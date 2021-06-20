Где в Воронеже отключат горячую воду с 21 по 27 июня

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

На следующей неделе без горячей воды временно останутся жители пяти районов. Вот адреса и сроки отключения:

Железнодорожный район

С 21 июня по 4 июля

25 Января, д. 52а, 34а, 34б

Левобережный район

С 23 по 29 июня

Ленинский пр., д. 3/2, 7/2, 7/3, 7/4;

Наб. Авиастроителей, д. 4, 12

Ленинский район

С 21 июня по 1 июля

Кропоткина, д. 1, 2, 3, 5, 7, 9а, 9б, 13а, 10, 11а, 15;

40 лет Октября, д. 2, 12, 8, 10,14;

Пограничная, д. 1, 2;

Войкова, д. 6, 17, 19;

Бакунина, д. 24, 47, 41, 43, 45;

III Интернационала, д. 35, 57, 59;

9 Января, д. 32, 68 поз. 1, 1а, 1б, 2, 2а, 2б, 2в, 3, 3а, 3б;

Куколкина, д. 33;

Пушкинская, д. 11а, 15;

Свободы, д. 37, 45;

Ф. Энгельса, д. 63;

Плехановская, д. 15;

Донбасская, д. 3

Советский район

С 22 июня по 5 июля

Тепличная, д. 8а

С 24 июня по 4 июля

Домостроителей, д. 2, 4, 6, 7а, 8, 9а, 10, 12, 14, 14а, 20, 75, 77, 79;

Маршака, д. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30;

Пешестрелецкая, д. 58/1, 58/2, 58/3, 64, 66, 79а, 83, 91, 111, 141, 143, 145, 147, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 163, 165;

Г.Сибиряков, д. 1, 3, 7, 9, 13, 15, 15а, 19, 23, 25, 27, 29, 31, 33/1, 33/2, 35, 37, 39, 41, 41а, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 55а, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 67а, 69, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93, 97, 99, 101, 103, 105;

Ю. Янониса, д. 1, 2, 3, 5, 6а, 7, 9, 9а, 10/2, 11, 11а, 12, 12а, 14, 14а, 15, 16, 17, 17а, 18, 22, 24;

Дорожная, д. 1, 7, 7а;

Ворошилова, д. 38а, 48, 50;

Б.Пионеров, д. 9, 10в, 15, 17, 17б, 19а;

Космонавтов, д. 22а

Центральный район

С 21 июня по 1 июля

Средне-Московская, д. 75;

Кольцовская, д. 46;

Плехановская, д. 22.

С 21 июня по 4 июля

Алексеевского, д. 27.

С 22 июня по 5 июля

Ломоносова, д. 92, 94;

Тимирязева, д. 21, 23а;

Дарвина, д. 5, 7, 9, 16, 16а;

Ушинского, д. 8.

С 23 июня по 6 июля

Помяловского, д. 40.