ДСК взял курс на каркасное домостроение

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— Андрей Иванович, расскажите об основных проектах и прорывах 2021 года.

— Из того, чем ДСК действительно может гордиться: в уходящем году мы завершили по ряду проектов комплексной застройки формирование так называемых социальных кластеров. Теперь практически в каждом из наших новых жилых микрорайонов присутствуют объекты дошкольного образования, школы, учреждения здравоохранения. В 2021 году к началу нового учебного года введены в строй два детских сада на 300 мест каждый в микрорайонах «Лазурный» и «Ласточкино».

Еще одним нашим общим достижением считаю постоянное совершенствование качественных характеристик квартир. Этот факт отмечают и потребители, и риелторы. ДСК постоянно развивается, идет вперед. Улучшены напольные покрытия и обои. Чтобы визуально расширить пространство и наполнить квартиру светом, увеличены оконные и дверные проемы.

Мы полностью поменяли расстановку электроприборов. Предварительно была проведена большая серьезная работа по определению оптимальной типовой схемы размещения мебели, техники и так далее. Покупателю квартиры больше не придется штробить стену для размещения розетки под телевизор, потому что застройщик этот момент не продумал.

Поступало очень много жалоб на установку системы кондиционирования, что оборудование занимает много места на лоджиях. Принято решение вынести блоки кондиционеров с балкона «на улицу», то есть размещать их в навесной корзине, которая крепится к наружной стеновой панели. Это решение планируем реализовать на всех последующих домах серий 17ЖС и ПС.

Кроме того, в перспективе в домах серии ПС возможно будут теплые лоджии.

Преобразились входные группы наших жилых домов, качественно улучшилось благоустройство дворовой территории – эти положительные изменения также отмечают многие новоселы.

Очевидно, что все нюансы сразу предусмотреть невозможно. Новые решения внедряются поэтапно, проходят проверку практикой, оптимизируются, а только потом переходят в массовое применение. Безусловно, нами руководит не только стремление к совершенству, но и экономика проектов, повышение конкурентоспособности наших квартир на рынке при снижении их себестоимости.

— То есть с уверенностью можно сказать, что ДСК строит качественно?

— Да, я мог и могу это сказать. Бренд ДСК – знак качества. Это не пустые слова! На сегодняшний момент на комбинате выстроена многоступенчатая система контроля качества на всех этапах строительного процесса. Первый этап – контроль качества на уровне ИТР, непосредственно мастеров и прорабов на объекте. Затем немаловажная составляющая – контроль качества сотрудниками отдела строительного контроля ДСК. Далее перед вводом дома в эксплуатацию объект обследует приемочная комиссия. Следующая ступень – управляющие компании. Это наши самые строгие критики и контролеры, проверяющие каждую мелочь, потому что им управлять в будущем домом. Если на этапе приемки дома УК чтото упускает, то застройщик за это ответственности уже не несет. Поэтому зачастую передача дома управляющей компании занимает до месяца.

И, наконец, мы ежеквартально обращаемся к сторонним независимым экспертам, которые выборочно проводят инструментальные и визуальные обследования квартир на разных объектах.

Хочу отметить, что на пути вверх по лестнице качества мы добились определенного результата, но естественно, жалобы периодически возникают, и мы стараемся на них оперативно реагировать.

– А сами Вы живете в доме, построенном ДСК?

– Да.

— ДСК бывает критикуют. Почему?

— Есть такая народная поговорка: чем лучше, тем больше хочется. Покупатели действительно стали более внимательными и требовательными, им все сложнее угодить. Монтаж домов ДСК выполняется на высоком уровне, при отделке используются современные дорогостоящие материалы, но все равно возникают определенные нарекания. Наша задача, чтобы все недостатки были устранены на этапе приемапередачи квартир.

Другое дело, что сейчас мы переживаем расцвет потребительского экстремизма. Когда жильцы «выискивают» недостатки и пишут жалобы, не ради их оперативного устранения, а ради зарабатывания денег. Пока в этой борьбе застройщики практически бессильны, необходимо принятие закона, регулирующего эту область.

— Какие проекты наступающего года можете назвать самыми значимыми для компании?

