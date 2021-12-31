Рост цен, новые инвесторы и локдаун: как 2021 год сказался на регионе и кошельках воронежцев

Чем запомнился воронежцам 2021 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В 2021 году Воронежская область по экономическим показателям сумела выйти на допандемийный уровень. Открылось много новых предприятий, в регион пришли иностранные инвесторы. Однако жителям области в течение года радоваться было нечему. На население большее влияние оказали федеральные тренды: рост цен и сокращение рабочих мест. Экономические итоги года подвела «Комсомолка».

Вышли на допандемийный уровень

Подводя итоги, губернатор Александр Гусев отметил, что Воронежская область хорошо закончила финансовый год. По предварительным подсчетам, дополнительные доходы составляют около 7 - 7,5 млрд рублей.

- Считаю, что деньги должны стать ещё одним подарком всем жителям области - в виде целого ряда проектов, благодаря которым улучшится качество жизни. Чтобы сумма была весомее, своим решением нарастил её до 10 млрд рублей.

По базовым отраслям экономики регион, если верить официальным данным, достиг допандемийных значений. Прежде всего это касается промышленности (рост около 12% к 2019 году), а также сельского хозяйства. Увеличение валового объема прибыли в 2021 году по отношению к 2019-му составило около 12%, собранный налог на прибыль вырос на 16%.

- Для текущих условий экономика региона выглядит достаточно неплохо. О том, что ситуация выровнялась, говорит такой показатель, как собираемость налогов, - рассказала независимый финансовый аналитик Елена Чуфринова. - У предприятий высокая прибыль, хорошие показатели. Но есть и проблемы. В частности, реализация национальных проектов. Из-за пандемии много денег не освоили. Регион не получил то, что должен был.

- Воронежская область на фоне других регионов выглядит нормально. Сказать, что мы отличились в лучшую или худшую сторону, нельзя. Особо позитивных изменений нет, но и провалов тоже. В некоторых отраслях рост, - отметил директор Центра межрегиональных исследований ВГУ Дмитрий Ломсадзе.

Цены на продукты и услуги выросли

В течение всего года росли цены. Существенно дороже стали продукты питания и товары первой необходимости. По данным Росстата, к концу года инфляция в России достигла 8,39%. Попытки Минэко и Центробанка сдержать ее успехом не увенчались. При этом, по прогнозам правительства, показатель должен был составить 7,4%. Рост цен стал максимальным с 2015 года.

В Воронежской области по сравнению с декабрем 2020 года стоимость минимального продуктового набора увеличилась на 12,9%. Таковы данные Воронежстата. Правда, показатель обозначен к осени 2021 года. Статистику по итогам года пока не огласили.

- Рост цен - это главное событие федерального уровня. Инфляция вырвалась из-под контроля. Это связано с тем, что она растет по всеми миру. К нам в страну многое экспортируется, - пояснила Елена Чуфринова.

Цены на товары и услуги росли весь год Фото: Ксения Высотина

Цены выросли в разных странах. Дороже стала нефть, металлы, а значит, подорожало и само производство. «Ковидный кризис» спровоцировал дефициты на ряде рынков. В Китае останавливаются целые производства, а там расположено около 80% мировой промышленности. США, Европа и Китай столкнулись с энергетическим кризисом, а рост цен на энергоносители также отразился на производстве. Затраты закладывают в конечную стоимость товаров.

К осени на ценах сказался и низкий урожай в России. Обычно после уборочной кампании овощи, крупы дешевеют. Однако в этом году их цена, напротив, поползла вверх. По всей стране люди жаловались на высокую стоимость картофеля.

- Цены были очень неустойчивые. В разных сегментах они в течение короткого промежутка времени то поднимались, то опускались. Это объясняется нарушением логистики, а также недостатком товаров, - рассказал заведующий кафедрой экономики и управления организациями экономфака ВГУ Юрий Трещевский. - Что в итоге будет с ценами в потребительском секторе, пока сказать трудно. Каких-то устойчивых тенденций я не вижу.

При этом рост реальных доходов жителей региона за десять месяцев 2021 года, по данным Воронежстата, составил всего 1,1%.

- Реально располагаемые доходы не выросли - их съела инфляция. Но это общая проблема для всей страны. Цены у нас также не выше, чем в других регионах, - пояснил Дмитрий Ломсадзе. - Я думаю, что в следующем году будет продолжение этого же сценария.

Ключевая ставка увеличилась

Центробанк с марта 2021 года семь раз повышал ключевую ставку (минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам). В начале декабря она выросла сразу на процентный пункт - с 7,5% до 8,5%. Денежно-кредитную политику ЦБ ужесточает из-за резкого роста цен. Таким образом рубль должен укрепиться, а спрос на товары и услуги снизиться. Однако пока сдержать подобныи способом инфляцию не удалось.

Для населения это означает удорожание ипотечных и потребительских кредитов. Труднее брать займы становится и бизнесу. Другими словами, деньги становятся дороже.

- Рост ключевой ставки - последствие инфляции. На мой взгляд, результата не принесло. Это неправильное лечение той «болезни», с которой мы столкнулись, - отметила Елена Чуфринова.

