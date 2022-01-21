Михаил Мишустин в Воронеже: какие решения были приняты по итогам визита премьер-министра правительства России

Александр Гусев рассказал Михаилу Мишустину о проектах, реализуемых в Воронежской области

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин совершил рабочую поездку в Воронеж в четверг, 20 января. Вместе с ним в наш город прибыли еще четыре министра – экономического развития Максим Решетников, финансов Антон Силуанов, транспорта Виталий Савельев и здравоохранения Михаил Мурашко. Во время масштабного визита вместе с губернатором Александром Гусевым делегация посетила ключевые предприятия промышленности и объекты здравоохранения. О том, какие решения приняли по итогам масштабного визита, – в нашем материале.

«Созвездие» представило свои инновации

Первой в списке посещения стала фабрика радиоэлектронной аппаратуры на базе концерна «Созвездие». Производство стартовало в 2020 году. Здесь делают системы и комплексы средств связи и управления для Минобороны России и других силовых структур. Михаил Мишустин вместе с Александром Гусевым осмотрел цех комплексной сборки и оценил образцы готовой продукции, используемой для организации цифровой радиосвязи, создания сетей 4G и 5G и не только.

По словам советника гендиректора предприятия Дмитрия Павлова, концерну также удалось заключить контракт на поставку DMR-радиостанций для МЧС России. При этом разработки «Созвездия» совместимы со всеми актуальными зарубежными аналогами.

Премьер-министр предложил подумать над новым стандартом связи:

– Давайте подумаем, что для этого надо, как сосредоточить наши научные центры и правильно провести НИОКР. 6G является практически реализованным стандартом.

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Кроме того, Михаилу Мишустину представили российское серверное оборудование производства НПП «Исток» им. Шокина с автоматизированным рабочим местом «БЛИК» на базе восьмиядерного процессора Baikal-M.

По итогам встречи председатель правительства поручил проработать вопрос повышения эффективности льготного кредитования организаций оборонно-промышленного комплекса.

– Речь идет о кредитах, которые берут в нашей оборонке, когда не хватает средств. Поскольку и инфляция по году, и вообще непростая ситуация, могут незапланированно завышать себестоимость (так происходит практически регулярно). Соответственно, идею субсидирования процентной ставки необходимо прорабатывать. Нужно работать над тем, чтобы предприятие могло развиваться и планировать свой инвестиционный цикл, – резюмировал премьер-министр и добавил, что проведет совещание по данной теме.

В здравоохранении – передовые технологии

Следом высокопоставленные гости отправились в областную детскую клиническую больницу № 1 и строящийся корпус детской онкологии. Им показали палаты интенсивной терапии, кабинет магнитно-резонансной томографии, палаты интенсивной терапии, операционную и лабораторию. Прием пациентов там может начаться уже в марте 2022 года.

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Также губернатор Александр Гусев рассказал премьер-министру о строительстве областного онкологического диспансера, представив проект нового радиотерапевтического корпуса. Глава региона отметил, что с возведением этого объекта в Воронежской области будет весь комплекс для лечения онкобольных.

Корпус рассчитан на 340 коек, сейчас готов на 51%. На его возведение было направлено шесть миллиардов рублей. В 2022 году на эти цели предусмотрено еще 900 млн рублей, которые будут выделены из федерального бюджета. Его открытие должно повысить эффективность лечения пациентов со злокачественными новообразованиями.

В ходе визита достигнута договоренность о том, что правительство России поможет с финансированием строительства и обновления оборудование воронежского онкодиспансера

С просьбой о софинансировании проекта к премьеру обратился губернатор Александр Гусев. По его словам, требуется до 800 млн рублей. Общая стоимость проекта – около 1,6 млрд рублей.

Председатель правительства поручил Михаилу Мурашко совместно с властями области проработать проектную документацию объекта. Затем Минфин и Минэкономразвития предусмотрят соответствующие бюджетные ассигнования на два последующих года.

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Кроме того, будет обновлено устаревшее оборудование. На эти цели в рамках федпроекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» Воронежская области получит около 350 млн рублей. Это позволит заменить один устаревший линейный ускоритель и купить новый для проведения лучевой терапии.

