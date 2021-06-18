Власти Воронежа взяли на контроль ситуацию с прорывом на улице Урывского

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Исполняющий обязанности главы Воронежа Сергей Петрин лично выехал на место аварии на водоводе в районе дома 13 по улице Урывского. Он проверил ход работ по ликвидации нештатной ситуации и провел совещание. Об этом рассказали в мэрии сегодня, 18 июня.

Повреждение водовода диаметром 1000 мм в районе улицы Урывского выявили специалисты «РВК-Воронеж» сегодня утром. В данный момент ограничено водоснабжение в границах улиц Остужева, Урывского, Изыскателей, Ильюшина, Циолковского и Ленинский проспект.

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Как отметил Сергей Петрин, в данный момент водовод перекрыт. Рабочие уже определились с местом утечки, сейчас ведется откачка воды.

– Перебрасываются бригады для проведения земляных работ, идут согласования с ресурсоснабжающими организациями по сетям. Далее после обнаружения поврежденного участка трубы будет принято технического решение по восстановлению, – прояснил ситуацию Сергей Петрин.

Оперативно было принято решение в связи с аварийной ситуацией организовать подвоз питьевой воды. В данный момент в горадминистрации уточняют адреса, куда можно будет подходить местным жителям, и время.

В мэрии также подчеркнули, что несмотря на неудобства, учреждения образования в Железнодорожном и Левобережном районах работают в штатном режиме. Там предусмотрены резервы воды, а дети обеспечены горячим питанием. При этом на случае нештатных ситуаций поддерживается связь с родителями.

– В случае необходимости все социальные учреждения будут обеспечены питьевой водой в кратчайшие сроки, – подытожили в городской администрации.