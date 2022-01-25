Упал, очнулся - гипс: как воронежцам получить компенсацию за травму из-за гололеда

Только за неделю почти 1300 жителей региона получили травмы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зимой улицы и дворы Воронежа превращаются в каток. Мэрия признается, что возможности оперативно счистить лед с асфальта нет, а пескосоляная смесь не спасает.

Однако для горожан аргументы чиновников роли не играют - они хотят безопасно передвигаться по улицам. Только с 13 по 19 января с травмами из-за гололеда к медикам обратились почти 1300 жителей региона, 126-ти даже понадобилась госпитализация.

А во время оттепели людей поджидает еще одна опасность - сосульки. В Воронеже уже были случаи, когда ледяные глыбы падали на головы прохожих, разбивали автомобили. Немногие пострадавшие пытаются добиться правды, однако и от чиновников, и от управляющих компаний можно получить компенсацию. Как это сделать, «Комсомолка» поинтересовалась у воронежских юристов.

В 99% случаев приходится обращаться в суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ситуация первая: поскользнулся на льду

Представьте, что после ледяного дождя в попытке добраться на работу или домой вы поскользнулись на неочищенном тротуаре. Падение закончилось переломом. Казалось бы, сам виноват, нужно быть осторожнее, однако это не так. Тротуары и дороги должны быть чистыми, наказание обязана понести ответственная организация, которая должным образом свою работу не выполнила.

Вы потратили деньги на лечение, перелом ноги или руки лишил вас заработка, вещи были испорчены. За все это можно получить компенсацию. Как пояснил адвокат Станислав Рывкин, виновный должен оплатить и моральный ущерб. Сумма зависит от тяжести травмы и ее последствий. Это может быть несколько тысяч рублей, а может, и сотен тысяч.

По словам адвоката, первым делом необходимо определить ответственную организацию. То есть, кто должен следить за чистотой тротуара в конкретном месте.

К примеру, если вы упали на тротуаре вдоль городской магистрали, то виноватой будет мэрия, так как это зона ее ответственности. Если же во дворе жилого дома - управляющая компания или ТСЖ. В случае падения на крыльце магазина, торгового центра, ресторана и так далее - собственник организации. То же самое касается и социальных учреждений, например школ или больниц: вина за руководством.

- Следует оговориться, что границу смежных земельных участков, а значит, и лицо, ответственное за их уборку, не всегда легко определить. Однако данный факт вряд ли должен вас расстраивать. В любом случае суд, установив в процессе виновника, должен будет привлечь его в качестве надлежащего ответчика. Разумеется, с соблюдением установленного порядка, - подчеркнул адвокат.

В суд, по словам Рывкина, обращаться, вероятно, придется. В 99% случаев получить компенсацию в досудебном порядке невозможно. Виновные добровольно вряд ли захотят что-либо выплачивать. В случае победы судебные издержки компенсирует ответчик.

Важно! Доказательства нужно зафиксировать

- Подчеркну, что закон в данном случае сформулирован таким образом, что бремя доказывания отсутствия вины возлагается на ответчика, - продолжает Станислав Рывкин. - Однако из этого вовсе не следует, что попавшему в подобную неприятность человеку не стоит озаботиться фиксацией доказательств. Например, фото- и видеофиксацией, разговором с потенциальными свидетелями (очевидцами инцидента) и записью их контактных данных. Само собой, делать это следует во вторую очередь. В первую - позаботиться о здоровье. Если вдруг придется прибегнуть к скорой помощи, то данные о произошедшем с вами будут зафиксированы медицинскими работниками. Надо ли говорить, что пострадавшему следует запастись терпением и заручиться помощью юриста?

Ситуация вторая: не справился с управлением

Автомобильные дороги также подлежат уборке. Поэтому если вы попали в аварию из-за скользкого асфальта, можете добиться компенсации за вред здоровью и разбитую машину. В этом случае, как отметил Рывкин, виновным будет администрация или коммунально-дорожная служба.

- Только помните, что излюбленным пунктом ПДД у дорожной полиции является 10.1, и при оформлении ДТП формулировка правонарушения, как правило, сводится к нарушению водителем безопасности скоростного режима, который соответствовал бы метеорологическим, дорожным или иным условиям, - предупредил адвокат. - В результате чего «водитель не справился с управлением автомобилем и допустил создание аварийной ситуации». Поэтому в случае такого ДТП требуйте от инспектора отражения в протоколе сведений о состоянии дороги, составления акта обследования дороги, вызова представителя соответствующей дорожной службы. В случае отказа ставьте в протоколе отметку «не согласен» с указанием причин.

Станислав Рывкин добавил, что неплохо заручиться поддержкой пары свидетелей. Указать на них в протоколе. Прибегнуть можно к упомянутой выше фото- и видеофиксации.

Важно! Ответственность - вплоть до уголовной

Нарушение правил благоустройства территории, равно как и несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения, влечет за собой административную, а в иных случаях при наступлении определенных последствий и уголовную ответственность.

Ситуация третья: упала сосулька

Если на голову вам упала глыба льда, то в этом случае обратиться в правоохранительные органы, в суд просто необходимо. В случае тяжкого вреда здоровью виновный попадет под уголовную ответственность.

