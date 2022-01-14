Игорь Артамонов выступил на панельной сессии «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов»

.

Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в рамках Гайдаровского форума в Москве выступил на панельной сессии «Уроки пандемии: домашнее задание для регионов», модератором которой стал министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что темпы заболеваемости коронавирусом в последние два месяца в России снизились, число пациентов сократилось на 30%. При этом он напомнил, что нужно готовиться к новой вспышке COVID-19, которую может вызвать штамм «омикрон». «Наибольшая нагрузка, конечно же, ляжет на амбулаторный этап медицинской помощи. Каждая медицинская организация должна быть к этому готова», – сказал Михаил Мурашко.

Игорь Артамонов предложил выстроить полноценный диалог с частной медициной, поскольку в период пиковых нагрузок на систему здравоохранения врачи частной медицины особенно важны и нужны. «Если уровень заболеваемости в ближайшую волну будет еще выше, то у нас возникнут сложности с кадрами. В предыдущую волну я собирал представителей частных клиник, предлагал им компенсацию по высокому тарифу за помощь, но отклик был очень слабый. Без ведомственных и частных клиник мы не сможем справиться с пандемией», – пояснил Игорь Артамонов.

.

Также в ходе дискуссии обсуждалась возможность применения новых форм работы для вакцинации от COVID-19 пожилых людей. Игорь Артамонов отметил, что в Липецкой области для населения этой возрастной категории действует обязательная вакцинация. «Но сейчас необходимо повысить ее эффективность, начав федеральную кампанию с участием тех медицинских авторитетов, которым сегодня доверяет старшее поколение», – считает Игорь Артамонов. Он добавил, что можно привлечь силы пенсионного фонда и соцзащиты, сделав, например, адресную рассылку с мнением известных докторов, которые ведут программы по телевидению и рассказывают о важности прививки от ковида простым языком.

Подводя итоги сессии, Михаил Мурашко отметил, что местные власти должны сохранить экономику и социальную жизнь, но на каждом также лежит ответственность за обеспечение безопасности населения в сфере здравоохранения.

Фото: Антон Новодережкин/Будущее России. Национальные проекты/ТАСС.