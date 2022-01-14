Крещение 2022 в Воронеже: места для купания, предостережения спасетелей и советы медиков

В 2022-м в области планируют организовать порядка 100 купелей.
Фото: Олег ЗОЛОТО
В прошлом году чуть более девяти тысяч жителей Воронежской области поучаствовали в Крещенских купаниях. Для их проведения в регионе оборудовали 110 купелей, в том числе девять в самом Воронеже. Число окунувшихся в ледяную воду стало рекордно низким, обычно цифры колеблются в пределах 25 - 30 тысяч. Однако из-за пандемии коронавируса и чиновники, и спасатели, и представители церкви просили воронежцев не рисковать здоровьем и отказаться от купаний. Кроме того, накануне праздника в область пришли сильные морозы. Наверняка, они тоже повлияли на решения жителей региона.
В 2022-м на Крещение планируют организовать порядка 100 купелей по всей области. Для уточнения информации по каждому району и городу жителей просят связываться с местной администрацией. Традиционно на местах купаний будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Из-за сложной эпидобстановки специалисты регионального ГУ МЧС и представители мэрии Воронежа просят население в воздержаться от погружения в воду.
– Конечно, купание в проруби на Крещение – интересная и уникальная русская народная традиция. Но в наши дни она совсем перестала иметь какие-то очертания православной: зачастую купаниями подменяется посещение Богослужений в праздничную ночь, а само окунание происходит в атмосфере алкогольных банных посиделок. Ни в коем случае прыжок в прорубь на Богоявление не является проявлением верности христианским традициям. Мы всех призываем в этот замечательный праздник прийти в храм и молитвенно разделить радость с православными братьями и сестрами, естественно, соблюдая все необходимые санитарные меры, - добавил настоятель воронежского храма Богоявления Господня, иерей Евгений Лищенюк.
Традиционно на местах купаний будут дежурить спасатели, медики и полицейские.
Фото: Михаил ФРОЛОВ
СПИСОК КУПЕЛЕЙ В ВОРОНЕЖЕ
Тем не менее, учитывая, что часть воронежцев все равно будет купаться, в Воронеже оборудуют девять купелей. Рядом с каждой расположат раздевалки и пункты обогрева в специально выделенных автобусах. Также будут работать торговые палатки с горячими напитками (алкоголь продаваться не будет).
Железнодорожный район:
- на водохранилище, у дома № 52 по улице 25 Января;
- на реке Усманке, у Троицкого храма (Боровое);
- на Усманке, у дома № 1в по улице Пляжная (Боровое).
Левобережный район:
- на водохранилище, у Успенского храма;
- на водохранилище, улица Корабельная.
Ленинский район:
- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.
Советский район:
- Малышевские озера (Малышево).
Центральный район:
- на водохранилище, у Адмиралтейской площади;
- на водохранилище, в районе санатория им. М. Горького.
Места рождественских купаний будут работать с восьми часов вечера 18 января.
ПОГОДА
По прогнозам синоптиков, в Крещенскую ночь ожидаются морозы. Температура воздуха может опуститься до -15…-17 градусов. Циклон, который принесет кратковременную оттепель 14 января, быстро пройдет. Сначала вернутся умеренные холода, а затем сильнее. А вот днем на Крещение будет не очень холодно: -3…-5 градусов.
Чтобы организм не переохладился, сразу после купаний выпейте чай.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ
Для тех, кто все-таки решит окунуться в ледяную воду, медики подготовили ряд рекомендаций. Их соблюдение поможет избежать проблем со здоровьем:
- за несколько дней (а лучше недель) до купания следует отказаться от алкоголя;
- погружайтесь в воду только в специально оборудованных местах;
- за два часа до погружения плотно поешьте. Это усилит устойчивость организма к перепаду температуры;
- непосредственно перед заходом в воду разогрейте мышцы (подойдут обычные приседания, наклоны, махи руками);
- к купели подходите осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;
- для купания женщинам следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам - свободные плавки-шорты;
- убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;
- при входе в воду остановитесь на оптимально комфортной глубине, не плавайте;
- окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;
- выходить в вертикальном положении трудно и опасно (можно уйти под лед). Чтобы избежать этого, воспользуйтесь помощью окружающих.
- после купания разотрите кожу полотенцем и наденьте сухую одежду;
- чтобы организм не переохладился, выпейте чай (лучше всего из ягод, фруктов, трав).