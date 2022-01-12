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Общество12 января 2022 11:49

Перегородивший тротуар забор на набережной Массалитинова в Воронеже обещают демонтировать в этом году

9 января здесь сбили женщину
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

Страница сообщества "Аварии/ДТП/Воронежа" в соцсети "Вконтакте"

В последний день новогодних каникул в Воронеже на набережной Массалитинова у дома 16/1 автомобилистка на «Киа Рио» сбила женщину. Пешеход шла по обочине крайней правой полосы движения. Иного варианта прохода в этом месте улицы просто нет: идущий вдоль домов тротуар упирается в забор. Жители ближайших домов рассказали, что уже давно и безуспешно пытаются решить эту проблему.

В управе Центрального района подтвердили, что по вопросу устройства тротуара между домами №№ 9 и 16/1 по набережной Массалитинова через портал госуслуг к ним поступало два обращения от местного жителя.

- В этом месте есть разные земли: и те, где муниципалитет может проводить работы, и находящиеся в частной собственности, с крайне неровной границей, выходящей к проезжей части, - пояснили в пресс-службе мэрии.

Сейчас, по словам нашего собеседника, управа уточняет границы всех земельных участков для изучения возможности демонтажа или переноса забора и последующего оборудования тротуара.

- Тем не менее, устройство трота между домами №№ 9 и 16/1 по набережной Массалитинова включено в предварительный план работ на 2022 год, - рассказали в пресс-службе мэрии.

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