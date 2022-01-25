Последние новости Воронежа на 25 января 2022 года: закрытые на карантин классы, ограничения в кинотеатрах и цирках

С начала пандемии в регионе зарегистрировали 202 836 инфицированных. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Новые коронавирусные ограничения начали действовать в Воронежской области. Так, в регионе снизили заполняемость кинотеатров, цирков, театрально-концертных организаций с 75% до 50%. Решение связано с ухудшением эпидобстановки по ковиду в области. Накануне оперштаб сообщил о 795 новых случаях заражения. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 202 836 инфицированных.

Из-за пандемии второй год подряд отменили военно-историческую реконструкцию «Бои за Воронеж». Обычно ее проводят в честь Дня освобождения города от фашистов - 25 января. Кроме того, из-за ковида и ОРВИ в 33 воронежских школах закрыли 75 классов. Полностью закрытых учреждений нет.

Воронежский дворец бракосочетания полгода не будет проводить торжественные регистрации. С 1 мая по 1 ноября в здании запланирован ремонт части помещений. Малый зал - для регистрации брака в неторжественной обстановке - продолжит работу в обычном режиме (со вторника по субботу). Остальные отделы ЗАГС Воронежа будут функционировать в штатном режиме.

Новый заказной автобус запустили из микрорайона Фрунзе в Советском районе в Шилово. Он будет курсировать дважды в день по согласованному с местным населением графику. Автобусы будут довозить жителей микрорайон Фрунзе, где исторически не было транспортной инфраструктуры, до социальных объектов в Шилово.

Региональный департамент природных ресурсов и экологии опроверг информацию о застройке дендропарка воронежского агроуниверситета. Фейковую карту стали распространять в соцсетях. Чиновники отметили, что зеленая территория является особо охраняемой. Возводить объекты в границах памятника природы запрещено законом. 12 ноября 2021-го в адрес управления главного архитектора Воронежа департамент экологии направил письмо об исключении дендропарка из общественно-деловой зоны. Внесение изменений находится в работе.