Депутаты Воронежской областной Думы рассмотрели в 2021 году почти десять тысяч обращений граждан

.

По итогам 2021 года депутаты Воронежской областной Думы получили почти 10 тысяч обращений от жителей региона, половина из которых поступила непосредственно в приемную граждан регионального парламента, остальные — через приемные партий и приемные граждан в избирательных округах.

Также как и в предыдущий год, подавляющее большинство обращений было рассмотрено в дистанционном формате в связи с принимаемыми в регионе мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Заявление от граждан принимались по телефону, почте и через электронную приемную, что позволило сделать более доступной возможность общения с депутатами в любое время даже для жителей самых отдаленных населенных пунктов. Кроме того, продолжилась практика проведения тематических приемов.

Чаще всего жители Воронежской области задавали вопросы, связанные с социальной поддержкой и соцобеспечением, здравоохранением, работой сферы ЖКХ, совершенствованием законодательства, соблюдением законности и охраной правопорядка.

.

- С 2020 года мы живем в условиях ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Депутаты регионального парламента максимально оперативно реагируют на все обращения, которые поступают через приемные граждан, чтобы ни один житель нашей области не остался без поддержки, — подчеркнул председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Напомним, приемная граждан Воронежской областной Думы продолжает работу в дистанционном формате. Обращения можно направить письменно или в электронном виде. По почте обращения можно прислать по адресу 394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 2. Для приема обращений в электронном виде на сайте регионального парламента работает электронная приемная. Чтобы обращение было рассмотрено, необходимо внимательно заполнять разделы регистрационной формы, формулируя вопросы четко и корректно.