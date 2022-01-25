Депутат горДумы помог издать книгу о воронежских девушках-зенитчицах

фото: Воронежская городская Дума

Депутат городской Думы Александр Чуфинев помог издать книгу «Нам эти дороги позабыть нельзя» о наших землячках, девушках-зенитчицах, участвовавших в боях за Воронеж. Торжественная презентация издания прошла в общественной приемной парламентария на улице Ростовской. Об этом рассказали в думской пресс-службе.

Воспоминания ветеранов Великой Отечественной войны были символично изданы ко Дню освобождения Воронежа, который отмечается 25 января. Накануне первый экземпляр книги депутат лично вручил мэру Вадиму Кстенину.

фото: Воронежская городская Дума

Александр Чуфинев заинтересовался подвигами девушек-зенитчиц, когда год назад к нему обратились избиратели – дети ветеранов 4-го зенитно-пулеметного полка 3-й дивизии ПВО Зинаиды Овсянниковой и Александры Забавниковой и попросили о содействии в издании очерков отдельным сборником. Парламентарий не отказал. Герои книги – девушки-добровольцы из Воронежа и области – небезразличны для всех граждан нашего региона.

– Это важно не только для меня, это должно быть также важно для любого жителя Воронежа. Это история и она выражена в судьбах наших земляков. Нам важно передавать историю в оригинале нашему подрастающему поколению. Нужно рассказать о подвиге девушек-зенитчиц, сражавшихся за небо родного города, – сказал Александр Чуфинев.

Их нелегкий путь во время войны гости, пришедшие на презентацию, обсудили за чаепитием. Примечательно, что в послевоенные годы героини книги не теряли связи друг с другом и собирали материал о боевых сражениях. Он был опубликован в двух самиздатовских сборниках еще в середине восьмидесятых годов. Сейчас они хранятся в музеях. Кстати, они включали в себя воспоминания сослуживцев и о погибшей при обороне Воронежа Лидии Рябцевой, именем которой названа одна из улиц нашего города.

фото: Воронежская городская Дума

Новую книгу, созданную на их основе, по мнению депутата и обратившихся к нему детей ветеранов, необходимо сделать доступной более широкому кругу читателей. Поэтому свыше 100 экземпляров передадут не только в музеи, но и в школы, библиотеки, дома культуры, в советы ветеранов и другие учреждения.

Также на избирательном округе депутата Александра Чуфинева запущен спецпроект для школьников. Их приглашают поучаствовать в конкурсе и рассказать о своем ветеране, участнике Великой Отечественной войны, который был практически в каждой семье. Итоги будут подведены к 9 мая.

Ирина Шабанова