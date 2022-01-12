Мэр Вадим Кстенин рассказал о 40 масштабных проектах развития Воронежа

фото: пресс-служба Администрации г. Воронежа

В мэрии Воронеже на межведомственном совещании обсудили наиболее значимые проекты, которые начнутся или продолжатся в 2022 году. Работы обещают быть масштабными. Ряд задач профильным чиновникам поставил глава города Вадим Кстенин. Об этом рассказали в горадминистрации 12 января.

Всего, как отметил градоначальник, в Воронеже планируется продолжить и начать 40 проектов в различных сферах от ремонта дорог до строительства соцобъектов. Сделать такого уровня работу планируется благодаря поддержке нацпроектов, бюджетных инфраструктурных кредитов и областных властей.

– Подтверждение федерального софинансирования и то, что глава региона одобрил включение в областную адресную инвестиционную программу множество объектов, которые решат серьезные городские проблемы, привлечет в Воронеж в сжатые сроки миллиарды бюджетных средств. Мы еще не сталкивались с такими объемами задач при пандемии, поэтому надо системно выстроить работу и контроль процессов, – подчеркнул мэр Воронежа.

В ходе совещания Вадим Кстенин обсудил с коллегами каждый из 40 проектов, среди которых есть как ежегодно реализуемые (ремонт и строительство тротуаров, благоустройство дворов), так и уникальные (рассчитанные и на один год, и на несколько). Он поручил профильным руководителям подразделений администрации подготовить дорожные карты для каждого согласованного к реализации проекта.

Все они находятся на разных этапах. Часть уже реализуется – строятся школа в микрорайоне «Процессор», мега-школа и детсад в Репном, первая очередь Остужевской развязки, обновляется проспект Революции. Многие находятся в процессе определения подрядчика, еще больше – в проектировании, как Дом Гарденина и Петровская набережная, а каким-то проектирование предстоит в ближайшее время.

Некоторые проекты уже прошли госэкспертизу, как, например, реконструкция многострадальной КНС на Шишкова, из-за сбоев на которой нередки утечки сточных вод на дорогу. С просьбами о ремонте не раз обращались горожане.

фото: пресс-служба Администрации г. Воронежа

– Средства на решение этой проблемы есть, в 2022 году люди должны перестать мучиться от этой беды, – заверил Вадим Кстенин.

Также в планах городских властей реконструировать котельную в микрорайоне ВАИ и построить новую водоподъемную станцию на Левом берегу. Большие стройки ждут и дорожную сеть Воронежа.

– В этом году мы планируем приступить к реализации альтернативной дороги для Северного района – связи Шишкова-Тимирязева. Кроме того, будем допроектировать мероприятия по увеличению пропускной способности направления, которое дублирует Московский проспект – через улицы 60 Армии, Свободы, с выходом на Кольцовскую. Кроме того, дороги частного сектора с этого года начнем приводить в порядок не по остаточному принципу, а системно. Проект получил поддержку губернатора. Напомню, что он инициирован спикером горДумы Владимиром Ходыревым, значит перечень улиц, которые будут получать новое покрытие, должен быть сформирован совместно с депутатами по наказам горожан – их избирателей, – дал указание подчиненным глава города.

Значимые проекты будут реализовываться и в социальной сфере Воронежа. Помимо строительства школ и пристроек к ним пройдет ремонт в спорткомплексе «Юбилейный», во Дворце творчества детей и молодежи, гимназии им. Никитина и школе №45. Будет построен Музей ВДВ, новый импульс развития получит Музей-диорама с уникальным проектом мультимедийной экспозиции и благоустройством прилегающей территории.

В ходе совещания у мэра также обсудили закупку новых автобусов большого класса, спецтехники и оборудования для содержания городских дорог, тротуаров и озелененных территорий, строительство ливневой канализации для густонаселенных микрорайонов и очистных сооружений, развитие велоинфраструктуры, расселение аварийного жилья, проекты развития удаленного микрорайона Краснолесный, инициированные депутатом Госдумы Игорем Кастюкевичем, и другие объекты строительства и благоустройства.

Ирина Шабанова