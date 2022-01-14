Крещение 2022 в Воронеже: места для купания, предостережения спасетелей и советы медиков

В 2022-м в области планируют организовать порядка 100 купелей. Фото: Олег ЗОЛОТО

В прошлом году чуть более девяти тысяч жителей Воронежской области поучаствовали в Крещенских купаниях. Для их проведения в регионе оборудовали 110 купелей, в том числе девять в самом Воронеже. Число окунувшихся в ледяную воду стало рекордно низким, обычно цифры колеблются в пределах 25 - 30 тысяч. Однако из-за пандемии коронавируса и чиновники, и спасатели, и представители церкви просили воронежцев не рисковать здоровьем и отказаться от купаний. Кроме того, накануне праздника в область пришли сильные морозы. Наверняка, они тоже повлияли на решения жителей региона.

В 2022-м на Крещение планируют организовать порядка 100 купелей по всей области. Для уточнения информации по каждому району и городу жителей просят связываться с местной администрацией. Традиционно на местах купаний будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Из-за сложной эпидобстановки специалисты регионального ГУ МЧС и представители мэрии Воронежа просят население в воздержаться от погружения в воду.

– Конечно, купание в проруби на Крещение – интересная и уникальная русская народная традиция. Но в наши дни она совсем перестала иметь какие-то очертания православной: зачастую купаниями подменяется посещение Богослужений в праздничную ночь, а само окунание происходит в атмосфере алкогольных банных посиделок. Ни в коем случае прыжок в прорубь на Богоявление не является проявлением верности христианским традициям. Мы всех призываем в этот замечательный праздник прийти в храм и молитвенно разделить радость с православными братьями и сестрами, естественно, соблюдая все необходимые санитарные меры, - добавил настоятель воронежского храма Богоявления Господня, иерей Евгений Лищенюк.

Традиционно на местах купаний будут дежурить спасатели, медики и полицейские. Фото: Михаил ФРОЛОВ

СПИСОК КУПЕЛЕЙ В ВОРОНЕЖЕ

Тем не менее, учитывая, что часть воронежцев все равно будет купаться, в Воронеже оборудуют девять купелей. Рядом с каждой расположат раздевалки и пункты обогрева в специально выделенных автобусах. Также будут работать торговые палатки с горячими напитками (алкоголь продаваться не будет).

Железнодорожный район:

- на водохранилище, у дома № 52 по улице 25 Января;

- на реке Усманке, у Троицкого храма (Боровое);

- на Усманке, у дома № 1в по улице Пляжная (Боровое).

Левобережный район:

- на водохранилище, у Успенского храма;

- на водохранилище, улица Корабельная.

Ленинский район:

- в купели у святого источника на улице Софьи Перовской.

Советский район:

- Малышевские озера (Малышево).

Центральный район:

- на водохранилище, у Адмиралтейской площади;

- на водохранилище, в районе санатория им. М. Горького.

Места рождественских купаний будут работать с восьми часов вечера 18 января.

ПОГОДА

По прогнозам синоптиков, в Крещенскую ночь ожидаются морозы. Температура воздуха может опуститься до -15…-17 градусов. Циклон, который принесет кратковременную оттепель 14 января, быстро пройдет. Сначала вернутся умеренные холода, а затем сильнее. А вот днем на Крещение будет не очень холодно: -3…-5 градусов.

Чтобы организм не переохладился, сразу после купаний выпейте чай. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СОВЕТЫ ВРАЧЕЙ

Для тех, кто все-таки решит окунуться в ледяную воду, медики подготовили ряд рекомендаций. Их соблюдение поможет избежать проблем со здоровьем:

- за несколько дней (а лучше недель) до купания следует отказаться от алкоголя;

- погружайтесь в воду только в специально оборудованных местах;

- за два часа до погружения плотно поешьте. Это усилит устойчивость организма к перепаду температуры;

- непосредственно перед заходом в воду разогрейте мышцы (подойдут обычные приседания, наклоны, махи руками);

- к купели подходите осторожно, в удобной, нескользкой и легкоснимаемой обуви, чтобы снизить риск падения и предотвратить обморожение;

- для купания женщинам следует выбрать сплошные купальники, а мужчинам - свободные плавки-шорты;

- убедитесь, что лестница для спуска в воду устойчива. При входе и выходе из проруби обязательно держитесь за поручни;

- при входе в воду остановитесь на оптимально комфортной глубине, не плавайте;

- окунаться лучше всего по шею, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головы;

- выходить в вертикальном положении трудно и опасно (можно уйти под лед). Чтобы избежать этого, воспользуйтесь помощью окружающих.

- после купания разотрите кожу полотенцем и наденьте сухую одежду;

- чтобы организм не переохладился, выпейте чай (лучше всего из ягод, фруктов, трав).