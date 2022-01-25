Вадим Кстенин возложил цветы к вечному огню и поздравил ветеранов в годовщину освобождения Воронежа

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Сегодня, 25 января, Воронеж празднует 79 годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Через наш город семь месяцев проходила линия фронта. Сражения шли на протяжении 212 дней и ночей. И в далеком 1943 году над гостиницей, носящей имя нашего славного города, наконец взвилось знамя свободы.

В память о защитниках города и его уроженцах, воевавших на фронтах Великой Отечественной войны (в Книгу памяти внесены имена 330 тысяч наших земляков, погибших и без вести пропавших) к центру военно-патриотического воспитания «Музей-диорама» пришли первые лица города и области, представители законодательной и исполнительной власти, правоохранительных органов, силовых структур, ветеранских организаций и духовенства. Колонну от администрации города возглавил мэр Воронежа Вадим Кстенин.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Собравшиеся возложили цветы и венки к вечному огню у Братской могилы №6 под музыкальное сопровождение оркестра Военно-воздушной академии. После этого священнослужители Воронежской митрополии отслужили траурную панихиду. Завершилась церемония гимном Российской Федерации, а почетный караул прошел торжественным маршем.

Не случайно возложение цветов и венков проходит ежегодно у «Музея-диорамы». Это знаковый и символичный мемориальный объект для нашего города. Поздравляя воронежцев с годовщиной освобождения родного города, Вадим Кстенин рассказал, что музей и прилегающую территорию ждет масштабная реконструкция.

– Возложением венков и цветов к вечному огню у «Музея-диорамы» мы чтим память павших в годы войны героев, отдаем дань уважения и тем, кто освобождал Воронеж, и тем, кто его восстанавливал. Каждый день своим трудом мы должны доказывать, что достойны представителей тех великих поколений! Каждый день мы должны развивать возрожденный из пепла войны город, в том числе, его мемориальные объекты, – поделился глава Воронежа Вадим Кстенин в своем телеграм-канале.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Градоначальник отметил, что в этом году будет начато проектирование работ по развитию «Музея-диорамы». На них планируется направить около 100 млн рублей. На эти средства не только капитально отремонтируют здание и инженерные коммуникации, но и создадут мультимедийный комплекс с настенной и напольной проекциями, интерактивными стендами и многое другое. Мэр выразил надежду, что в следующем году посетителей будет встречать уже обновленный музей.

фото: Администрация городского округа город Воронеж

Также в этот день глава Воронежа поздравил с годовщиной освобождения Воронежа его ветеранов-защитников – Ивана Писарева и Митрофана Москалева и тепло пообщался с ними. Иван Иванович ушел на фронт сразу после окончания школы, в составе 121-й Стрелковой дивизии защищал Воронеж, потом воевал под Сталинградом, а Митрофан Федорович был свидетелем бомбардировки в Саду Пионеров (в этом году на месте бывшего детского парка на ул. Театральной будет установлена скульптурная композиция в память о детях войны). После освобождения города он разминировал и Воронеж, и многие населенные пункты региона.

Вадим Кстенин также в своем телеграм-канале написал теплые слова для всех воронежских ветеранов. Мэр поблагодарил их за общественную работу по патриотическому воспитанию и пожелал им здоровья.

– Вечная память ушедшим от нас защитникам Воронежа! Доброго здоровья ныне живущим, пусть долгие годы они делятся с нами своей мудростью и воспоминаниями, а у нас остается возможность искренне благодарить их! – сказал Вадим Кстенин.

Ирина Шабанова