СОЛНЦЕ

В художественном музее имени Крамского открылась выставка «Пока светит солнце». Это персональная экспозиция Валентины Суминой, приуроченная к юбилею художницы.

- Художнице, родившейся в большой крестьянской семье в Воробьевском районе и начавшей свой путь со скульптурного отделения Саратовского художественного училища, покорились и графика, и живопись. И даже поэзия. Керамика Суминой – это талантливая песня родному краю, в которой звучат и луговые травы, и древние лики, и будущее земли – ее дети, - анонсировали выставку в музее. - Тысячелетиями ведут силы добра и зла борьбу за душу человека, и глазами художника-философа мы видим, как процветает божественная закономерность, где торжествует любовь, а люди не утратили библейского масштаба. Вера в божественную искру в каждом человеке, любовь ко всему сущему – все это ярко представлено в работах воронежской художницы. Выставка интересна не только охватом многочисленных художественных техник, подвластных автору, но и философским взглядом на историю воронежского края более чем за полувековой период творчества.

Проект представил графику, скульптуры, керамику и живопись. Выставка продлится до 27 февраля.

предоставлено организаторами

ЭКСПОНАТЫ ПРОХОРОВСКОГО ПОЛЯ

В музее «Арсенал» (ул. Степана Разина, 43) работает выставка «Все для фронта! Все для Победы!». Экспонаты привезли из фондов Государственного военно-исторического музея-заповедника «Прохоровское поле».

- Выставка рассказывает о героическом подвиге тружеников тыла, которые ковали «Оружие Победы». В экспозиции представлены фотографии, документы, приказы, телеграммы, воспоминания бойцов трудового фронта, а также подлинные и мемориальные предметы: личные вещи тружеников тыла, оборудование, - отметили в музее.

Экспозиция состоит из 11 тематических комплексов, где наглядно показано, как функционировали отрасли советской промышленности, сельское хозяйство, как жила страна в период суровых военных испытаний.

Можно посмотреть до 20 марта.

фото краеведческого музея

КИНО ПРО БЛОКАДУ ЛЕНИНГРАДА

29 января пройдет Всероссийский кинопоказ военных фильмов. Мероприятие приурочено к 78-й годовщине со дня снятия блокады Ленинграда. В библиотеке имени Никитина покажут картины участников молодежного кинофестиваля короткого метра «Перерыв на кино». Часовая программа включает ленты, посвященные подвигу ленинградцев и защитников города в годы Великой Отечественной войны. Покажут следующие фильмы.

«Елка в блокадном Ленинграде» (6+) Натальи Майдановой рассказывает одну из реальных историй, случившихся в самый разгар голода, в декабре 1941-го года. Мальчика приглашают на традиционную праздничную елку, чтобы поздравить с Новым годом и вручить подарок. Он с радостью соглашается, поскольку знает, что принесенные сладости разделит дома с голодной матерью и маленькой сестренкой.

«Ленинградская молитва» (6+) Михаила Сафронова – анимация, главный герой - маленький мальчик, впервые сталкивающийся в своей жизни со страхом и со спасительной силой молитвы.

«Девочка из блокадного Ленинграда» (6+) Марины Тихомировой. Красноярская школьница Алиса Астафьева читает стихотворение Андрея Гуркова, написанное по мотивам дневников детей блокадного Ленинграда и посвященное Тане Савичевой.

«Жить и не плакать» (6+) Елены Мельник. Когда началась Великая Отечественная война, Гале было 16 лет, она была старшей сестрой в многодетной семье, где самому младшенькому братику ещё не исполнилось и годика. В родной город Галина Петровна вернулась только спустя 20 лет…

"Война. Жизнь. Искусство" Ксении Ахмеровой. Аглая в 19 лет начала карьеру балерины в Кировском (ныне Мариинском) театре. Однако очень вскоре пуанты пришлось сменить на сапоги, а о тренировках на время забыть, поскольку началась война.

«Блокадный хлеб» Ирины Хусточкиной рассказывает об одной из самых тяжелых тем блокады – продовольствии в осажденном городе и о том, как жители выживали в самую страшную зиму 1941-1942 годов.

Показ пройдет в лекционном зале (405 аудитория), начало в 12.30, вход свободный.

ПЕТРОВСКАЯ ВЫСТАВКА

В выставочном зале на Кирова, 8 работает экспозиция «Край Воронежский - край Петра I». Выставка открыла программу мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения Петра Великого.

Напомним, деятельность Петра I в Воронеже, где царь начал строить корабли для военно-морской флотилии, оказала положительный эффект не только на развитие города, но и России в целом.

- На выставке представили произведения, показывающие уникальные особенности региона, неповторимую красоту Воронежской земли, места, для которых деятельность Петра Первого имела особенное значение, - отметили организаторы.

В экспозиции - живописные и графические работы, а также фотографии воронежских авторов. Выставка продлится по 1 февраля.

ИЛЛЮСТРАЦИИ СТАРИЛОВА

В музее имени Крамского работает выставка, которая познакомит воронежцев с новыми поступлениями в собрание музея. Экспозиция представила восемь графических рисунков-иллюстраций к книге Задонского «Жизнь Муравьева», выполненных известным воронежским художником Александром Стариловым в 1987 году.

