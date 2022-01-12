Воронежский губернатор: «1,5 млрд рублей вложено в модернизацию водоснабжения региона»

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

На обеспечение жителей Воронежской области качественной питьевой водой было направлено около 1,5 млрд рублей. Деньги выделялись из федерального, областного и местных бюджетов. Благодаря проекту «Чистая вода» еще более 50 тысячи наших земляков получили доступ к питьевой воде высокого качества и избавились от проблем, связанных с перебоями в ее поставке. Об этом сообщили в пресс-службе облправительства в среду, 12 января, со ссылкой на губернатора Александра Гусева.

– В 2021 году департамент ЖКХ и энергетики реализовал три десятка проектов модернизации объектов водоснабжения и водоотведения, что позволило довести показатель обеспеченности населения качественной питьевой водой из центральных систем водоснабжения до 86,7%, – пояснил глава региона.

В прошлом году новые водозаборы и станции водоочистки появились в восьми населенных пунктах. В 2022-м работа продолжится.

Строительство новых объектов планируется в районном поселке Ольховатка, селах Лещаное Воробьевского района и Писаревка Кантемировского района. Еще три проекта, рассчитанные на ближайшие два года, начнут реализовывать в районном поселке Панино, селе Нижний Мамон Верхнемамонского района и селе Семилуки Семилукского района. Что касается финансирования, то по словам руководителя департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максима Зацепина, из федерального бюджета на эти цели в 2022 году планируется привлечь 447,7 млн рублей.

Помимо строительства новых водозаборов, в населенных пунктах активно ведется реконструкция и развитие водопроводной сети. Это позволяет закрыть вопрос с внезапными авариями и охватить услугой бесперебойного водоснабжения и водоотведения как можно больше местных жителей. Средства на модернизацию линейных сетей направляются из областного бюджета. Они увеличиваются ежегодно по решению губернатора Александра Гусева. К примеру, в 2021 году было реализовано уже 23 таких проекта.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Обновленные скважины появились в Боброве и ближайших к нему селах Хреновом и Семено-Александровке, а также в селе Каширском и пгт Кантемировка.

Новые системы водоснабжения построены в поселке Первомайского отделения совхоза «Грибановский» Грибановского района, в селах Александровка и Липяги Терновского района, а также в четырех селах и поселках Новохоперского района: Елань-Колено, Долиновский, Подосиновка, Березовка.

Сети водоотведения модернизировали в поселке Ясенки Бобровского района и юго-западной части поселка Кантемировка. Завершился второй этап строительства канализационного коллектора с устройством канализационной насосной станции в поселке 1-го отделения совхоза «Масловский» Новоусманского района. В селе Новая Усмань реконструировали канализационные сооружения биологической очистки бытовых сточных вод.

Профильный областной департамент уже определился с задачами на 2022 год. Предстоит реализация следующих этапов модернизации систем водоснабжения в районном поселке Перелешинский Панинского района, поселке Участок № 26 Таловского района, селах Хлебородном и Васильевке Аннинского района, а также в четырех селах и поселках Новохоперского района: Елань-Колено, Долиновский, Подосиновка, Березовка. Кроме того, в этом году планируется начать строительство и реконструкцию очистных сооружений в поселке Стрелица Семилукского района.

В облправительстве не исключают, что в течение года список пополнится другими населенными пунктами, если будет значительная экономия или выделение дополнительных средств на реализацию и других проектов. Там напомнили, как попасть в федеральную или областную программы. Для этого администрации сельских поселений должны провести предварительные проектно-изыскательские работы, подготовить актуальную проектно-сметную документацию для будущего строительства. При этом стоимость подготовки таких проектов может доходить до нескольких десятков миллионов рублей, найти которые местным бюджетам бывает не под силу. В этом случае поселения могут подготовить техзадание с обоснованием необходимости модернизации систем и направить заявку в департамент ЖКХ и энергетики Воронежской области, который, в свою очередь, проработает вопрос о проектировании за счет средств областного бюджета и будет искать источники финансирования этого строительства.

В 2021 году в рамках региональной госпрограммы была выполнена разработка семи таких проектов. Подготовка еще трех завершится в текущем году.

Ирина Шабанова