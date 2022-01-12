Владимир Нетёсов: «Необходимо модернизировать учреждения культуры в соответствии с современными требованиями и тенденциями»

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В общей сложности в прошлом году парламентарии распределили 41,7 миллиона рублей на ремонт и укрепление материально-технической базы учреждений культуры региона.

В список организаций, которым помогли народные избранники, вошли музеи и театры, детские школы искусств и библиотеки, музыкальные и художественные школы, сельские дома культуры и межпоселенческие досуговые центры, дома ремесел и клубы.

- По заявкам депутатов средства были направлены на приобретение музыкального и выставочного оборудования, звуковой и световой аппаратуры, оргтехники и мультимедийного оборудования, сценических костюмов и музыкальных инструментов, обновление книжных фондов, — рассказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

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Кроме того, средства из депутатских фондов использовались для обновления мебели и ремонта помещений, издания научных трудов и постановки спектаклей, проведения различных культурно-массовых мероприятий. Оперативно депутаты облдумы откликнулись на просьбы руководителей ряда учреждений культуры о проведении газификации и мероприятий по благоустройству прилегающей территории.

- Деятельность, направленная на развитие сферы культуры в районах области — одно из важных направлений депутатской работы, которая проводится совместно с исполнительной властью региона и муниципалитетами. В малых городах и небольших населенных пунктах дома культуры, клубы и библиотеки сегодня остаются настоящими центрами притяжения для местных жителей, несмотря на развитие сетевых технологий и возможность получать любую информацию онлайн. Эти культурно-досуговые центры объединяют в себе сразу несколько направлений деятельности, способствуя правильному формированию личности и духовному воспитанию жителей. Чтобы и далее сохранять привлекательность этих объектов, в том числе и для молодежи, необходимо модернизировать учреждения культуры в соответствии с современными требованиями и тенденциями, способствовать внедрению интерактивных форматов их работы. Депутатский корпус Воронежской областной Думы готов поддерживать эту работу в своих округах, — подчеркнул Владимир Нетёсов.

Он также напомнил, что в общей сложности на реализацию государственной программы Воронежской области «Развитие культуры и туризма» на 2022 год в региональном бюджете парламентом Воронежской области было утверждено более 3 млрд рублей. Свыше 213,3 млн из этих средств составило финансирование нацпроекта «Культура». На подпрограмму «Искусство и наследие» в областном бюджете предусмотрены ассигнования в сумме 1 млрд 481 млн рублей, что выше уровня нынешнего года более чем на 99 млн рублей. На реализацию подпрограммы «Образование», целью которой является развитие сети организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам в области культуры и искусства, предусмотрено финансирование на 2022 год в сумме почти 394 млн рублей. По сравнению с 2021 годом в 2022 году расходы увеличены более чем на 60,4 млн рублей.

В рамках двух подпрограмм «Развитие культуры муниципальных образований Воронежской области» и «Развитие культуры Воронежской области» предусмотрены бюджетные ассигнования на 2022 год в сумме 1 млрд 115 млн рублей. В этих подпрограммах учтены, в том числе, расходы на областную адресную программу капитального ремонта — в общей сложности свыше 455 млн рублей на 2022 год.