Депутат Госдумы Сергей Гаврилов намерен отработать с Центробанком вопрос облегчения условий финансирования авиапредприятий

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В соответствии с поручениями, Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития подготовит предложения по расширению господдержки и обновлению авиапарка в российских авиакомпаниях.

Минпромторг и «Ростех» оценят готовность российских разработчиков к серийному производству импортозамещающих комплектующих изделий для МС-21 и SSJ. Минфин профинансирует разработку и производство авиационной техники нового поколения. Будет определен объем инвестиций в инженерную инфраструктуру научных центров.

Поддержка производственной программы ВАСО

Депутат Госдумы от Воронежской области Сергей Гаврилов (фракция КПРФ) прокомментировал визит премьера Михаила Мишустина на воронежский авиазавод и итоги состоявшихся совещаний.

«Михаил Мишустин в отличие от Дмитрия Медведева внятно и технически грамотно обозначил ситуацию в авиастроении. Также продемонстрирована готовность, пусть и ограниченно, поддержать производственную программу ВАСО. И, соответственно, сохранить численность работников на авиазаводе и уровень зарплат», - заявил Сергей Гаврилов.

Кроме того, парламентарий отметил значимость этого визита для предприятия:

«Конечно, это улучшение условий и качества кредитования как концерна «Созвездие», так и ВАСО с точки зрения обеспечения рентабельности производства. Результат визита – возможность снижения стоимости кредитования, софинансирование со стороны государства путем субсидирования процентных ставок.

Кстати, в этом вопросе есть чему поучиться у наших американских конкурентов. Важно, чтобы рентабельность по государственным контрактам, по госзаказу в авиастроении обязательно была выше, чем по экспортным контрактам».

Напомним, что воронежской депутат Сергей Гаврилов входит в Национальный финансовый совет Банка России. «Сейчас, к сожалению, я нахожусь на карантине, но планирую в ближайшее время встретиться с руководством Центрального банка России и нашими крупнейшими банками с госучастием для отработки вопроса облегчения условий финансирования авиационных предприятий», - сказал депутат.

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Сохранили кадры – сохранили компетенции

Депутат Госдумы Гаврилов остановился на деталях поддержки производственной программы ВАСО:

«Это производство Ил-96 для Управления делами Президента РФ, это увеличение производства комплектующих для самолётов МС-21 и SuperJet. Более того, в связи с предполагаемым ростом производства МС-21 необходимо и производство комплектующих. В целом, хоть оно и не очень выгодно для рынка, но необходимо для поддержания мощностей и зарплат на авиапредприятиях».

Парламентарий акцентировал внимание на необходимости дальнейшего продолжения производства Ил-96-400. В связи с позицией государства и компаний-авиаэксплуатантов пока нет возможности выйти на производство Ил-96-400 для гражданских авиарейсов. Но продолжение производственной программы необходимо для сохранения компетенций по производству удлиненного Ил-96-400 для гражданских и грузовых авиаперевозок.

Кроме того, депутат Сергей Гаврилов выразил надежду на сохранение производственной программы Ил-112 по итогам расследования летней авиакатастрофы.

«Пусть эта программа не очень доходна для ВАСО, но важно, что катастрофа не смогла остановить производство этого самолета. Я надеюсь, по итогам встречи официальная помощь от государства и репутационная поддержка премьера Мишустина обеспечат уверенность как для работников, так и для властей, Минфина и заказчиков авиазавода».

Политически по итогам визита многие задачи решены, отметил депутат. К сожалению, остаются открытыми вопросы по повышению финансирования программы Ил-112, по расширению программы производства именно для гражданских авиаперевозок самолетов Ил-96-400 и возможности открытия новых производств на авиазаводе.

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Поддержка и расширение производственных программ возможны во многом благодаря грамотной кадровой политике руководства ВАСО, сохранишего коллектив, - а это узкие специалисты, профессионалы, которых нужно готовить годами. На это нацелены различные мероприятия, проводимые профкомом авиазавода совместно с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым: конкурсы профессионального мастерства, спортивные соревнования, культурные акции, а также программы поддержки молодых специалистов и ветеранов воронежского авиастроения.

«Премьер-министр заявил о поддержке и финансировании авиазавода в целом. Премьер Мишустин как технически подготовленный человек более решительно заявил о своей позиции в отличие от своего предшественника. Я также благодарен работникам авиазавода за слова поддержки в мой адрес во время встречи с премьером», - заявил Сергей Гаврилов.

Редакция КП поздравляет депутата Сергея Гаврилова с Днем рождения. Желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в законодательной деятельности!