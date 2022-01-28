Константин Ашифин: «Комиссия по экологии приглашает к диалогу»

.

Экологические итоги года

Мы видим две противоположные тенденции. С одной стороны – властями выделяются деньги на озеленение. Реконструируются старые парки и скверы: «Орленок», «Алые паруса». Появляются новые в районах города скверы «Футбольный», «Никитинский», «Крымский» и другие.

С другой стороны, наблюдаем просто вопиющее и безответственное отношение отдельных людей, экологический вандализм. Вспомним случай с незаконными вырубками в Отрожке, у Видеофона. Или недавнюю историю с заливными лугами в охранной зоне у Усманки, которые уже поделили на участки под строительство.

Сотрудничество с общественниками и экологами

Есть и третий вариант – когда благими намерениями выстлана дорога сами знаете куда. Например, при проведении строительных работ и работ по благоустройству, деревья и кустарники часто повреждаются. Общественники обратили внимание на эту проблему.

Общее решение – ужесточить ответственность для подрядчиков за повреждение зеленых насаждений. Штраф теперь будет в процентом размере от общей суммы контракта, и станет серьезным мотивом быть аккуратнее и внимательно следить за качеством работ.

К деятельности комиссии при городской Думе мы подключили общественников, ученых-экологов, эко-активистов. В результате были разработаны рекомендации, как проводить строительные и ремонтные работы вблизи деревьев.

Работа над ПЗЗ – задача сохранить все зеленые зоны

Конец года был посвящен обсуждению Правил землепользования и застройки Воронежа. У меня, как председателя комиссии по экологии, здесь одна задача - чтобы количество зеленых зон не сократилось, а лучше бы – увеличилось. Каждый зеленый уголок города должен быть поставлен на кадастр и иметь соответствующий статус. Ежегодно выделяются средства на кадастровые работы. Но, к сожалению, который год эти деньги не осваиваются. Мы взяли этот вопрос на особый контроль.

Это нужно для того, чтобы не допустить перевод зеленых зон в общеделовую застройку.

Создание Зеленого совета

Я с радостью замечаю, что все больше людей начинают волновать вопросы экологии. Активные горожане зачастую первыми замечают экологические проблемы и бьют тревогу. Усилия экспертов, депутатов и представителей общественности как раз и поможет объединить Координационный «Зеленый» совет, который был создан при городской администрации. В наши цели входит определение стратегии развития, создание общегородских стандартов и экологический мониторинг. А что касается задач – то мы поможем наладить прямое взаимодействие между неравнодушными гражданами и властью.

И комиссия по экологии, и Зеленый совет – открытые площадки для обсуждения экологических проблем и совместного принятия решений. Ждем предложения на почту kprf-voronezh@bk.ru