Визитная карточка – ВАСО

Третьим этапом рабочей поездки стало посещение Воронежского акционерного самолетостроительного общества, где гостям презентовали самолеты Ил-96−300ПУ и Ил-96−400, а также бортовое радиоэлектронное оборудование.

Мишустин отметил, что важно обеспечить высокую надежность самолетов, как у современных магистральных лайнеров. Представители ВАСО намерены внедрить уникальные спасательные системы, парашют и дополнительный электродвигатель. Премьер эту идею поддержал.

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Проект дальнемагистрального пассажирского самолета Ил-96-400М на 300–400 мест – это модификация советского Ил-96-300. У него дополнительные возможности за счет удлиненного фюзеляжа и установки перспективных двигателей. Председатель правительства, министры транспорта и финансов опробовали новые кресла для самолетов от компании «Итэлма». Их установят в самолетах Л-410, ТВРС 44 и «Байкал». По словам премьер-министра, эта линейка обеспечит связанность территорий.

– Конечно, обратная связь от людей – это тоже самое важное. Все ожидания людей по комфорту, безопасности выполнены, дай бог, чтобы все получилось, – сказал Михаил Мишустин.

Кроме того, председатель правительства осмотрел салон самолета МС-21. Он назвал его удобным и просторным. Это среднемагистральный пассажирский лайнер нового поколения. Его разрабатывает корпорация «Иркут» (входит в ОАК). В конце 2021 года МС-21 получил сертификат от Росавиации. Уже скоро самолеты начнут поступать в авиакомпании. Первой его получит «Россия».

Подводя итог, Мишустин пообещал работникам ВАСО, что правительство поможет предприятию в обеспечении загрузки.

– На 9 лет я вижу, что вы полностью обеспечены государственным заказом. И по мере развития, по мере приобретения авиакомпаниями новой техники, эксплуатации ее, конечно же, ваше предприятие будет интегрировано во все эти процессы, и я абсолютно точно уверен, что за вашим предприятием будущее, – подчеркнул премьер-министр.

Михаил Мишустин добавил, что очень перспективное направление – гибридные силовые установки. По его словам, власти намерены поставить задачу по созданию высокотехнологического сверхзвукового пассажирского самолета, который позволит сократить перелет на Дальний Восток, в Австралию, Южную Корею и Японию.

Будущее – за российскими самолетами

Также премьер-министр провел совещание по развитию гражданского самолетостроения. На нем Михаил Мишустин подчеркнул, что важно обеспечить полную технологическую независимость отечественного авиастроения от импортной продукции. По его словам, российские разработчики за последние годы совершили заметный скачок в сфере создания современных бортовых систем и оборудования. Это позволит исключить задержки при выводе на рынок самолетов нового поколения. А производственных сбоев из-за недобросовестной конкуренции со стороны иностранных компаний не будет.

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Также Мишустин озвучил многообещающие цифры. Так, темпы производства гражданских самолетов через 5 лет превысят 100 единиц в год. В связи с этим правительство утвердило программу госзаказа на воздушные суда до 2030 года. Поставят 583 современных самолета, в том числе для региональных перевозок. На это направят более 45,5 млрд рублей.

Подводя итог, премьер дал ряд поручений. Так, Минпромторг совместно с Минфином и Минэкономразвития должны подготовить предложения о расширении господдержки.

– Теперь дело за вами – учеными, конструкторами, коллективами авиапредприятий. Необходимо обеспечить создание современных и конкурентоспособных воздушных судов, которые были бы востребованы в России и мире. Все необходимые компетенции для этого у вас есть, – подчеркнул глава правительства.

Выступая с докладом замминистра промышленности Олег Бочаров рассказал, что есть большая потребность в новых моделях российских самолетов со стороны государств – членов ЕАЭС. Они готовы закупить в РФ до 170 гражданских судов. Он добавил, что самолет Ил 96-400м совершит первый полет до конца года.

Глава правительства также сообщил о поддержке отечественного авиастроения. В частности, в рамках госпрограммы «Развитие авиационной промышленности» в трехлетнем бюджете предусмотрено более 122 млрд рублей. На научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы планируется направить свыше 112 млрд рублей, дополнительно около 2 млрд рублей пойдут на реализацию проектов нового дальнемагистрального самолета и регионального Ил-114−300.

