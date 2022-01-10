Самое важное за новогодние праздники в Воронежской области: трагическая гибель двух известных людей, жуткие ДТП, Путин и Шойгу в роли Дедов Морозов

Семилетний Егор Фоменко прокатился на настоящем танке. Фото: с сайта ЗВО.

За время перед Новым годом и во время длинных праздников случилось немало интересных событий. Начнем с хороших.

Мечты двух детей из Воронежской области исполнили не кто-нибудь, а сами Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу.

Семилетний Егор Фоменко из города Россошь Воронежской области написал письмо Президенту России с просьбой разрешить ему прокатиться на танке Т-90. Вскоре после этого мальчика пригласили на полигон Алабино. Ему предложили занять место командира танка и прокатили по трассе танкового биатлона. Егору еще и показали, как стреляют танки Т-72Б3.

Трехлетняя Вера Архипова послала по совету бабушки, узнав об акции «Елка желаний» письмо министру обороны Сергею Шойгу. Девочка попросила велосипед. И получила его. Да не простой, а с армейским логотипом. Теперь Вера мечтает научиться на нем кататься предстоящим летом.

Вера Архипова мечтает летом научиться ездить на подаренном Сергеем Шойгу велосипеде. Фото: предоставлено пресс-службой Западного военного округа.

Перед Новым годом большое событие произошло в культурной жизни Москвы. Назначили нового главного режиссера легендарного театра на Таганке, на сцене которого выступали Владимир Высоцкий, Леонид Филатов, Валерий Золотухин. Им стал выпускник Воронежской академии искусств Юрий Муравицкий. Немалую роль в назначении сыграл успех двух поставленных им спектаклей – «Вишневый сад. Комедия» и «Lе Тартюф. Комедия». Они собирают аншлаги.

Юрий Муравицкий возглавил творческую часть театра на Таганке. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Увы, случилось немало трагических событий.

Нелепо погиб бывший председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка России Владимир Салмин. О его смерти стало известно 5 января. Владимир Салмин и еще четверо мужчин поехали на охоту в Иркутской области. В 100 километрах от города Зимы и случилась трагедия. По предварительным данным, Салмин забрался на площадку, оборудованную на дереве, сорвался и зацепился ружьем, повиснув на оружейном ремне, он его и задушил. Прощание с Владимиром Салминым состоялось в Иркутске 9 января в комплексе «Байкал Бизнес Центр».

Владимир Салмин. Фото: из архива «КП»

Перед самым новым годом, 29 декабря ДТП в Новоусманском районе унесло жизнь 58-летнего Президента Торгово-промышленной палаты Воронежской области Юрия Гончарова. В аварии также пострадал его 17-летний сын Андрей. «Тойота», где ехали Гончаровы, столкнулась с «Фордом-Фокус» и «Ладой-Ларгус». Юрия Гончарова похоронили 31 декабря на Левобережном кладбище.

"Тойота", где ехал Юрий Гончаров и его сын, после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Прощание с Юрием Гончаровым. Фото: с сайта ТПП Воронежской области.

В новогодние праздники случились еще две страшные аварии.

4 января в 13.20 38-летний водитель «ЛиАЗа», ехавшего по маршруту № 366В, врезался в бордюр на железнодорожном мосту недалеко от остановки «Площадь Заставы». Машину практически нанизало на ограждение как на шампур. В аварии пострадал сам шофер и 14 его пассажиров. Большинство после оказания первой помощи отпустили домой. В больнице остались двое взрослых: женщины 53 и 66 лет и двое детей: 10-летний мальчик и девятилетняя девочка.

Автобус нанизало на ограждение дороги как на шампур. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

5 января около 15 часов на Машмете на улице Новосибирской у дома № 84Б водитель «Лады-Гранты», 27-летняя женщина, потеряла контроль над машиной и врезалась в автобус «ЛиАЗ», ехавший по маршруту № 14В. Последствия ДТП были ужасными. Погибли на месте двое пассажиров «Лады»: мужчина и месячная девочка. В больницу попала женщина-водитель и еще один ребенок, ехавший в легковой машине.

Все, что осталось от "Лады" после аварии. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Еще одно ЧП случилось 4 января в гимназии № 9. Сработала тревожная кнопка сигнализации. Приехавшие сотрудники Росгвардии увидели разбитое окно. Они посмотрели записи камер видеонаблюдения и увидели, что у входа бросили петарды и убежали двое мужчин. Вскоре они установили личности великовозрастных «баловников». Ими оказались воронежцы 28 и 35 лет. В отношении них собираются возбуждать уголовное дело.