Виновные могут попасть под уголовную ответственность Фото: Артем КИЛЬКИН

Как отметила руководитель Дистанционной школы Национального Центра «НП ЖКХ Контроль» Ольга Фролова, в большинстве случаев за падение снега или других предметов с крыш, козырьков подъездов отвечает управляющая организация. Очистка кровли от снега и наледи входит в минимальный перечень услуг и работ. Если же здание административное или коммерческое, то отвечает за чистые крыши его собственник.

- Случается, что снег падает с карниза балкона или окна квартиры. В этом случае необходимо выяснить, с какой именно. Затем предъявить ущерб собственнику. По закону именно он несет ответственность за состояние карнизов, - добавила Ольга Фролова.

Эксперт пояснила, что первым делом необходимо обратиться в поликлинику, зафиксировать факт травмы, указав точный адрес, оформить больничный лист или справку. Затем - письменно сообщить о несчастном случае в УК (или же в организацию, которая владеет зданием). Если вы застрахованы (к примеру, по иипотеке), то написать в страховую компанию.

Все рецепты в период лечения и реабилитации следует сохранить, так же как и чеки на лекарства (Они должны содержать информацию о наименовании препарата, количестве, цене. Если этого нет, то необходимо попросить товарный чек с расшифровкой).

- Вследствие того, что вина управляющей организации обычно очевидна, абсолютное большинство судебных решений принимается в пользу потребителей, - отметила Ольга Фролова. - Чаще всего иски заявляются о взыскании материального, морального вреда и судебных расходов. Но можно заявить иски о возмещении вреда и взыскании штрафа и неустойки по закону о защите прав потребителей.

Важно! Не заходите за красные линии

Зачастую управляющие организации ограничиваются тем, что прикрепляют возле проблемных мест ограждение в виде красно-белой ленты. Это частично связано с тем, что жители оставляют свои автомобили возле подъездов, и скинуть снег с крыши или сбить наледь невозможно. Если вы получили травму, находясь внутри ограждения, виновным признают именно вас! В этом случае никто не будет возмещать нанесенный ущерб.

Ситуация четвертая: глыба льда разбила машину

Представьте, что вам пришлось отменить все свои планы, когда утром вы обнаружили, что упавшая с крыши сосулька разбила ваш автомобиль. Компенсацию можно получить и за это. О том, как найти виновных, говорились выше.

По словам Ольги Фроловой, обнаружив такой «сюрприз», следует вызвать полицию.

- Она составит протокол осмотра места происшествия и вынесет постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. От полиции нужен факт фиксации повреждений и установление причинно-следственной связи. Материалы проверки послужат доказательствами, подтверждающими обстоятельства причинения вреда по вашему иску в суде, - пояснила Ольга Фролова. - Если машина двигалась во время падения сосульки, необходимо вызвать ГИБДД. Инспекторы должны составить справку о ДТП. Пока ожидаете приезда уполномоченных органов, по возможности сфотографируйте машину со всех сторон (до уборки льда и снега).

Необходимо вызвать полицию Фото: Василий Вахрин

Следующий шаг - обращение к независимому эксперту. Он должен оценить размер ущерба. При этом на осмотр нужно вызвать представителя управляющей компании (или другое ответственное лицо). Обратиться можно по телефону УК. Если же обслуживающая организация откажет, то проблем это не доставит. В таком случае достаточно пригласить соседей в качестве свидетелей. После этого следует написать претензию виновному, затем обратиться в суд.

Фролова добавила, что в суде ответчику придется доказать отсутствие вины. Но не следует забывать, что аргументы нужны и пострадавшему: наличие факта бездействия обслуживающей организации, последствия и причинно-следственная связь, размер причиненного ущерба.

Важно! Если пострадали люди

Если в пострадавшей машине находились люди, необходимо вызвать скорую помощь, даже при вроде бы незначительных ушибах.

От редакции:

В Воронеже мэр Вадим Кстенин практически ежегодно обращает внимание коммунальщиков на необходимость бороться с сосульками. Однако вышек не хватает ни у УК, ни у администрации. Не ходить под карнизами зданий регулярно просит МЧС. Однако несчастные случаи полностью предотвратить трудно. Ежегодно в СМИ появляется информация о пострадавших.

Так, в 2018-м мерзлая глыба обрушилась на 12-летнего мальчика на улице Артамонова - ребенка доставили в больницу. А на Театральной упавший лед убил мужчину. В 2019-м сосулька в центре Воронежа свалилась на девушку - пострадавшую забрала скорая помощь. В этом же году льдины разбили шесть автомобилей, припаркованных на Депутатской. Это только несколько примеров.

Травмы из-за гололеда реже освещают в СМИ. Горожане не придают эти случаи огласке. Однако есть и резонансные истории. К примеру, в конце декабря прошлого года женщина поскользнулась на порожках магазина «Магнит» на Владимира Невского. В итоге у нее раздроблен плечевой сустав. В пресс-службе торговой сети тогда заверили, что разберутся в ситуации.

Почему в Воронеже остро стоит проблема с очисткой улиц и дворов от снега, «Комсомолка» уже рассказывала. Подробности читайте здесь.