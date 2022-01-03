Ретро-игрушки и открытки ручной работы: чем менялись друг с другом воронежцы перед Новым годом

Фото предоставлено организаторами новогоднего свопа

В последние годы все больше воронежцев задумываются об экологических последствиях Нового года. В предпраздничном азарте горожане скупают и дарят друг другу много сувениров и украшений, век которых недолог. Праздники быстро проходят, мишура, дождики, конфити, блестки, ворохи упаковки отправляются в мусорные контейнеры. Подольше живут гирлянды и елочные украшения, но и они через год-другой надоедают. Как совместить желание обновить новогодние запасы и не навредить при этом экологии? В последнее время в Воронеже набирает обороты движение по обмену ненужными вещами. Такие акции регулярно проводятся на различных праздниках. И Новый год не стал исключением. В декабре недавно открывшийся экоцентр «Собиратор» организовал обмен новогодними игрушками и атрибутами.

Ретро-игрушки с годами не устаревают Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ОДНОГО ДНЯ ОКАЗАЛОСЬ МАЛО

Подобные мероприятия проводились активистами экологического движения «РазДельный сбор» в Воронеже и раньше, но обычно занимали один день. Опыт показал, что обмен игрушками – это отличный способ расхламиться перед Новым годом, обновить «гардероб» своей елки и просто зарядиться праздничным настроением. Поэтому мероприятия неизменно пользовались у горожан большой популярностью. В этом году с открытием «Собиратора» экологи решили проводить новогодний своп не одним днем, а в течение месяца. Чтобы горожане смогли выбрать удобное для себя время, приехать и спокойно все рассмотреть, пощупать, без спешки и суеты. Результат превзошел все ожидания:

- На обмен воронежцы приносили елочные игрушки, подарочные пакеты, карнавальные маски, костюмы, гирлянды, бусы, открытки, упаковочную бумагу, ленты, сувениры и многое другое, - поделилась с «Комсомолкой» Алина Матыцина, редактор соцсетей «Собиратора». - В дар Экоцентру передали искусственную ель и комплект старинных, стеклянных, советских елочных игрушек.

Наряду с комплектами совершенно новых елочный украшений воронежцы отдавали даром и уникальные вещи. Например, открытки ручной работы, новогодние поделки и парики.

... в них живут воспоминания детства Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УПАКОВКИ

Современные упаковочные материалы – зачастую не самые экологичные материалы на основе пластиков. «Живут» считанные часы, а после распаковки подарков отправляются в отходы. Организаторы новогоднего свопа предложили горожанам обменяться приличными б/у или не использованными упаковками.

- Бумаги, лент и декора принесли так много, что мы решили организовать в Экоцентре упаковочную станцию, - рассказала Алина. - Воронежцы могли приходить к нам и за небольшое вознаграждение упаковать свои подарки, использовав любые понравившиеся материалы. А для украшения подарков нам принесли целую коробку шишек!

В новогоднем обмене приняло участие несколько сотен жителей нашего города. Все оставшиеся после обмена излишки «Собиратор» сохранит до следующего года или передаст в дар библиотеке.