Нацпроект «Производительность труда»

Отдельно министр экономразвития Максим Решетников оценил реализацию нацпроекта «Производительность труда», посетив предприятие «Воронежсельмаш». Завод присоединился к проекту в 2020 году. По поручению губернатора Александра Гусева в осмотре мощностей участвовали заместитель главы региона Сергей Трухачев и руководитель департамента экономического развития области Данил Кустов.

Адресную поддержку предприятию оказывают эксперты Федерального центра компетенций. В качестве пилотного проекта было выбрано производство высокопроизводительных сепараторов для очистки зерна. По итогам 2021 года его реализация позволила заводу увеличить выпуск целевого продукта в пять раз. Завод поставляет продукцию более чем в 57 регионов России, а также в страны СНГ, Европы и Азии.

Как отметил Решетников, в Воронежской области создан региональный центр компетенций и уже 46 предприятий участвуют в нацпроекте. До конца 2024 года необходимо будет увеличить цифру до 160.

По словам Данила Кустова, «Производительность труда» пользуется большим спросом в Воронежской области:

– Его эффективность доказана на многих предприятиях, мы видим реальные улучшения, растет выручка, рабочие места становятся более комфортными для сотрудников, процессы организованы более грамотно.

Подводя итог

После посещения объектов председатель правительства Михаил Мишустин и губернатор Воронежской области Александр Гусев провели рабочую встречу. Глава региона поблагодарил федеральные власти за поддержку, которая позволяет повышать производительность ведущих отраслей области – ОПК и сельского хозяйства.

Александр Гусев отметил, что предприятия, в том числе концерн «Созвездие» и ВАСО, доказали свою высокую эффективность. За два года доля гражданской продукции на предприятиях ОПК увеличилась до 32%. Налоговые доходы от предприятий сельскохозяйственной отрасли, в том числе благодаря господдержке, превысили 19 млрд рублей.

Также губернатор рассказал об экономических показателях и перспективах. К примеру, объем валового регионального продукта в 2021 году составит 1083,9 млрд рублей (в 2019 году – 1002,6 млрд рублей). Ожидаемое восстановление в 2021 году положительной динамики ВРП позволит превысить допандемийные значения 2019 года на 1,8% в сопоставимой оценке.

– По предварительной оценке, за 2020−2021 годы совокупный рост промышленного производства Воронежской области превысит уровень 2019 года до начала пандемии коронавируса на 12,2%, в обрабатывающих производствах – на 11,4%. Среднемесячная начисленная заработная плата за два года увеличилась почти на 19%. Это говорит о стабильном положении региона, – рассказал Александр Гусев.

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Глава региона напомнил, что в 2021 году на реализацию областной адресной инвестиционной программы выделили 14,5 млрд рублей (101% к уровню 2020 года), что позволило инициировать строительство более 300 социальных объектов.

Было отмечено и развитие промышленного комплекса – совокупный рост за 2010−2021 годы составил 2,4 раза к уровню 2009 года.

– При этом среднегодовые темпы роста промышленного производства (108,5%) более чем в три раза превышали среднероссийские значения. По динамике промышленного производства за 11 лет Воронежская область является шестой в РФ и второй в ЦФО, – отметил губернатор.

Кроме того, Александр Гусев сообщил о региональном проекте «Новая индустриализация». У Воронежской области цель – к 2024 году войти в двадцатку регионов лидеров промышленного производства в обрабатывающих отраслях.

В ходе встречи Михаил Мишустин отметил, что в регионе необходимо сохранять высокий уровень вакцинации, поскольку новый штамм коронавируса «Омикрон» более контагиозный, чем другие. Вместе с тем премьер сказал о важности готовности первичного звена, коечного фонда, кол-центров и соблюдения ограничительных мер.

Также Михаил Мишустин и Александр Гусев обсудили вопросы, связанные с выделением региону инфраструктурного бюджетного кредита. Реализация ряда инфраструктурных проектов общим объемом 8,4 млрд рублей запланирована на 2022−2023 годы.