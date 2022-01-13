Воронежский биатлон может возродиться там, где остановили фашистов, рвавшихся в город

Развивать биатлон - удовольствие недешевое. Одно ружье для соревнований высокого уровня стоит от 80 тысяч рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В четверг, 13 января, стартовал новый этап Кубка мира в Германии по биатлону. Смотришь на захватывающие поединки стреляющих лыжников и задаешься вопросом, а могли бы воронежцы оказаться в ряды элиты этого вида спорта, уже пользующегося популярностью почти наравне с футболом? Но о развитии биатлона в Воронежской области совсем ничего не слышно.

Между тем, в 70 годы XX века было крепкое поколение воронежских биатлонистов. На международной арене, может быть, они звездами и не стали, но медали со всероссийских стартов привозили. Кроме того, в их числе был Анатолий Хованцев, ставший после окончания карьеры крутым специалистом, еще недавно тренировавшим сборную России. Традиции, одним словом, есть. Их бы развивать. Однако…

Как нам сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд, федерация биатлона Воронежской области в 2019 году должна была продлить лицензию, но ее представители не сделали этого. Поэтому теперь они имеют право проводить только городские и районные соревнования. Областные уже нет. Известная воронежская лыжница Дарья Рагозина, кстати, занимается и биатлоном. Но бегает и стреляет за сборную другой области.

О причинах такого положения дел и о перспективах биатлона в Воронежской области вообще мы поговорили с президентом региональной федерации стреляющих лыжников Виктором Кущенко. Он рассказал, что получение лицензии – лишь вопрос времени, задержалось оформление документов в Минюсте.

Что же касается нынешнего уровня воронежских биатлонистов, то сейчас этим видом спорта в Воронеже занимается всего семь энтузиастов. О достойной конкуренции говорить не приходится. С другой стороны, недавно федерация получила грант, который позволит закупить мишени и винтовки. По словам Кущенко, активно биатлон развивается в районах области – в частности, в Лискинском, Бобровском, Борисоглебском, Верхнехавском, Репьевском, Нижнедевицком, в селе Горожанка Рамонского района.

- Для развития биатлона как достаточно дорогого вида спорта по сравнению с теми же лыжами нужна заинтересованность властей, - уверен Виктор Кущенко. - Ружье, используемое на высоком уровне, стоит 80 тысяч рублей, мишень – от 4 тысяч. Без поддержки, на одном голом энтузиазме очень сложно. Но здесь замкнутый круг – нет спортсменов высокого уровня, нет и финансовых вливаний. А без них и классные биатлонисты не появятся. Большим стимулом могла бы стать хорошие трассы со стрельбищами в Воронеже и в районах области. Здесь можно было бы наладить взаимодействие с местным отделением ДОСААФ, на базах которого их легче было бы организовать. К сожалению, пока там навстречу нам не идут, возможно, это связано с частой сменой руководства. Если остановиться на Воронеже, то «Олимпик», на мой взгляд, - не лучший вариант. Там нет сильных перепадов высот, а в биатлоне нужны достаточно крутые горки. Более подходящий для этой цели рельеф есть в микрорайоне Шилово, где находится заброшенная база КБХА. Организацию биатлонной трассы всерьез рассматривали еще до пандемии коронавируса, сейчас разговоры об этом как-то утихли. А жаль. Это и духовном отношении крутое место. Именно здесь был последний рубеж обороны советских воинов во время Великой Отечественной войны. В Шилово немцев остановили, дальше они не прошли. Символично, если бы здесь занимались такой крутой стрелковой дисциплиной как биатлон. Тем более в нынешней непростой политической ситуации, когда, как говорится, нужно держать порох сухим.

Резюме: пока о биатлонных высотах пока остается только мечтать. Воронежская область – все же южный регион России, поэтому с северными и сибирскими тягаться трудно. Очевидно, что там возможности для появления классных биатлонистов больше. Ну а воронежцам хотя бы к уровню 70-х годов прошлого века приблизиться.