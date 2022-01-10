Сенатор Сергей Лукин принял участие в акции «Елка желаний» и исполнил мечту девочки из Воронежской области

Фото пресс-служба сенатора Сергея Лукина

Цель этого марафона добра – поделиться теплом, порадовать и поддержать детей с ограниченными возможностями здоровья, а также оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Тысячи детей написали письма Деду Морозу с рассказами о самых сокровенных мечтах, исполнить которые помогли неравнодушные взрослые.

«Участие в акции «Елка желаний» для меня уже стало доброй традицией. Совет Федерации по инициативе Валенти ны Ива новны Матвие нко второй год подряд присоединяется к этому проекту президентской платформы «Россия – страна возможностей», - рассказал сенатор Сергей Лукин.

С новогодней елки он снял шар, в котором оказалось желание 13-летней Кати из Ольховатского района Воронежской области. Девочка, которая борется с тяжелым заболеванием, мечтала о ноутбуке.

Ее мама Надежда Оберемок поясняет: «Катюша учится в школе, но ей никак не дается овладение процессом письма, есть сложности с движением рук, особенно с мелкой моторикой. Поэтому возможность набирать тексты на клавиатуре будет очень хорошим выходом из ситуации, это расширит возможности дочки как в учебе, так и в ее увлечениях».

Несмотря на большие ограничения, которые накладывает болезнь, Катя – активный и любознательный ребенок, интересы ее разнообразны – от онлайн-уроков рисования до кулинарии и немецкого языка.

«Мы не сдаемся, научились жить в этой ситуации и не терять оптимизма. Катя регулярно проходит курсы лечения и реабилитации, есть положительные результаты, хотя необходимость в инвалидной коляске пока не отпала», - добавляет мама девочки.

Сенатор Сергей Лукин исполнил мечту Кати и вручил ей ноутбук, а также сладкие подарки и сертификат на посещение Парка развлечений в Воронеже.

«Дети всегда верят в чудо, в Деда Мороза, который придет и подарит то, о чем ребенок мечтает. Можно сказать, что мы выступаем посланниками Деда Мороза, помогая исполнять эти желания», - улыбается сенатор.

Также Сергей Лукин обсудил с родителями Кати те проблемы, которые их волновали. По словам Надежды и Виталия, наиболее острыми вопросами является возможность получения бесплатных жизненно необходимых Кате лекарственных препаратов и проезда к месту лечения и обратно по программе ОМС.

Надежда Оберемок поделилась впечатлениями: «После встречи с сенатором чувствую себя более уверенно и оптимистично. И, конечно, ощущаю счастье от того, что снова вижу улыбку своего ребенка, мечта которого исполнилась».

Ольга Вороновская