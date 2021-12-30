Олеся Железняк: «Сватов-8 не будет!»

Олеся Железняк в Воронеже Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

На днях в Воронеже с гротесковой комедией «Последний шанс» побывала Олеся Железняк. Актриса так блестяще перевоплотилась во взбалмошную старую деву, которой нужно позарез замуж, что ее искрометная игра заставила зрителей буквально прослезиться от смеха. После спектакля «Комсомолка» выспросила у актрисы, не тесно ли ей в амплуа комической героини.

ДЕТИ УСПЕЛИ ВЫРАСТИ ЗА ВРЕМЯ СЪЕМОК СЕДЬМОГО СЕЗОНА «СВАТОВ»

- С 27 декабря на ТВ стартовал седьмой сезон сериала «Сваты», который зрители ждали несколько лет. Чем запомнились съемки? Не надоела вам эта роль?

- Этот проект не может надоесть. Как любая работа, к которой привыкаешь, влюбляешься. Не надоело. Седьмой сезон многострадальный. Так долго ждали, что теперь у зрителей завышенные ожидания, кто-то после первой серии пишет «Не зашло». Так люди устроены: так любят, что ненавидят. Конечно, восемь лет прождать. Мы снимали на протяжении шести лет. Это, конечно, большой промежуток. Были обострения с Украиной, потом с Белоруссией не складывалось, потом пандемия началась. Уже дети успели вырасти за это время! Как говорится, «за время пути собачка могла подрасти». Я уже не помню, какие эпизоды когда снимали. Серию со мной - лет шесть назад! Потом года три назад ездила сниматься. Воспринимаю это с юмором. Когда у меня спрашивают «Что изменилось в ваших героях?», отвечаю: а что меняется в жизни людей за восемь лет?

- В «Сваты-8» пойдете?

- Их не будет.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

МНЕ ХВАТАЕТ ТРАГИЧЕСКИХ РОЛЕЙ В ТЕАТРЕ

- У вас все роли в основном комедийные. Не хочется сыграть по настоящему драматическую – «переживальческую»?

- Это людям хочется, чтобы я проявила многогранность. Раньше мне хотелось, чтобы все увидели, что я могу быть такой разной. Это что-то от гордыни. Но сейчас я играю в театре роли, которые мне позволяют показать эту многогранность и чувствовать себя хорошо. Например, в этом году я сыграла Голду в «Поминальной молитве» - трагическая роль. Это в кино я менее востребована в драматическом амплуа. А в театре я в полной мере реализуюсь как артистка. Кино больше использует типаж, внешность. Ну я не красавица. Наверное, сложно представить человека с такой внешностью в определенных ролях. Хотя я лично всем довольна. Совершенно не комплексую. Мне хочется хороший сценарий, а не то, серьезная там роль или нет. Я реализуюсь в театре, реализуюсь, как мама. В жизни много всего, мне бы поспать успеть, с детьми побыть. Я счастлива как есть. Прошу, чтобы все было хорошо с детьми, и была работа. Чтобы она не заканчивалась, чтобы все было распределено гармонично, с равными перерывами, такое редко бывает. В общем, я не сижу и не переживаю «А вот бы мне ту роль!», приходят роли - я адекватно себя с ними соотношу.

- В прошлом году, когда был длительный период простоя, когда все закрылось, не было спектаклей, гастролей, съемок, как вы выживали?

- Непросто было. С 17 марта по август. В мае хорошо хоть возникли домашние съемки – на телефон снимались в проекте #СидЯдома». А в остальном было непросто. Честно. Наша отрасль сильно пострадала. Естественный ход был прерван, думали, что это короткая остановка, а нет. Было тревожно. Мы поняли, что наша работа сильно зависит от зрителей. Особенно в театре.

- Где мы вас увидим в ближайшее время? Что за роль у вас в фильме «Яга»?

