В Воронеже допросят водителя пассажирского автобуса, устроившего ДТП с 11 пострадавшими

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

Региональный Следственный комитет разберется в ДТП с участием пассажирского автобуса на Московском проспекте. По факту услуг, не отвечающих требованиям безопасности, организовали доследственную проверку.

Как рассказал руководитель следственного отдела по Центральному району Воронежа регионального управления СК России Александр Волокитин, допросят водителя, пассажиров и очевидцев. Назначили судебно-медицинскую экспертизу, которая определит тяжесть вреда здоровью пассажиров. Следователи намерены изучить документацию, регламентирующую услуги по перевозке, а также административный материал по ДТП.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

Напомним, речь идет о маршруте №366В. Авария произошла на Московском проспекте у дома 1/1 в 13.20 вторника, 4 января. По предварительным данным, 38-летний водитель не справился с управлением и врезался в бордюр. В МВД заявили, что пострадало 11 человек, в том числе водитель.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

Проверку также проводит прокуратура Центрального района Воронежа. По данным ведомства, в ДТП пострадали 12 человек.

Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области

В пресс-службе областного департамента здравоохранения рассказали, что госпитализированы двое взрослых и двое детей. Остальные пострадавшие получили помощь амбулаторно.