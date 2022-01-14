Мэр Вадим Кстенин поздравил защитницу Воронежа Марию Колтакову со 100-летним юбилеем

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Мэр Вадим Кстенин поздравил защитницу Воронежа, знаменитую «железную бабушку» Марию Колтакову со 100-летним юбилеем. Поскольку эту знаменательную дату она празднует в родном Белгороде, то беседа состоялась по телефону. Об этом рассказали 14 января в пресс-службе городской администрации.

Мария Колтакова хорошо известна воронежцам, как и ее подвиги. В составе 303 Сибирской добровольческой дивизии она помогла отстоять наш город. Затем прошла славный путь воина-освободителя по дорогам Украины, Польши и Чехословакии. Ветеран Великой Отечественной войны периодически приезжает в Воронеж, чтобы возложить цветы к братским могилам и почтить память павших. С Марией Денисовной не раз встречался мэр Вадим Кстенин. Ранее они вместе возлагали цветы к памятнику генералу Черняховскому. Именно этот военачальник в годы войны лично награждал Колтакову за боевые заслуги.

Вадим Кстенин сказал теплые слова в адрес Марии Колтаковой и пригласил ее посетить Воронеж на открытие обновленного музея-диорамы, которое запланировано в 2022 году.

– Мария Денисовна! Я очень рад поздравить вас с таким замечательным юбилеем! Вы знаете, что и для меня лично и для всех воронежцев вы человек особенный. Вы со своими однополчанами отстояли Воронеж в тяжелейших боях и спасли более 300 жизней. Мария Денисовна, вы для меня идеал! Ваша целеустремленность, жизнелюбие, ваш несгибаемый дух, вы – мой кумир! Я вас очень люблю и всегда жду в Воронеже, и вы приглашайте в гости, приедем к вам. С юбилеем вас!, – сказал мэр.

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В ответ Мария Денисовна поблагодарила главу за теплое поздравление:

– Большое спасибо! Желаю вам счастья, здоровья, и чтобы все получалось!

В честь юбилейного дня рождения Марии Денисовне вместе с благодарностью и поздравлением воронежская делегация вручит высокую награду нашего города – почетный знак «Воронеж – город воинской славы».