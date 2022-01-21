На месте пустыря в центре Воронежа открыли новый сквер «Мирный»

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

В Ленинском районе Воронежа появилось новое общественное пространство. На месте пустыря для жителей местных многоэтажек открыли новый современный сквер «Мирный». Он расположился на улице Кропоткина, 4.

Это место долго пустовало, и его автомобилисты приспособили под стихийную стоянку. Благоустроить эту территорию просили горожане воронежских властей и своего депутата городской Думы по округу Сергея Колиуха.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Парламентарий откликнулся и активно подключился к решению вопроса. Участок вошел в число объектов – участников регионального проекта «Формирование комфортной городской среды». В итоге за него проголосовали около 3,5 тысячи жителей.

Что именно расположить в новом сквере, тоже согласовали с избирателями и выяснили их мнение. Мамочкам с детьми необходимы были горки и качели, пожилым людям уютные лавочки, а любителям спорта турники. В итоге, сквер «Мирный» поделили на четыре зоны. Первая – это территория для тихого отдыха для пожилых людей. Вторая – современная детская площадка с игровыми и развивающими элементами. Третья – это спортивная зона. Также сделали тренировочную площадку для собаководов. Результат превзошел все ожидания.

– Появление этого сквера – во многом заслуга местных жителей. Было много вариантов, что здесь разместить, под какие нужды отдать эту территорию. Но, посоветовавшись с жителями, решили сделать сквер. Получилось отлично, – прокомментировал депутат городской Думы Сергей Колиух.

фото: пресс-служба Воронежской городской Думы

Площадь нового общественного пространства занимает около гектара. Его создание обошлось городской казне в тридцать млн рублей. На радость малышам и взрослым здесь установили более десяти видов детского игрового оборудования, поставили скамейки, заасфальтировали дорожки, обустроили наружное освещение. Многофункциональная спортивная площадка оснащена современными уличными тренажерами.

Депутат Сергей Колиух рассказал, что вместе с коллегами по муниципальному парламенту он инициировал постановку всех зеленых зон города на кадастровый учет. Эта мера позволит не только следить за их состоянием, но и поспособствует появлению подобных скверов и в других районах города.