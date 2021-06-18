Нашествие электросамокатов в Воронеже: новое развлечение или опасный транспорт?

Электросамокаты в Воронеже. Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

Мода на электросамокаты в Россию пришла еще несколько лет назад, однако наибольшую популярность этот вид транспорта приобрел после появления в десятках городов кикшеринга. Миллионы людей получили возможность за относительно небольшие деньги взять такой аппарат в аренду. И понеслось: ДТП, сбитые пешеходы и покалеченные дети.

На днях правительство Воронежской области запустило в социальных сетях опрос, чтобы узнать отношение людей к электросамокатам. На данный момент более 43% выбрали вариант «Положительно, но нужно выработать правила», 8% проголосовали за «Сам катаюсь и всем советую», а 33% предпочли пункт «Они только мешают движению». Оставшиеся 15% и 1% проголосовали за варианты «Лучше на своих двоих» и «Я катаюсь на гироскутере!» соответственно.

Электросамокаты в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

«Не мудрено, что людей сбивает»

Мы решили сами проверить, какие плюсы и минусы есть у этого вида транспорта, и отправились к Центральному рынку. Судя по заранее скачанному приложению, буквально через дорогу стояли два самоката. Быстро бронируем, чтобы никто на них не уехал. Включая нас... Самокаты оказались сломаны, один вообще лежал на земле.

Написали в поддержку - минут через десять нам вернули деньги. А мы пошли искать другую парковку. Она была в пяти минутах ходьбы, и там стояло несколько рабочих аппаратов. Мы быстро отсканировали телефонами QR-коды на них и поехали.

Рассказываем о плюсах и минусах езды на самокате. Фото: Кирилл Мишин

Первые наши впечатления были смешанными. С одной стороны - быстро разгоняется, а с другой - медленно тормозит.

- Не мудрено, что людей сбивает, - сказал мой коллега.

Действительно, электрический вариант тормоза объективно проигрывает механическому, который стоит на велосипедах. Там нажал на ручку - и сразу остановился, а тут нужно какое-то время ждать. Конечно, была возможность использовать ножной тормоз, но это оказалось сложно и немного страшно.

Однако к управлению потихоньку привыкаешь. Начинаешь чувствовать скорость. Понимаешь, когда остановиться.

Доступная среда по-воронежски

Только мы научились ездить, как появилась новая проблема: отсутствие нормальных спусков с бордюров. Да, где-то они есть, но огромное количество тротуаров съездов не имеет, либо они расположены в совершенно другой стороне от пешеходного перехода. Из-за маленькой площади колеса запрыгнуть на возвышение не всегда получается. Поэтому мы решили, что не будем рисковать, а лучше вручную поднимем самокаты.

Съезд с тротуаров - большая проблема. Фото: Данил ЛИХАЧЕВ

По дороге встретили пару машин, которые просто преградили проезд на тротуаре. Пришлось пешком перевозить свой двухколесный транспорт. Хочется сказать огромное «спасибо» водителям этих автомобилей: мамы с колясками будут очень «рады» идти по дороге...

Но это еще не все. На улице Коммунаров мы еле успевали тормозить, потому что под наклоном наши самокаты ехали слишком быстро, а тормоза работали слишком медленно. Но в целом это было даже весело, главное - не упали.

Рассказываем о плюсах и минусах езды на самокате. Фото: Кирилл Мишин

Проезжая по центру Воронежа, увидели крайне абсурдную вещь. На остановке «Дом-музей Дурова» прямо посередине заезда на тротуар стоял столб. Интересно, кто до такого додумался? О доступной среде в этом месте явно никто не слышал.

Зато на улице Степана Разина мы смогли как следует разогнаться. Людей мало, дорога прямая, что еще нужно? На Чернавском мосту вообще ехали со скоростью 25км/ч. Кстати, это максимум. Затем покатались на дамбе, где даже есть нормальная велодорожка. Правда, по ней почему-то ходили люди и даже женщина с грудным ребенком. Видимо, тротуар ей не нравится.

Подводим итоги

В общем, что хочется сказать по поводу поездки на самокатах. В первую очередь не стоит забывать: нужно друг друга уважать. И уж точно не стоит ставить машины, перекрывая ими съезд с тротуара, или идти по велосипедным дорожкам с грудным ребенком. Ну, и конечно, в городе очень не хватает хороших тротуаров.

В целом же электросамокат - вещь классная, когда никого на улицах нет. Если вдруг захотели погулять вечером или ночью, то это отличный вариант. А вот днем куда опаснее - нужно много опыта.

По ценам вышло ненамного дороже такси. За 1 час и 22 минуты мы проехали более 5 километров и потратили по 364 рубля.

Электросамокаты в Воронеже. Фото: Кирилл Мишин

Но одних советов мало. С каждым днем все больше новостей о ДТП с участием самокатов. Например, 12 июня мэр Кисловодска попал в реанимацию после падения с такого агрегата, а в Санкт-Петербурге вообще приостановили их аренду, но спустя время возобновили с ограничениями.

В Воронеже пока все не так критично. Однако мэрия уже не первый месяц ломает голову над тем, как ей быть с новым транспортным средством.

- По поручению главы города Вадима Кстенина сейчас управление транспорта наладило сотрудничество с ГИБДД. Начата проработка системы регулирования организации кикшеринга и вопроса безопасности дорожного движения при пользовании электросамокатов - каждым ведомством в своей части, - рассказали «КП-Воронеж» в пресс-службе мэрии.

Действующих правил достаточно

Кроме того, мы обратились за комментарием в компанию Urent, которая занимается прокатом электросамокатов в Воронеже и ряде других городов. Там нам рассказали о том, какие меры принимают для безопасности людей. Например, ограничили скорость всех электросамокатов сервиса до 25 км/ч. Передвигаться на них быстрее не получится. Кроме того, сейчас вводят так называемые «медленные зоны» с высоким пешеходным трафиком, где скорость технически ограничена до 15 км/ч, что сопоставимо со скоростью бегущего человека. При этом в фирме заявили, что действующих правил дорожного движения достаточно и они не считают нужным их обновлять:

- ПДД в достаточной степени регулируют права и обязанности пользователей кикшеринга и других участников движения. Большинство громких историй, в которых задействованы электросамокаты, происходят с владельцами частных средств индивидуальной мобильности. Наша компания наняла специальных консультантов по безопасности в городах присутствия. Они готовы рассказать, как правильно пользоваться самокатами и какие правила необходимо соблюдать. Владельцам частных самокатов эти правила никто не разъясняет, скорость их транспортных средств никто не ограничивает.