Игорь Артамонов: От состояния дорог зимой во многом зависит безопасность населения

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Глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов на состоявшемся сегодня оперативном совещании поручил усилить контроль уборки снега в Липецкой области. По данным Липецкого гидрометцентра, за первую декаду января в регионе выпала половина месячной нормы осадков. Наиболее сильные снегопады отмечены в Елецком и Лев-Толстовском районах.

Ежедневно контроль состояния региональных трасс осуществляют сотрудники «Липецкдоравтоцентра». В зоне ответственности предприятия – 5,5 тысячи километров межмуниципальных дорог. В связи с интенсивными осадками сегодня региональные дороги расчищают 63 комбинированные дорожные машины, 30 тракторов, 21 грейдер и 10 погрузчиков. Особое внимание уделяется спускам, подъёмам и мостовым переходам. Согласно нормативам, привести в порядок проезжую часть дорожники должны в срок от 4 до 6 часов с момента окончания снегопада. С этой задачей специалисты справляются. Работа по уборке снега и обработке покрытия противогололёдными материалами начинается с началом осадков, погодные условия дорожные службы мониторят круглосуточно.

«От состояния дорог зимой во многом зависит безопасность населения, – подчеркнул Игорь Артамонов. – Сейчас работа по расчистке магистралей должна быть на особом контроле, причём речь не только о крупных трассах, но и о небольших сельских дорогах».

Директор «Липецкдоравтоцентра» Владимир Тушев добавил, что на протяжении праздничных дней о состоянии областных дорог заботились около двухсот сотрудников организации. За первые девять дней года на обработку проезжей части ушло более 12 тысяч тонн пескосоляной смеси.

По данным синоптиков, в течение ближайшей недели в Липецкой области периодически ожидаются осадки в виде снега. В пятницу в регион придёт обширный атлантический циклон, который принесёт потепление и усиление ветра.

Фото предоставлено пресс-службой администрации Липецкой области.