- Кикимора. Веселая, зеленая, наивная, вечно попадает впросак. Я обожаю ее. Это детская сказка. Я сразу согласилась. Обрадовалась даже. Потому что пришел режиссер, я говорю: вы хотите, чтобы прошла пробы? А он: «Нет, я хочу, чтобы вы согласились, вы мне очень нравитесь». Мы еще не досняли пару смен, не знаю, когда это выйдет. А так все очень быстро пролетело. Там еще Глаша Тарханова и Людмила Артемьева снимались. Симпатичный проект…. Еще у Бориса Хлебникова снималась в 12-серийной картине «Товарищ майор». Там с юмором все - сценарий писали Вася Сигарев и Дуня Смирнова. Очень смешно, но непонятно теперь, смогут ли это выпустить. Я там играю жену главного героя, которого сыграл прекрасный актер Женя Сытый. С Хлебниковым работать счастье. Еще к 23 февраля обещают выпустить фильм «Папы» с Юрием Стояновым. Я там играла его агента. Еще снималась недавно в Геленджике. Будет 4-серийный сериал про следователя Орлинскую.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫЗЫВАЛИ В ШКОЛУ, КОГДА СТАРШИЙ СЫН РАЗРИСОВАЛ ТУАЛЕТ

- У вас четверо детей, раньше артистки выбирали карьеру, отказываясь от материнства…

- Многие потом признавались, что очень жалели об этом. Я знаю, что дети – ничему не помеха. Пусть детей будет много. Пусть все рожают. Что бы ни случилось в жизни, никогда не надо убивать детей. Дети - это счастье. У меня всегда были сложные времена. Но когда ребенок появляется, Господь все устраивает. Тебе в ребенке дается счастье. Это подарок, а от подарка глупо отказываться.

- Как вы так подгадали родить троих 6,7,8 ноября – аккурат к своему дню рождения – 11 ноября?

- Судьба. Празднуем все время по-разному. Никогда ничего не планируем. Я ведь почти всегда играю. Бывает, что и не в Москве. Подарки, праздник переходят изо дня в день. Но запланированного ничего нет, мы живем спонтанно. Такая работа, что никогда не знаешь, что будет завтра. Напланирую, а позвонят – у вас завтра репетиция. У меня запланированы только спектакли – расписание составлено уже на 2023-й год. А все остальное – как Господь управит. Мы принимаем то, что есть.

- Приходилось ходить в школу разбираться с шалостями?

- Приходилось. Старшему сейчас 18. А года четыре назад они с друзьями разрисовали туалет – мужскими причиндалами. Там матные слова были. Это они так отстаивали учительницу, которую у них хотели забрать. Был такой выплеск. Я была в удивлении, что это мой сын сделал. Я у него спросила: как же ты мог писать эти слова? Он мне сказал: «Мама, я не писал, я только рисовал!» Мне стало весело от того, как это было сказано. Потом оттирали, извинялись, конечно. А в остальном у меня нормальные ребята.

- В обычной школе учатся?

- В обычной. К старшим приходят репетиторы подтянуть, но в целом дети должны учиться в обычной школе. Не считаю, что нужно прям тратить деньги, как многие в частные школы отдают. У меня четверо, я работающая мама, муж не олигарх. Я говорю: ребята, давайте будете сами учиться!

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

РОЛИ УЧУ В ДОРОГЕ – ДОМА НА ЭТО НЕТ ВРЕМЕНИ

- Какая из ваших ролей любимая у ваших детей?

- Мы это не обсуждаем. Они любят «Пигмалион», Фома особенно любит эту цветочницу. В остальном у нас нет такого, чтобы я прям дома себя вела как артистка-артистка. Я даже роли учу исключительно в дороге – дома у меня нет времени на это.

- У вас есть новогодние семейные традиции?

- Будем сидеть за столом, загадывать желания под шампанское, салат оливье. По классике. Мы редко по сценарию что-то делаем.

- Как вы своему большому семейству подарки покупаете?

- Многое уже куплено. Старшие дети помогают выбирать для младших. А у старших уже просто спрашиваю, что они хотят. Очень непростая для меня история в связи с занятостью. Мне в течение года приходится много дарить. У меня комплекс работающей мамы. Дети из меня вьют веревки: подарки за пятерки, за концерт, за то, что хорошо поели. Муж меня ругает, что я балую их, что подарки так теряют ценность. Но когда 7-летний Фома смотрит на меня, я таю и не могу не купить. Это моя слабость.

- Что пожелаете женщинам на Новый год?

- Чтобы были здоровы, больше отдыхали. Чтобы могли быть слабыми, чтобы могли себе позволить просто быть женщинами - нежными, трогательными, незащищенными. Если не хочется что-то делать, чтобы мужчины их не заставляли. Чтобы за ними ухаживали!