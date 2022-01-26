Жители воронежской трехэтажки третий год ждут ремонт

Фото с сайта ОНФ

Жильцы трехэтажного дома на улице Димитрова, 104 просят Фонд капремонта ускорить проведение работ в доме, которому уже 65 лет. Люди добиваются начала работ с 2017 года.

Дом построили в 1957 году для работников одного из местных предприятий. Несколько квартир в нем были коммунальными, использовались в качестве мини-общежитий. Теперь дом передали на обслуживание в УК.

По словам жильцов, капитального ремонта за всю историю трехэтажки не было ни разу. Замены требуют деревянные конструкции и покрытие кровли, а также гнилые трубы отопления и канализации.

В планах ФКР дом 104 по Димитрова значится на 2020 - 2022 годы. Обещают восстановить системы водоснабжения, отопления, электроснабжения, фундамент и крышу. Но сроки переносятся с 2020 года, люди боятся, что и 2022 не станет исключением.

Фото с сайта ОНФ

Комментарий УК «Левобережного района»:

- В этом году мы получили от Фонда капитального ремонта запрос на предоставление технической документации по ряду домов, где запланировано проведение работ в 2022 году. Дома № 104 по ул. Димитрова в этом списке нет. Информации о том, будет ли в следующем году в этом здании проходить капитальный ремонт, у нас пока нет.

В УК заметили, что замену систем холодного, горячего водоснабжения и водоотведения целесообразно проводить в доме одновременно. Как правило, в многоквартирных домах все эти коммуникации проходят в одном месте, соответственно, это будет удобно и жителям, и рабочим.

- При этом собственникам квартир не придется несколько раз делать косметический ремонт санузла после ремонта капитального. А ФКР сможет сэкономить на демонтажных и изоляционных работах, проведя их один раз вместо трех. Что касается системы канализации, то она действительно нуждается в срочном восстановлении, т.к. не менялась больше 60-ти лет. Наши старания по ее поддержанию в рабочем состоянии не могут полностью решить проблемы, - утверждают коммунальщики.

Вполне вероятно, что ускорить ремонт в доме позволит и пересмотр планов Фонда капремонта, который пройдет до апреля этого года.