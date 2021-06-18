Нововоронежская АЭС: 1,1 миллиона рублей выделил Фонд «АТР АЭС» на реализацию социальных проектов в Нововоронеже

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Совет ветеранов Нововоронежской АЭС выступил с инициативой проведения совместных мероприятий ветеранов с молодёжью атомграда и установки памятного знака «75 лет атомной отрасли». На реализацию проекта «Пусть служит атом Миру и Добру» выделено 600 тысяч рублей.

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500 тысяч рублей выделено на организацию и проведение межрегиональных учебно-тренировочных сборов по Синк кусинкай каратэ в период летней оздоровительной кампании. Сборы будут приурочены к пятилетию с момента энергетического пуска энергоблока № 6 Нововоронежской АЭС.

«Начиная с 2013 года, Концерн «Росэнергоатом» через Фонд «АТР АЭС» поддерживает инициативы Нововоронежа. За это время реализован 71 проект на общую сумму около 36,5 миллионов рублей. Развитие значимых инициатив населения – важная составляющая социальной политики Нововоронежской АЭС. Каждая реализованная идея, будь то модернизация спортивных залов в школах, установка детской игровой площадки или реконструкция городского освещения, создает новые возможности для жителей Нововоронежа», - отметил глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС, председатель Фонда «АТР АЭС» Николай Нетяга.

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Всего в этом году в адрес организаторов конкурса – Фонда «АТР АЭС» – из городов расположения атомных станций поступило 153 социально значимые инициативы. По итогам рассмотрения заявок конкурсной комиссией рекомендованы к реализации 17 проектов.

*Фонд «АТР АЭС» – Фонд содействия развитию муниципальных образований «Ассоциация территорий расположения атомных электростанций» – создан с целью объединения совместных усилий АО «Концерн Росэнергоатом» и органов местного самоуправления муниципальных образований в реализации федеральных и региональных программ, направленных на повышение уровня социально-экономического и инфраструктурного развития территорий расположения атомных станций, формирование высокого стандарта уровня благополучия и экологической комфортности проживания для жителей территорий, информирование населения о безопасной работе действующих российских атомных станций.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС