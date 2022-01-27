Почему в снежные зимы в Воронеже вокруг контейнеров образуются свалки мусора

Площадка на улице Луначарского Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

В первые дни нового года воронежцы заметили, что контейнерные площадки в отдельных районах города стали освобождаться от мусора нерегулярно. Мусоровоз может не появляться по несколько дней, емкости переполняются, и жильцам приходится оставлять мешки с отходами рядом с ними. Этот мусор постепенно заполоняет площадки, превращая их в свалки.

КОМ ПРОБЛЕМ

Обязанности регионального оператора по обращению с отходами «Экотехнологии» и УК распределены таким образом, что мусоровозы забирают лишь содержимое контейнеров. Все, что лежит рядом – остается на месте. В идеале после вывоза мусора сотрудник УК должен собрать разбросанные остатки отходов в емкости. В частном секторе за это отвечает районный комбинат благоустройства. В реальности же, как только начинаются перебои с вывозом ТКО, площадки раз за разом «обрастают» мусором. И проблема нарастает как снежный ком.

По сообщениям читателей и пользователей соцсетей «Комсомолка» собрала несколько проблемных адресов, где в январе образовались стихийные свалки мусора. Эти адреса мы направили в «Экотехнологии» и попросили объяснить, с чем связаны проблемы.

ТРУДНОДОСТУПНЫЕ МЕСТА

По традиции в снежные зимы срывы графиков вывоза мусора отмечаются в частном секторе, особенно расположенном на склонах. Одним из таких проблемных адресов из года в год становится площадка на улице Луначарского, 18. Как пояснил нам представитель регоператора, к контейнерам нет оборудованных подъездных путей, а сама площадка расположена в низине.

- В зимнее время дорога покрывается льдом, выехать оттуда спецтехнике не предоставляется возможным, - пояснили в пресс-службе ОАО «Экотехнологии». - Определением мест для складирования отходов, а также организацией подъездных путей к площадке заведует районная управа, которая в курсе данной проблемы.

и на улице Жилина у супермаркета Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Площадка на улице Жилина, 24 - наглядный пример площадки, расположенной у супермаркета. Здесь утилизируются не только отходы жителей, но и внуцшительный объем мусора крупного магазина. Контейнеры наполняются ежедневно. Вдобавок ко всему, площадка оборудована прямо на узком тротуаре и, более того, - на остановке общественного транспорта. По этой причине периодически пешеходы и пассажиры вынуждены ходить буквально между мусором.

- На этой площадке 4 контейнера, один из которых требует замены (у него сломано дно). В ближайшее время ждем необходимую заявку от управы на замену, - прокомментировали в «Экотехнологиях».

Жители Коминтерновского района недавно пожаловались на захламление контейнерной площадки на Лидии Рябцевой, 53. В комании пояснили, что с недавнего времени УК измененила график вывоза отходов на площадке. Если раньше полуподземные контейнеры вывозились ежедневно, то сейчас- два раза в неделю. При этом «лодочка» опорожняется каждый день.

Пресс-служба регионального оператора пояснила, что к захламлениям площадок часто приводят неверно определенный график вывоза или объема отходов, несвоевременный заказ спецтехники, а также выход из строя контейнеров. А причина сбоев в графике вывоза почти всегда одна - неорганизованность доступа регоператора к площадке. Например, бич кварталов многоэтажной застройки – припаркованные автомобили, которые блокируют подъезд и проезд к контейнерным площадкам.

Комментарий УК «РЭП-101»:

- Контейнерная площадка на ул. Лидии Рябцевой, 53 состоит из двух полуподземных бункеров-накопителей, лодочки для крупногабаритных отходов и сетки для сбора пластиковых отходов. Сюда выносят мусор жители десяти многоквартирных домов. Это дома по ул. Лидии Рябцевой, 51А, 51Б, 51В, 53, 55, 57; ул. Ватутина, 7, 14, 16; переулок Политехнический, д. 14. График вывоза мусора с этой площадки не менялся. По договору «Экотехнологии» должны забирать отходы отсюда 6 раз в неделю. Вывоза нет только в субботу.

Есть определенные периоды, когда происходит переполнение контейнеров. Как правило, это в длинные новогодние праздники и еще некоторое время после них, когда люди расхламляют свои квартиры. А также во время субботников. Ежемесячно мы дополнительно заказываем одну машину для вывоза мусора, который собрался на площадке сверх стандартного объема.

Если увеличим число контейнеров, то автоматически вырастет плата жителей многоквартирных домов за вывоз ТКО. Ведь даже если контейнер будет не заполнен, спецтехника загрузит его в машину и жителям потом выставляют счет за целый контейнер, даже если фактически он был полупустым. Поэтому прежде чем поставить новый бак, мы обсудили этот вопрос со старшими по домам, они категорически отвергли эту идею, т.к. плата за мусор и так довольно высока.

Отметим, что с января этого года контейнерная площадка является совмещенной. Сюда теперь носят мусор и собственники двух домов, которыми управляет УК «Забота». Соответственно, эта УК обязана следить за чистотой на контейнерной площадке наряду с нами. И мы надеемся, что она поступит добросовестно и, наконец, включится в работу.