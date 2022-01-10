Воронежский губернатор поручил строже контролировать капитальный ремонт теплосетей

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Губернатор Александр Гусев на еженедельном оперативном совещании в понедельник, 10 января, поручил «вести более тщательный и жесткий контроль» за капитальным ремонтом на сетях теплоснабжения и исполнением инвестпрограмм.

По словам руководителя департамента ЖКХ и энергетики области Максима Зацепина, у теплоснабжающих предприятий еще осенью был заготовлен необходимый запас топлива. В частности угля – более 19 тысяч тонн. В преддверии отопительного сезона озаботились также созданием аварийных резервов сил и средств. Всего в регионе подготовили 643 ремонтные бригады, в их составе находятся более 2,9 тысячи человек и порядка 1,3 тысячи единиц специализированной техники.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Чтобы оперативно отслеживать и устранять аварийные ситуации, в регионе ведется круглосуточный мониторинг работы систем инженерного обеспечения, а также объектов социальной сферы. При профильном департаменте работает дежурная диспетчерская служба. С начала отопительного сезона в регионе зарегистрировали 79 нештатных ситуаций на системах теплоснабжения. Большинство из них удалось устранить быстро, на ремонт остальных объектов потребовалось более 12 часов из-за сильного износа сетей и оборудования.

Губернатор Александр Гусев дал указание жестче контролировать капремонт, особенно обратить внимание на целевое использование денег, которые предусмотрены тарифами.

– Эти средства должны нами отслеживаться, как и выполнение программ и их финансирование. Это касается не только крупных организаций. У всех теплоснабжающих организаций есть в тарифе составляющая, касающаяся повышения надежности сетей. Нужно вести более тщательный и жесткий контроль за исполнением, – поручил глава региона.

фото: пресс-служба правительства Воронежской области

Руководитель госжилинспекции области Диана Гончарова сообщила на совещании, что основной проблемой при подготовке многоквартирных домов к отопительному сезону стали нарушения управляющими организациями графиков промывки и опрессовки систем отопления. В ходе проверки 596 многоэтажек было возбуждено 18 дел об административных правонарушениях.

Губернатор поручил провести сравнительный анализ динамики обращений жителей и динамики аварийных ситуаций на сетях.

Ирина Шабанова