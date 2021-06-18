Выходные в Воронеже: финал Платоновфеста, 170 самоваров и куклы

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

КОНЦЕРТЫ ПЛАТОНОВФЕСТА

В этот уик-энд заканчивается 11-й Платоновский фестиваль. Воронежцев ждут концерты известных музыкантов.

18 июня в 19.00 в филармонии выступят лауреаты конкурса имени Чайковского - Златомир Фанг (виолончель, США) и Алексей Мельников (фортепиано, Россия). Музыканты исполнят Сонату для скрипки и фортепиано ля-мажор, FWV 8 Франка (переложение для виолончели и фортепиано), Сказку для виолончели и фортепиано Яначека, Сонату для виолончели и фортепиано соль минор, op. 19 Рахманинова.

19 июня в 18.00 в филармонии сыграет Сергей Тарасов - лауреат конкурса имени Чайковского в Москве, конкурса имени Артура Рубинштейна в Тель-Авиве и конкурса имени Бузони в Больцано. Музыкант исполнит Сонату для фортепиано №3 си-минор, Op. 58 Шопена, Экспромты. Ор. 90, № 3, 4 Шуберта, цикл фортепианных пьес «Картинки с выставки» Мусоргского.

20 июня в 19.00 в филармонии выступят Вадим Холоденко (фортепиано, Украина) и Алена Баева (скрипка, Россия).

Они сыграют Шуберта - Рондо для скрипки и фортепиано си минор, соч. 70, Респиги - Сонату для скрипки и фортепиано си минор, Шуман - Сонату для скрипки и фортепиано № 2 ре минор, Op.121.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА КУКОЛ

В музее-усадьбе Веневитинова работает выставка «Мир кукол в дворянской усадьбе». Экспозиция посвящена «кукольной моде» XIX века. Кукла-игрушка была непременным атрибутом для украшения интерьера дворянских усадеб, демонстрации моды и детской игры. Мифология куклы тесно связана с романтической традицией в литературе.

Здесь показывают авторские работы мастеров-кукольников Елены Мазуровой и Татьяны Пасечной из собрания Донецкого республиканского краеведческого музея. Среди кукол есть представители забытых занятий - трубадур, трубочист, цирюльник, шарманщик.

Кроме того, на выставке представлены и работы современных дизайнеров-кукольников - Натальи Скрипниковой, Ольги Боевой из Воронежа, Светланы Устьяновой из Острогожска, Елены Чипига из Лисок. Куклы выполнены в разных техниках, из разных материалов - фарфора, текстиля, полимерного пластика.

Третий раздел выставки представил старинные книги, художественные иллюстрации, фотографии и швейная фурнитура.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКА САМОВАРОВ

В Доме губернатора (пр. Революции, 22, это филиал музея имени Крамского) открылась выставка самоваров «Витязи русского стола». Воронежца показывают часть собрания известного воронежского архитектора Анатолия Бородецкого. Анатолий Петрович много лет занимается коллекционированием и реставрацией предметов русского быта. На выставке коллекционер представит 173 самовара, бульотки и фонтаны российских и зарубежных производителей конца XVIII - начала ХХ веков - в большом разнообразии форм, размеров, материалов отделки.

Историки считают, что первенство в самоварном деле принадлежит уральскому заводу в Суксуне, где самовары стали делать с конца 1730-х годов. Затем центрами самоварной промышленности в России стали Тула и ее окрестности, а также Москва, Петербург, Урал, Варшава и некоторые города центральных российских губерний. В день открытия выставку можно посетить бесплатно, Анатолий Бородецкий проведет авторскую экскурсию.

С 18 июня посетить экспозицию можно со среды по воскресенье - в 12.00, 14.00 и 16.00. Понедельник и вторник - выходные дни. Выставка продлится до конца 2021 года.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ВЫСТАВКИ ПЛАТОНОВФЕСТА

БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ

Лучшие авангардисты - в «Крамском». Картины из семи российских музеев -Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Курской картинной галереи имени Дейнеки, художественных музеев из Саратова, Рязани, Тулы и Ярославля - собрал в Воронеже 11-й Платоновский фестиваль. Экспозиция «Бубновый валет. Эманации измов» объединила работы художников творческого объединения, с которого началась история русского авангарда. Сейчас эти произведения - национальное достояние.