— Для ДСК задача федеральной важности – в срок завершить строительство хирургического корпуса онкодиспансера. Очень серьезный, технически сложный, крайне значимый и ответственный для нас проект. Это не первое для ДСК медучреждение. Комбинат получил колоссальный опыт при строительстве перинатального центра, но и его порой не хватает.

В конце этого года комбинат начинает возведение первого дома в ЖК «Яблоневые сады», где предстоит освоить территорию площадью 52 га. Мы приложим все наши ресурсы, таланты и способности, чтобы этот проект стал образцовым и показательным в масштабах страны, соответствовал «Стандарту комплексного развития территорий», разработанному ДОМ.РФ. Данный документ предполагает внедрение новых форматов и подходов к созданию комфортной городской среды. Он задает высокие требования как к самим квартирам и их отделке, так и к формированию общественных пространств. ДСК уже ознакомился с подходами ДОМ.РФ при строительстве арендного дома в ЖК «Современник» и многое взял на вооружение.

Я уверен, что успешной реализацией проекта ЖК «Яблоневые сады» наш регион еще раз подтвердит свое лидерство в строительном комплексе РФ.

— Комбинат постоянно модернизирует производство, внедряет современные технологии. Чем удивите нас в новом году?

— ДСК взял курс на переход к новому типу строительства – каркасному домостроению. В текущем году на заводе СовТехДом завершен монтаж новой линии каркасного домостроения немецкой компании WECKENMANN, способной изготавливать широкий спектр преднапряженных плит перекрытия.

Оборудование полностью смонтировано. Сейчас ведутся пусконаладочные работы, пробные заливки изделий, чтобы выработать оптимальную схему армирования, параллельно идет проектирование каркасных домов. В конце декабря планируем начать монтаж.

Внедрение каркасного домостроения позволит исключить монолитные заливки на объектах. Не понадобится опалубка и арматурный каркас – при строительстве будут использоваться уже готовые заводские ЖБИ. Удастся также избежать ограничений, связанных с работой в зимний период при низких температурах. Все эти преимущества увеличат скорость монтажа минимум в полтора раза.

ДСК планирует, что в перспективе каркасное домостроение по большей части заменит монолитное.

— В чем, по вашему мнению, секрет успеха ДСК? Как удается удерживать лидерские позиции на протяжении многих лет?

— Очень сложно прийти в ДСК из другой организации и сразу влиться в нашу систему, это удается единицам. Важно здесь вырасти и сформироваться в профессиональном и личностном плане. Быть готовым полностью отдаваться тем задачам, которые стоят, работать в очень интенсивном режиме, полюбить комбинат всей душой. Большинство моих заместителей, начальников СМУ, начальников отделов «выросли» именно в ДСК, пройдя серьезный трудовой путь от рядовых сотрудников, мастеров до топменеджеров.

Мы поддерживаем, культивируем, воспитываем, растим, корпоративную культуру, которая была сформирована еще в Советское время.

Основной секрет состоит в преемственности поколений. Я знаю династии рабочих – каменщиков, маляров, штукатуров, которые здесь работают уже третье поколение. Они называют ДСК – вторым домом, а коллектив – семьей.

В ДСК не бывает легких периодов. Работы всегда много. Она сложная, напряженная. По сути, ДСК – это конвейер, который невозможно остановить ни на минуту. Например, перебой на полдня с энергоснабжением нашего завода может обернуться крахом выполнения месячного плана.

Мало, кто способен выдержать такой темп, поэтому руководство комбината ценит наш трудовой коллектив и гордится им! Только такой команде по плечу реализовать масштабные проекты федерального уровня, и мы это неоднократно доказывали!

– Андрей Иванович, говорят, что квартиры подешевеют. Когда самый удачный момент для покупки жилья?

–Как экономист, я скажу одно: квартиру надо покупать тогда, когда у вас есть средства на первоначальный взнос. Когда вы для этого морально и психологически созрели, понимаете, какие именно жилье хотите. ДСК отличается тем, что мы начинаем продавать квартиры на этапе отделки дома. Покупатель имеет доступ на объект, может походить по этажам, оценить планировку, посмотреть из окна …

Затягивать, ждать, когда что-то поменяется на рынке, просто не рекомендую.

Екатерина Ильина