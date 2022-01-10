В Воронеже мэрия закупит еще 70 коммунальных машин для чистки улиц и дорог после снегопадов

Снег вывозят ночью из-за сильной загруженности дорог днем. Фото: предоставлено управлением информации мэрии Воронежа.

В Воронеже большие снегопады прошли перед Новым годом, а также 1, 3 и 5 января. Самой серьезной проблемой, с которой этой зимой столкнулись муниципальные службы и горожане, стал лед на пешеходных дорожках – когда в городе шел «ледяной» дождь.

– Снегопады показали, что районные комбинаты благоустройства хорошо справляются с отработкой дорожных магистралей, однако, на тротуары все еще не хватает сил и денег, – отметил мэр Воронежа Вадим Кстенин. - Есть и объективные причины. При таких осадках и постоянных перепадах температуры даже круглосуточным трудом не удается убрать снег и лед с улиц так, чтобы результаты удовлетворяли и меня, и горожан.

В мэрии напомнили о технике уборки улиц и дорог. Работники комбинатов благоустройства трудятся круглосуточно. Улицы обрабатывают противогололедными материалами. А потом после того, как пескосмесь сработает, подметают и сгребают снег к бордюрам в среднем в течение двух-четырех часов. При продолжающемся снегопаде эти операции повторяют по несколько раз. Делают это для того, чтобы не допустить на дорогах наледи. По окончании снегопада идет очистка до асфальта и вывоз снега (происходит это ночью из-за высокого автомобильного трафика днем).

Как правило, районным комбинатам благоустройства для очистки магистралей до асфальта требуется не более суток. С тротуарами ситуация гораздо сложнее. Не все могут быть также эффективно обработаны механизированным способом, как дороги, имеется и нехватка техники.

– В наших комбинатах трудятся добросовестные люди, но им надо помогать. И такая возможность у нас в этом году будет – благодаря позиции губернатора Воронежской области Александра Гусева. По его решению из регионального бюджета городу будет оказана финансовая помощь. Направим ее на закупку новой техники, которая усилит комбинаты и в обработке улично-дорожной сети, в том числе тротуаров, и в погрузке и вывозе снега, – сообщил глава Воронежа Вадим Кстенин.

В частности, уже согласовали финансирование в объеме 138,6 миллионов рублей на поставку 20 единиц коммунальной мини-техники, комбинированных дорожных машин (КДМ), погрузчиков. Кроме того, сейчас идет подготовка к закупке в течение года еще более 50 коммунальных машин. Помимо дополнительной техники для тротуаров и дорог, планируют приобрести и специальное оборудование для удаления пней, которые остаются после вырубки опасных деревьев.

– Это позволит комбинатам благоустройства освободить приствольные квадраты на городских улицах, чтобы наши экологи смогли в этом году высадить в них крупномерные саженцы, – отметил мэр.

Напомним, ранее глава Воронежа Вадим Кстенин поставил ряд задач по озеленению города. В частности, поручил отказаться от посадки мелких саженцев, приживаемость которых даже при должном уходе невелика, и высаживать на улицах Воронежа крупные с закрытой корневой системой. Причем не только на озелененных территориях, но и на магистралях, где ранее прошли санитарные вырубки. Осенью 2021 года крупномеры были посажены в парках Мостозавода, «Тельмана», скверах «Мирный», «Куцыгина», «Олимпийцев», на улицах Острогожской, Плехановской, Пушкинской, Ворошилова и Южно-Моравской.