На губернаторском Рождественском благотворительном вечере в Воронеже собрали 45 млн рублей

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Традиционный ежегодный губернаторский Рождественский благотворительный вечер прошел в четверг, 13 января, в зале театра драмы имени Алексея Кольцова. В 2022 году аукцион приурочили к знаменательной дате – 350-летию со дня рождения Петра I. Поэтому все 12 лотов прямо или косвенно относились ко времени Петра Великого. Об этом рассказали в облправительстве.

Открыл мероприятие глава региона Александр Гусев. Губернатор выступил перед гостями и призвал не упускать, несмотря ни на что, главное – создание хороших условий для жизни воронежских детей.

– Прошедший год, несмотря на все сложности, для многих наших юных земляков стал временем исполнения надежд. На этом примере мы видим, насколько важно за текущей суетой не упускать самого главного – создания условий для развития детей. Пройдут пандемия и все сопутствующие проблемы. Но наш вклад в будущее региона и страны обязательно будет жить, приносить радость и гордость, – сказал Александр Гусев.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

С приветственным словом также обратился митрополит Воронежский и Лискинский Сергий. Он напомнил, что новый год лучше начинать с добрых дел.

Лотами для аукциона стали предметы петровской эпохи. Среди них были фарфоровая посуда, старинные книги, гравюры 18-го века, редкая монета, миниатюра почтового судна и другие антикварные изделия. Один из них, по традиции, представил митрополит Воронежский и Лискинский Сергий – сборник сочинений «Воспоминания о царствовании Петра Великого». А завершил аукцион лот от губернатора Александра Гусева. Это был чайный сервиз «Зимние забавы», созданный на Императорском фарфоровом заводе.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Приобрели лоты крупные бизнесмены воронежской области и члены ВРОО «Гражданское собрание «Лидер». Помимо этого, гости сделали дополнительные пожертвования. В итоге было собрано 45 млн рублей. Деньги направят на развитие талантов воронежских одаренных детей.

Ирина Шабанова