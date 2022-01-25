За возрождение СССР – Сильной Справедливой Социалистической Родины!

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…События в Казахстане стали грозным предупреждением российской власти. «Ситуация в Казахстане стала прямым следствием трагедии, которая произошла 30 лет назад. Разрушение СССР, отказ от социалистической системы и Советской власти заложили под новые «независимые и демократические» государства многочисленные мины», - говорится в заявлении президиума ЦК КПРФ.

Терпение не бесконечно

Между тем, и в России достаточно «мин», которые могут стать причиной социального взрыва.

1.Рост цен.

Он побил все прогнозы правительства и Центробанка. В 2021 г. они ожидали инфляцию 3,7%, а вышло 8,4%. Продуктовая инфляция в 2021-м вышла на уровень 14–15% в год.

Падение доходов россиян составляет более чем 10% с 2014 г. Пенсии сократились в 2021 г. на 2,8%.

2.Бедность и социальное расслоение.

Чтобы человек не умер от голода в России, установлен прожиточный минимум 12654 руб. На эти деньги надо оплатить ЖКХ, лекарства, продукты, проезд и одеться.

Более 38% работающих россиян испытывают финансовые трудности до зарплаты. 43% признались, что не имеют денег на «черный день». Даже по официальным данным за чертой бедности в РФ более 20 млн. человек. При этом за год пандемии (с марта 2020 г. по март 2021 г.) совокупное состояние российских миллиардеров выросло на $207 млрд. - до рекордных $663 млрд.

3. Здравоохранение, смертность.

Из-за нехватки денег каждый 7-й житель страны и каждый 5-й пенсионер не могли приобрести медикаменты. Доля госрасходов на здравоохранение в общем объеме расходов сокращается: в 2021 г. она составила 5,8%, в 2022 г. 5,3%.

За 2021 г. смертность составила около 2,45 млн., а чистая убыль – более 1 млн. человек. Таких показателей не было 75 лет! Существенно сократилась продолжительность жизни - почти на 3,5 года.

4. Пенсионная реформа.

По данным Росстата, в 2020 г. пенсия граждан России составляет всего 30% средней зарплаты. Многие пенсионеры при уходе с работы теряют до 80% дохода и попадают в категорию малоимущих.

Повышение пенсионного возраста не помогло. Экономии для ПФР не произошло.

5. Положение малого и среднего бизнеса.

Только за 6 месяцев 2021 г. в России закрыли свою деятельность 724 тыс. предприятий, из них 170 тыс. коммерческих и почти 546 тыс. индивидуальных предпринимателей, что почти в 2 раза больше по сравнению с тем же периодом 2020 г.

Можно назвать ещё целый ряд новых антинародных шагов властей. КПРФ предупреждает: если власть и капитал не остановятся, взрыв народного гнева неизбежен!

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«Электронный концлагерь» не пройдёт

Активная борьба КПРФ вместе с неравнодушными гражданами против наступления властей на права и свободы под предлогом борьбы с коронавирусом приносит результаты. Правительство РФ и «Единая Россия» заявили, что снимают с рассмотрения законопроект о QR-кодах.

Это серьёзный успех. Мы заставили власть считаться с мнением людей. В то же время нет сомнений: попытка «откуарить» страну продолжится. Так же, как и настойчивость власти в вопросе вакцинации населения, в том числе детей и подростков. Уж слишком много заинтересованных, чтобы коронавирус и борьба с ним были вечными! Поэтому КПРФ продолжает борьбу против QRизации и принудительной вакцинации до полного отказа от этого законопроекта. Мы призываем продолжать сбор подписей против закона о QR-кодах.

Получить подписные листы можно в обкоме КПРФ: г. Воронеж, ул. Энгельса, 64а, «Атмосфера», 7 этаж, ком. 9. Телефоны: 8(473)206-50-16, 206-50-18, 206-50-19. Также подписные листы можно получить в райкомах КПРФ в каждом районе области.

СССР жив, борется и победит!

Минуло 30 лет с момента разрушения СССР. Обещания сладкой жизни без социализма и Советского Союза обернулись для некогда братских республик наглым обманом. Подтверждение - кровавые всполохи от Украины до Грузии, от Армении до Молдавии. А теперь полыхнул Казахстан. Причём всюду засилье жирующих олигархов одновременно с массовой нищетой.

Трещит по швам и мировой капитализм. Оказалось, что капитализм не может решить ни одной острой проблемы человечества.

Мировым лидером по всем показателям становится социалистический Китай, руководимый Коммунистической партией. Почти две трети россиян (62%) испытывают сожаление, что в конце 1991 г. Советский Союз прекратил существование.

Мы, коммунисты, в год 100-летия создания СССР продолжим борьбу за возрождение Союза братских народов!

Верны заветам Ленина

Несмотря на 98 лет, прошедших со дня смерти основателя первого в мире социалистического государства, память об этом великом человеке жива.

Владимир Ильич Ленин свою жизнь отдал борьбе за справедливость, за коммунистические идеалы. Если бы большинство советских людей продолжали следовать идеям Ильича, то капиталисты в 1991 г. не захватили бы власть в нашем государстве.

В странах, продолживших движение по ленинскому пути, социализм успешно развивается. Это Китай, занимающий лидерские позиции в мире, Вьетнам, Северная Корея, Лаос, Куба. Поэтому идеи и политический опыт Ленина становятся всё более востребованными.

И никаким гробокопателям XXI века, уподобляющимся бандеровцам, захватившим власть на Украине, не уничтожить память о великом советском прошлом!

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У коммунистов большие планы

2022 год богат юбилейными датами. Помимо 100-летия СССР, это 100-летие ленинской пионерии, 110 лет газете «Правда», 80-летие начала сражения за Воронеж, 90-летие воронежского авиазавода, 30-летие газеты обкома КПРФ «За возрождение».

Ко всем датам будут приурочены встречи с молодёжью, конкурсы и викторины, выпуск печатных материалов. Мы продолжим проект «Подвиг народа», инициатор которого наш депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Мы примем активное участие в выборах в районные и сельские советы - и добьёмся увеличения депутатского корпуса КПРФ.

И с трибуны областной Думы, органов местного самоуправления, и в уличных акциях мы продолжим отстаивать интересы людей труда.

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С Днём освобождения Воронежа!

Долгих 212 дней и ночей продолжалась битва за любимый Воронеж. Гитлеровцы так и не овладели нашим городом полностью. Воронежское Левобережье оказалось не по зубам для ненавистного врага. Несломленный город стал для оккупантов непреодолимой твердыней на их пути к Сталинграду и каспийской нефти.

Воронеж выстоял. Воронеж победил! А день 25 января 1943 г. навечно войдёт в нашу героическую историю как символ мужества и стойкости. Символ высокого патриотического духа всех, кто геройски защищал, а затем поднимал из руин наш город - город Воинской славы: коммунистов и беспартийных, солдат и офицеров, партизан и подпольщиков.

Будем же верны священному ратному и трудовому подвигу отцов и дедов! Сохраним светлую память о наших земляках, отстоявших родной город, превративших его в крупный промышленный, научный и культурный центр СССР!

Вечная слава народу-победителю! Светлая память героям, погибшим за свободу и независимость нашей Великой Родины!