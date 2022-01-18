«Жалко стало кота, бой был неравный»: воронежец рассказал подробности спасения кота от стаи собак

Кот по кличке Кот. Фото героя публикации

Видео, на котором случайный воронежский водитель бросается отбивать у стаи бродячих собак кота, снискало популярность в сети. История чудесного спасения пушистого никого не оставила равнодушным. «Комсомолка» нашла автора видео и узнала подробности этой трогательной истории.

- Все произошло на улице Замкина. Я ехал из дома и заметил на дороге стаю собак, которая гнала кота, - рассказал нам Александр, автор видео и спаситель животного. - Страха не было, даже не думал об этом. Там на горе справа была еще стая, на видео она не попала, поэтому от машины далеко не стал отходить.

Молодой человек остановил машину и посигналил собакам, а потом несколько раз кинул в них снегом. Только после этого преследователи бросились врассыпную, оставив свою жертву. Нескольких мгновений оказалось достаточно, чтобы кот вскочил на лапы, сориентировался и юркнул под забор.

Александр рассказал, что у него самого дома живет кот по кличке Кот, а раньше были и еще и собаки. Так что опыт общения с животными у него богатый. А в своем поступке геройства молодой человек не видит:

- Ничего особенного я не сделал, жалко стало кота, бой был неравный. Даже не задумывался, просто нужно было поступить именно так в данной ситуации. Уверен, так поступил бы каждый на моем месте.