- Графика Александра Старилова поражает своей объемностью, сложностью композиции, проработанностью каждого персонажа. Каждое произведение рассказывает свою историю. Работы художника говорят сами за себя, показывают автора как человека необыкновенной фантазии. Благодаря его иллюстрациям читатели могут составить полное представление о том или ином персонаже. Где-то Александр Валентинович использует гротеск, где-то иносказание. Он сформировал свою концепцию в графике, и эта индивидуальность видна во всех его работах. Автор развил высокую пластическую культуру, обрел то художественное равновесие, к которому стремятся все творческие люди, - отметили в музее.

Александр Старилов - выпускник факультета промышленного и гражданского строительства ВИСИ. В середине 70-х работал главным архитектором ЮВЖД. Долгие годы преподавал в Воронежском художественном училище композицию, графику, основы исполнительского мастерства. Для Министерства связи СССР выполнил несколько серий почтовых марок, открыток, конвертов. Оформил и проиллюстрировал полторы с лишним сотни книг для разных издательств – в том числе для престижной московской «Книги». Умер в 2013-м году.

Выставка продлится до 27 февраля.

фото с сайта музея имени Крамского

СТАРИННЫЕ ЗАСТЕЖКИ

В краеведческом музее (ул. Плехановская, 29) можно посмотреть интересную выставку «От фибулы до пуговицы» - это ретроспектива развития застежек от эпохи палеолита до наших дней, наглядный процесс превращения застежки в украшение и отдельный элемент гардероба.

- Экспозицию составили более 150 предметов. Среди них уникальные застежки скифского времени - поясные крючки, выполненные в зверином стиле, поражающие своей красотой фибулы с выемчатыми эмалями, пряжки, бляхи, булавки и пуговицы различных народов, населявших Евразию с эпохи каменного века до современности, - отметили в музее.

Куратор выставки, кандидат исторических наук Роман Берестнев сообщил, что первые разновидности застежек возникли в период каменного века. Уже 40 тысяч лет назад древние люди использовали булавки и даже фибулы из глины, дерева, рога для закрепления частей шерстяного и мехового костюмов. Примерно 5 тысяч лет назад появилась костяная пуговица.

Выставку можно посмотреть до 30 марта.

фото краеведческого музея

ВЫСТАВКА В КАМЕРНОМ

В арт-галерее Камерного театра можно посмотреть выставку Алины Солодиной. В экспозиции «О случаях и явлениях» молодая художница представила 17 новых работ, созданных в 2020-2021 годах.

Алина Солодина окончила Воронежскую художественную школу и факультет искусств и художественного образования Воронежского педуниверситета. Училась у художников Ольги Дмитриенко и Алексея Загородных.

- Я рисую с детства, и постоянно этому учусь, живопись для меня - поиски и эксперименты. Меня многое привлекает, но человек для меня самый притягательный объект. Работы, представленные в этой экспозиции, - о моем желании перестать думать как художник и стать просто наблюдателем. Некоторые из них сложились совершенно случайно, но все персонажи реальны. Я разглядывала людей в метро: неуклюжие позы, отстраненные лица. Так не позируют, так только живут, - считает ххудожница. - Так и сложилась первая работа из серии "О случаях и явлениях", которая называется "Метро Москвы".

Выставку Алины Солодиной можно посмотреть бесплатно со вторника по воскресенье до 13 февраля - перед спектаклями Камерного театра.

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ДАЛЬНИЕ САДЫ

В художественном музее имени Крамского работает экспозиция «Дальний сад».

Это масштабный проект о локальной мифологии места, в котором сочетаются искусство и исследование об отношениях человека с пространством, временем и памятью. Главный герой - дачный поселок «Дальние сады». В течение лета 2021 года группа художников, фотографов, перформеров, драматургов и актеров изучали поселок, собирали истории и фотографии, проводили полевые экспедиции, вели обсуждения и создавали произведения. И даже создали выставку на улицах Дальних садов, в поле и на территории садового участка и дачного дома.

- Дача – маленькая модель социума. Промежуточная среда между городом и природой, островок свободы в любые времена. Дача – свидетель смены поколений, хранилище семейных историй из прошлого. Дача – наша маленькая вселенная, наш личный райский сад. Исследование полифонии контекстов, которые хранит в себе феномен дач, направлено на вечный поиск своего места и своего счастья в быстро меняющемся мире, - отметили организаторы.

Выставка в музее имени Крамского – финальная точка проекта, представляющая собой образную модель воображаемого дачного поселка. Это выставка-воспоминание: о лете зимой, о дачах в музее, о прошлом и настоящем, об обыкновенном и сокровенном.

В проекте приняли участие более 40 человек - художники, фотографы, драматурги, актеры и перформеры из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Чебоксар, Липецка, Барселоны. Среди воронежских авторов – Сергей Горшков, Валерий Мишунин, Евгения Ножкина, Евгений Чепурин, Егор Астапченко, Сергей Бруданин и другие.

В программе выставки образовательная часть: лекции о феномене дач и дачах в русской литературе, показы анимационных и художественных фильмов, перформанс, вербатим, творческие встречи с художниками и экскурсии.

Выставка продлится до 6 февраля.