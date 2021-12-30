Ледяные и снежные горки 2021-2022 в Воронеже: где лучше покататься на тюбингах, ватрушках и лыжах

Некоторые из комплексов не будут работать только 1 января. Фото: Андрей АБРАМОВ

Воронежские синоптики прогнозируют на новогодние праздники настоящую зимнюю погоду - снег и умеренные морозы. А значит, самое время провести выходные на свежем воздухе. Взять санки, ватрушки, лыжи и сноуборды и отправиться на горку. Какое место выбрать для отдыха - подскажет «Комсомолка».

Горнолыжный комплекс «Донгор»

Расположен в 15 км от Воронежа, неподалеку от Семилук. Здесь оборудованы две горнолыжные трассы длиной от 270 м до 350 м с перепадом высоты 40 м. Специально для начинающих работает учебный склон. Позаботились и о любителях тюбингов. Для них проложили четыре трассы длиной 270 м и выкатом до 500 м. Все горки оборудованы подъемниками.

Время работы: суббота - воскресенье с 10:00 до 22:00, вторник - пятница с 15:00 до 23:00, понедельник – выходной.

Стоимость:

Кататься на своих тюбингах в развлекательном комплексе запрещено. Часовой прокат «ватрушки» обойдется в 480 рублей. В залог необходимо оставить 3 500 рублей за один тюбинг или водительские права. На один документ можно взять до пяти тюбингов.

Что касается горнолыжных склонов, со своим снаряжением придется платить за подъемник. Можно оплачивать количество, а можно время. Так, один подъем для взрослого обойдется в 50 рублей, для ребенка – в 35. Тариф четырехчасовой для взрослых - 750 рублей, для детей – 400. Существует еще тариф вечерний – с 15:00 до 23:00 – 900 для взрослых, 500 для детей. Есть также тариф выходного дня, по которому шестичасовое катание для взрослых - 1000 рублей, для детей - 550. За малышей до шести лет платить не придется, пенсионеры могут покататься бесплатно только в будни.

Цена проката снаряжения:

Лыжи/сноуборды (комплект или любая его часть): первый час 400 рублей, последующие – 300. Аренда детского снаряжения: 300 рублей первый час, а затем по 200.

Адрес: Воронежская область, Семилукский район, с. Семилуки, Чернышева гора.

Как добраться: на кольце в Семилуках сворачиваете направо, затем через два километра снова направо, дальше - по указателям.

Часовой прокат «ватрушки» обойдется в 480 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Горнолыжный клуб «Эволюция Костенки»

Находится в 40 км от Воронежа, около села Костенки. Здесь можно покататься на лыжах, сноубордах и тюбингах. Комплекс представлен четырьмя склона разных уровней сложности, одной учебной трассой, склоном для ватрушек.

Время работы: понедельник – выходной, вторник – пятница с 15:00 до 21:00, суббота – воскресенье с 10:00 до 21:00. Перерыв: с 15:00 до 16:00

Стоимость:

Катание на тюбингах обойдется в 400 рублей за час, можно кататься на своем – стоимость от этого не изменится. По одному чеку выдается не более четырех ватрушек. Обязателен залог - водительское удостоверение или паспорт.

Для лыжников и сноубордистов дневное катание с 10:00 до 15:00 в выходные - 800 рублей, вечернее катание с 15:00 до 21:00 в будни и с 16:00 до 21:00 в выходные - 900 рублей. Полный день обойдется вам в 1500 рублей.

Прокат снаряжения:

Арендовать снаряжение можно максимум на три часа. Комплект сноубордов и горных лыж за час - 400 рублей.

Для детей до 10 лет действует скидка 50%. По средам такая же скидка для студентов, а для пенсионеров во все будние дни.

Адрес: Воронежская область, Хохольский район, село Костенки, недалеко от одноименного близ музея-заповедника.

Как добраться: по Курской трассе до поворота на Острогожск, затем до с. Костенки и, не сворачивая в село, проехать до указателя на горнолыжный клуб.

Полный день катания на лыжах или сноуборде обойдется в 1500 рублей. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Тюбинговый комплекс в Отрадном

В декабре в поселке Отрадное открылся всесезонный тюбинговый комплекс. Он состоит из двух трасс длиной более 100 метров каждая с разным углом наклона. Перепад высот – около 15 метров. На одной из горок установлен подъемник, который сможет буксировать одновременно до пяти человек. Пока оборудование проходит процедуру лицензирования. В работу его запустят в начале 2022 года.

Время работы: понедельник - пятница: 15.00 - 20.00, суббота - воскресенье: 11.00 - 20.00.

Стоимость: посещение бесплатное для всех желающих.

Прокат снаряжения: прокат только планируют запустить. Условия аренды станут известны позже.

Адрес: Воронежская область, Новоусманский район, поселок Отрадное, парк «Солнечный».

Прокат оборудования в Отрадном должен появиться в начале 2022-го. Фото: Андрей АБРАМОВ

Горнолыжный клуб «Чертовицы»

Здесь можно покататься на лыжах и сноубордах. Для этого в «Чертовицах» оборудовали пять склонов различной длины и сложности. Они подойдут как для новичков, так и для профи.

Время работы: понедельник - с 18:00 до 22:30, вторник - воскресенье с 10:30 до 22:30.

Дневное катание с 10:30 до 16:00, вечернее - с 18:00 до 22:30. Перерыв с 16:00 до 18:00.

Стоимость:

Взрослые в выходные и праздники могут покататься за 1200 рублей, в будни днем – 800 рублей, в будни вечером – 1000. Для детей билет на дневное катание обойдется в 400 рублей, в остальное время всегда 500. Днем в рабочие дни бесплатно могут покататься пенсионеры старше 70 лет. Малышам до шести лет катание в любое время – бесплатно.

Прокат снаряжения:

В выходной и праздничный день вне зависимости от времени аренда составит 800 рублей, в будни снаряжение для дневного катания – 600 рублей, для вечернего –800. Для детей прокат снаряжения в будни 400 рублей, остальное время – 500.

Для аренды в залог потребуется оставить деньги либо один из документов: водительские права или паспорт.

Адрес: Воронежская область, Рамонский район, с. Чертовицы, переулок Спортивный 1А.

Как добраться: из Воронежа до санатория им. Дзержинского, затем свернуть налево и проехать до автостоянки.

В «Чертовицах» оборудовали пять склонов различной длины и сложности. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Спортивный комплекс «Олимпик»

В «Олимпике» можно покататься на лыжах, санках, ледянках и коньках.

Время работы: СОК функционирует ежедневно и круглосуточно. Трассы освещаются до 23:00. Прокат работает с 9:00 до 21:00.

Стоимость: прокат лыж от 200 до 250 рублей в час, санок - 100 рублей, ледянок - 50. На своем инвентаре можно кататься бесплатно. Залог - паспорт, водительские права или 2000-5000 рублей. Оплата только наличными.

Адрес: Воронеж, Московский проспект, 150.

Лыжная база «Буревестник»

Для посетителей подготовлены трассы различной сложности как для прогулок, так и для соревнований. Прокатиться на лыжах и насладиться природой можно от улицы Ломоносова до берега Воронежского водохранилища и пляжа санатория им. Горького.

Время работы: вторник- воскресенье 9:00 до 18:00, понедельник – выходной.

Стоимость: прокат для взрослых - 150 рублей, для детей до 12 лет - 75 рублей, для пенсионеров – 100.

Адрес: Воронеж, ул. Ломоносова, 112а.