Воронежцы могут увидеть работы Михаила Ларионова, Натальи Гончаровой, Аристарха Лентулова, «сезанистов» Ильи Машкова, Петра Кончаловского, Александра Куприна. Выставка будет работать до 25 июля.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

СНИМКИ ФОТОГРАФА "ОГОНЬКА"

На «антресолях» выставочного зала музея имени Крамского Платоновский фестиваль открыл выставку «Аркадий Шайхет. Свидетель времени. Фотографии 1924-1940». Проект представил несколько десятков довоенных снимков известного советского фотографа из коллекции Мультимедиа Арт Музея Москвы. Аркадий Шайхет был одним из авторов (наряду с Александром Родченко, Борисом Игнатовичем, Георгием Петрусовым, Михаилом Прехнером), заложивших основы советской визуальной культуры. Снимал для «Рабочей газеты», потом стал главным фотографом «Огонька» - самого популярного в стране иллюстрированного журнала. С 1925 по 1938 годы он делал для издания репортажи на самые разные темы: про борьбу с неграмотностью и про НЭП, годовщину смерти Ленина и юбилей Большого театра, автомобильные заводы и металлургические комбинаты, жизнь беспризорников и парады на Красной площади. Шайхет умел выхватить суть момента, выбрать необычный ракурс. Рассматривая снимки на выставке, воронежцы могут узнать, как в 20-х выглядел временный деревянный мавзолей Ленина, первые автомобили, парады физкультурников...

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ПРОЗРАЧНОСТЬ И СУРОВЫЙ СТИЛЬ

В зале на Кирова Платоновский фестиваль показывает выставку "Вещество существования. Виктория и Павел Никоновы. Живопись".

Его картины покупал Дейнека, а критика Хрущева отправила в «черные списки». Павел Никонов начал творить в период «оттепельной» живописи. Был лидером так называемого «сурового стиля» (нового направления, как противопоставления бесконфликтному официозу соцреализма), впоследствии «крестьянского». Он до сих пор частенько творит в деревне Алексино Калязинского района.

- Именно в деревне обнажается подлинная жизнь, которая в городе скрыта, замаскирована, - говорит Павел Никонов.

С картинами отца соседствуют работы его дочери. Стиль Виктории Никоновой другой. На нее оказал влияние Андрей Васнецов, но художница смогла найти свои «краски». Она писала «прозрачно». Ее серия «Окна» - как сквозь запыленное стекло. Особенно поражает «Город» - гармоничностью и тонким колоритом.

Выставку можно посмотреть бесплатно до 27 июня.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ДЕТСКАЯ ВЫСТАВКА

На третьем этаже основного здания музея имени Крамского открылась выставка «И вновь, и вновь я возвращаюсь в детство».

Экспозиция посвящена размышлениям художников о детстве как об особом периоде жизни, имеющем непреходящую ценность для каждого человека. Проект объединит более 30 живописных и графических портретов детей, семейных портретов, бытовых сцен, а также скульптурных произведений из фондов музея.

- Изображения детей в XVIII веке занимали скромное место в русском искусстве, «открытие детства» связывают с XIX веком. В этот период в сюжетный ряд входит детский мир ребенка. Живописцы стали изображать не только портреты детей как «маленьких взрослых», они стремились понять и передать индивидуальные черты портретируемых. Наряду с парадными детскими портретами особое место художники отводили бытовому жанру, а объектами их художественного интереса все чаще становились дети крестьянского сословия, - рассказали в музее. - Мир детства получил свое отражение и в непростом XX столетии, полном колоссальных перемен, открытий и потрясений. Художники были заинтересованы в обращении к образу ребенка в своем творчестве. Они стремились охватить различные стороны и проявления темы, раскрыть влияние социально-исторической ситуации на мир ребенка, показать радости и переживания детей.

Выставка продлится до 4 июля.

БУМАЖНАЯ ВЫСТАВКА

Камерный театр приглашает на выставку воронежского художника Павла Брата. В в арт-галерее покажут его работы, объединенные названием «И слово стало плотью / Et Verbum Caro Factum Est».

Экспозиция представила персональный проект художника, созданный им в 2016 году в Санкт-Петербурге. В своем творчестве Павел экспериментирует с бумагой, изучая ее свойства и взаимоотношения с другими материалами.