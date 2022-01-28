Воронежский губернатор учредил студенческую стипендию имени Петра I

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Воронежской области Александр Гусев учредил для студентов вузов региона стипендию имени Петра I. Она будет приурочена к знаковому событию – 350-летию со дня рождения императора, которое будут масштабно отмечать 28 мая 2022 года. Об этом рассказали в пресс-службе областного правительства.

Молодежная политика находится в приоритетах Александра Гусева. Многие жители области, в том числе студенты, получают дополнительную материальную поддержку. Губернаторская стипендия имени Петра I – тому подтверждение. Глава области поручил определить размеры выплат и поводы для начисления.

Для Воронежа Петр I имеет большое значение – именно у нас он строил первый регулярный Военно-морской флот, напомнил Александр Гусев. К юбилею императора в регионе запланировано порядка 300 мероприятий, часть из них уже провели, в том числе установили памятные знаки в Рамони, Острогожске, Павловске, где находились петровские верфи и производства для флота. Благоустроили территории, связанные с именем Петра.

В 2022 году начнется реконструкция объекта культурного наследия «Дом Гарденина» – там организуют музей петровской эпохи. В этом году в Воронеже пройдут также Всероссийское заседание Ассамблеи петровских музеев России и выездное заседание Международного Петровского конгресса.

– Еще в планах – постановка спектаклей, выпуск книг, публикация научных трудов по теме петровской эпохи и создание мультфильма со студией Wizart Animation. Главным событием проекта станет 28 мая – день рождения Петра, – поделился губернатор.

И подчеркнул, что историческая ценность той эпохи перекликается со стратегическими планами воронежской власти, которые напрямую влияют на качество жизни наших граждан. Прежде всего, это обустройство общественных пространств, где жители и гости региона смогут культурно и увлекательно отдыхать. Среди них масштабные проекты – реконструкция Петровской набережной и Петровского острова, а также создание туристического кластера в Костенках, куда царь направил первые археологические экспедиции.

Ирина Шабанова