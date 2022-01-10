Культурные итоги 2021-го в Воронеже: первые гастроли Большого театра, XI Платоновфест, "Золотая маска"

Гастроли Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Пандемия коронавируса, захватившая мир третий год подряд, нарушила многие планы, и культурная сфера Воронежа из-за ограничения массовых мероприятий в 2021-м сильно пострадала. Множество фестивалей не состоялось, много концертов и спектаклей не сыграли, хотя поставили несколько премьер. Но в периоды улучшения эпидобстановки все же были и яркие события.

БАЛЕТ БОЛЬШОГО ТЕАТРА

И самое главное из них - гастроли балета Большого театра. Труппа приехала в Воронеж впервые. Визит состоялся благодаря XI Платоновскому фестивалю. В рамках спецпроекта фестиваля искусств самый прославленный театр страны два дня показывал воронежцам спектакль «Укрощение строптивой» Жана-Кристофа Майо на музыку Шостаковича. Шесть фур доставили в столицу Черноземья 30 тонн декораций и три сотни осветительных приборов. Состоялось три аншлаговых представления, спектакль посмотрели более 3000 зрителей.

Гастроли Большого театра Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

XI ПЛАТОНОВФЕСТ

В июне Платоновскому фестивалю удалось провести летнюю программу форума искусств. В Воронеже выступили более 500 артистов из девяти стран, фестивальные события посетили более 36 тысяч зрителей.

Прошли 42 показа спектаклей из Москвы, Новосибирска, Архангельска и Новокузнецка, четыре концерта академической музыки и творческий вечер лауреата Платоновской премии 2021 года композитора Леонида Десятникова. На опен-эйре «Музыка мира в Белом колодце» выступили группы из трех стран: Сербии, Греции и России. Его посетили более 3000 зрителей.

В визуальную программу Платоновфеста года вошли три выставки, одна из них - «Бубновый валет» показала картины из семи музеев страны.

К сожалению, осеннюю программу Платоновфеста пришлось отменить из-за коронавируса.

Одним из самых ярких событий Платоновфеста стал спектакль «Школы современной пьесы» в постановке Дмитрия Крымова «Все тут» Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ЗОЛОТАЯ МАСКА

В апреле Национальную театральную премию «Золотая маска» в номинации «Лучшая работа художника по свету» получила Татьяна Мишина за работу в постановке «Зеркало» Камерного театра.

А в ноябре на "Золотую маску" следующего сезона выдвинули четыре новых воронежских постановки - причем в 13 номинациях! «Двенадцатая ночь» Никитинского театра заявлена не только в категории «Драма/спектакль малой формы», на премию также претендуют режиссер Юрий Муравицкий («Драма / Работа режиссера») и Ваня Боуден («Драма / работа художника по костюмам).

В номинации «Опера/Спектакль» заявлена «Свадьба Фигаро» Воронежского театра оперы и балета. Кроме того, еще в четырех номинациях на премию претендует команда спектакля: Феликс Коробов («Опера / Работа дирижера»), Михаил Бычков («Опера / Работа режиссера»), исполнительницы партий Керубино и Графини Екатерина Лукаш и Наталья Петрожицкая («Опера / Женская роль») и Алексей Вотяков («Работа художника в музыкальном театре»).

Исполнительницы партий Керубино и Графини в опере "Свадьба Фигаро" Екатерина Лукаш и Наталья Петрожицкая претендуют на премию в номинации «Опера / Женская роль». Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В номинации «Современный танец/Спектакль» засветились две воронежские постановки «Плот Медузы» Камерного театра и «Новая Земля» Платоновского фестиваля. Хореографы этих спектаклей - Павел Глухов («Плот медузы») и Анна Щеклеина («Новая земля») претендуют на награду в номинации «Балет–современный танец/Работа балетмейстера–хореографа».

Ждем хороших вестей в апреле 2022-го!

И ЕЩЕ МНОГО ИНТЕРЕСНОГО

А еще музеи-заповедники "Костенки" и "Дивногорье" отпраздновали 30-летие. В Костенках на берегу Дона установили семиметровую скульптуру мамонта. А в "Дивногорье" построили "Дивноленд". Ансамбль «Воронежские девчата» отметил 55-летие, а институт искусств - "полтинник". Отремонтировали здание театра кукол. Спасли от банкротства Никитинский театр. Впервые в Воронеже спела мировая оперная прима Анна Нетребко. И прошли одиннадцатый фестиваль "Город-сад" и четвертый "Мандельштамфест". И открыли памятник автору повести "Белый Бим Черное ухо" Гавриилу Троепольскому и скульптуру Петра и Февронии.