Мэр Вадим Кстенин: «Планируем выделять на ремонт дорог частного сектора в Воронеже по 500 млн рублей»

фото : Администрация городского округа город Воронеж

Власти Воронежа в 2022 году планируют системно подойти к ремонту дорог частного сектора с грунтовым покрытием. На эти цели намерены выделять по 500 млн рублей в год. Это позволит уйти от асфальтирования «по остаточному принципу». Об этом сообщили в городской администрации 24 января.

Как отметил мэр Вадим Кстенин, за последние годы в областном центре активно ведется ремонт дорожного покрытия. Это позволило обновить более 400 км магистралей. Работы были выполнены в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

фото : Администрация городского округа город Воронеж

Так, за это время реконструировали все аварийные путепроводы и мост через водосброс, построили дорогу в микрорайоны «Тенистый» и «Гардарика», участок «Минская-Землячки», комплексно сделали дорогу на Шилово и начали большой проект – Остужевскую развязку. Также уделили внимание второстепенным улицам.

Сейчас настала очередь частного сектора.

– В 2022 году на это планируем направить до 500 млн рублей. У нас есть договорённость с правительством Воронежской области, поскольку губернатор Александр Гусев всецело поддержал наш совместный с городской Думой проект по строительству дорог с твёрдым покрытием в частном секторе. Позиция главы региона позволяет нам надеяться, что работу сможем выстроить системно, ежегодно с помощью областного бюджета выделять на приведение в порядок проездов сопоставимую сумму, как минимум, в течение ближайших трех лет, – поделился масштабными планами развития сектора индивидуальной застройки мэр.

фото : Администрация городского округа город Воронеж

Вадим Кстенин также пояснил, что в перспективе, все улицы, которые требуют асфальтирования, будут вноситься в план совместно с депутатами городской Думы. Ранее с такой инициативой выступил председатель воронежского парламента Владимир Ходырев.

По предварительным оценкам, в 2022 году планируется заасфальтировать не менее 30 дорог частного сектора общей протяженностью около 30-35 километров.

– После завершения всех бюджетных процедур будем выходить на торги, чтобы приступить к выполнению первого этапа 2022-го года, – подытожил мэр.

автор Ирина Шабанова