ЦБ семь раз повышал ключевую ставку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Подорожала недвижимость

2021 год примечателен и серьезным ростом цен на недвижимость. Осенью, по данным Воронежстата, стоимость квадратного метра на первичном рынке составила 67 667 рублей, а на вторичном - 58 479. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года - рост 8,9% и 10,7% соответственно. По индексу INFOLINE средняя цена квадратного метра выросла с 58,5 до 74,4 тысяч.

- Сказался скачок цен на строительные материалы. Кроме того, сработал эффект льготной ипотеки. Увеличился спрос, кредиты стали доступнее. Строительный сектор поднял в связи с этим цены, - пояснил Юрий Трещевский.

Спрос на квартиры вырос из-за льготной ипотеки Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Локдаун ударил по бизнесу

Как и по всей стране, в Воронежской области ввели нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября. В некоторых регионах срок продлили, однако наши власти от этого отказались. Локдаун был не таким длинным, как в 2020 году, когда пандемия только начиналась. Нельзя сказать, что это серьезно ударило по бизнесу. Однако вместе с нерабочими днями были и ограничения, например на работу общепита в ночное время, а также по заполняемости залов театров и кинотеатров. Кроме того, ввели обязательные QR-коды на посещение общественных мест (за исключением магазинов с товарами первой необходимости и аптек). Соответственно количество посетителей в развлекательных заведениях, общепите и ТЦ временно уменьшилось, а значит, сократилась и выручка. Некоторые не смогли работать в таких условиях. К примеру, закрылся «Итальянский дворик».

- В первую очередь это отразилось на малом бизнесе. Для среднего и крупного ничего не изменилось. Пострадала сервисная экономика: магазинный, ресторанный, гостиничный бизнес, - заявил Дмитрий Ломсадзе. - Снизилась экономическая активность. Но это временное явление. Значительная часть населения уже получила QR-коды. При этом, к примеру, для ресторанов падение выручки даже на 50% не губительно. Они могут это компенсировать за счет высоких наценок.

Утвердили значительный рост коммунальных тарифов

В декабре стало известно, что максимальный рост коммунальных тарифов в июле 2022 года в Воронеже составит 9,1%. Таким образом, в общей сложности за услуги ЖКХ жители заплатят на 120 млн рублей больше.

При этом глава управления по государственному регулированию тарифов в Воронежской области Евгений Бажанов успокоил население тем, что максимальный рост коснется только 650 человек, которые проживают в Сомово. Для 80% людей рост составит от 5,3% до 8,5%. В среднем за однокомнатную квартиру жителям придется платить на 188 рублей больше, за двухкомнатную - на 288, за трехкомнатную - на 440.

Такое увеличение объяснили тем, что концессионерам, а именно ПАО «Квадра» и РВК «Воронеж», не хватает средств на выполнение инвестиционных соглашений. Вместе с повышением «коммуналки» обещают улучшение качества услуг, сокращение аварий на сетях.

- Я думаю, что рост связан с неэффективностью работы коммунальных организаций. На инвестиционные проекты должны выделять дополнительные ресурсы. В итоге же их решили обеспечивать за счет населения, - отметил Ломсадзе.

Услуги ЖКХ станут дороже с 1 июля Фото: Михаил ФРОЛОВ

Пришли инвесторы

Есть и позитивные изменения. Несмотря на пандемию, в 2021 году в Воронежской области открылись новые предприятия. В регион пришли крупные инвесторы, в том числе и иностранные. К примеру, в Павловском районе запустили семенной завод «Танаис» французской компании Lidea. Там будут выращивать семена кукурузы, подсолнечника, сои, рапса, кормов и покровных трав. Продукцию отправят на российский, белорусский и казахстанский рынки. Кроме того, в Рамонском районе (возле аэропорта) открылся завод по сборке сельхозтехники французской компании Kuhn.

В целом за год производства на территории Воронежской области разместили 17 крупных компаний. Общая сумма инвестиций составила 39 млрд рублей.

Добавились и желающие стать новыми резидентами Особой экономической зоны «Центр». Открыть там производства планируют 11 компаний. К примеру, в конце года одобрили заявку «Русской Оливе», которая вложит до 2030-го 38 млрд рублей.

Бюджет на 2022 год потратят на социалку

Областная Дума приняла бюджет на 2022 год с доходами в 141,2 млрд рублей, а расходами более 144,5 млрд. Дефицит назвали техническим. По словам председателя Облдумы Владимира Нетесова, предусмотрены источники для его погашения. Почти 77% бюджета направят на социальную сферу.

Депутаты приняли бюджет Воронежа с техническим дефицитом Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

- Бюджет удалось хорошо сбалансировать. На данный момент нет долгов перед коммерческими банками, что очень важно. Есть задолженность перед федеральным бюджетом, но она плановая. Получился крен в сторону социальной сферы по планируемым тратам. Вырастет финансирование здравоохранения. Реализацию национальных проектов во многом берет на себя федеральный центр, - отметил Юрий Трещевский.