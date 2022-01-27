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Общество27 января 2022 4:55

Последние новости Воронежа на 27 января 2022 года: 7 лет колонии за доведение до самоубийства солдата, отказ малышу в самом дорогом уколе в мире

Рассказываем о наиболее важных событиях на утро 27 января
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Пандемия тоже не сбавляет обороты. Ежесуточный прирост зараженных воронежцев едва не достиг 900 человек.

Пандемия тоже не сбавляет обороты. Ежесуточный прирост зараженных воронежцев едва не достиг 900 человек.

Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Офицер может получить 7 лет колонии за доведение до самоубийство 19-летнего солдата Степана Цымбала. Его тело нашли 10 февраля 2019 года на полигоне под Воронежем. Кроме того, прокурор попросил суд лишить капитана Дмитрия Прохорова звания, а также в течение двух лет запретить служить и занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления. Прохоров вину не признал и заявил, что не применял к солдату силу, не угрожал, до самоубийства не доводил. Суд вынесет решение 15 февраля.

Врачи отказали двухлетнему воронежцу Арсению Лихачеву со СМА (спинальная мышечная атрофия) в бесплатном уколе препарата Золгенсма. Медики пришли к выводу, что в случае с Арсением высок риск отсутствия эффекта от терапии этим препаратом. А отмена уже применяемого лекарства может привести к необратимым последствиям. Мама мальчика с таким решением не согласилась и вновь открыла сбор средств на самый дорогой укол в мире. Однако в облздраве отметили, что даже за деньги специалисты могут вновь отказать.

В Воронежской области зарегистрировали очередной рекорд по суточному приросту ковид-зараженных. Накануне опершаб сообщил о 873 новых случая заболевания. Всего с начала пандемии инфекцию выявили у 204 548 воронежцев. Скончались 7 229 жителей области.

В четверг и пятницу в Воронеже значительно похолодает. Днем ожидается -5…-8, а ночью термометры покажут до -13. 28 января к морозам добавится пронизывающий ветер скоростью 11 м/с. А в выходные потеплеет до плюса, и пойдет мокрый снег.

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