Нововоронежская АЭС: в городе атомщиков прошел фестивальный тур Великой Победы

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Организатором выступил Концерн «Росэнергоатом». Тур служит целям укрепления связей между разными поколениями атомщиков, развитию у молодежи чувства причастности к истории страны и атомной энергетики, воспитанию чувства уважения к людям старшего поколения, популяризации творчества ветеранов.

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«Сколько бы ни прошло лет со дня Великой Победы, мы никогда не забудем, какой ценой она досталась. Героизм и мужество нашего народа позволили выстоять под разрушительным натиском противника и дать возможность будущим поколениям жить в независимом и свободном Отечестве. Мне очень приятно приветствовать Фестивальный тур Великой Победы от имени коллектива Нововоронежской АЭС. В нашем городе чтят и любят ветеранов, окружают их заботой и вниманием», – обратился к собравшимся директор Нововоронежской АЭС Владимир Поваров.

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В день фестивального тура перед нововоронежскими зрителями выступили Народные артисты России, лауреаты всероссийских и международных конкурсов Василий Овсянников и Нина Романова. Они исполнили всеми любимые песни военных лет. Вместе с именитыми артистами на сцену вышли самые яркие представители нововоронежской самодеятельности: Народный вокальный ансамбль «Россияночка» и Образцовая вокальная студия «До-Ми-Соль».

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«Фестивальный тур – замечательное событие, призванное почтить память павших в годы Великой Отечественной войны, и еще раз напомнить, как хрупок мир. Спасибо ветеранам, труженикам тыла за нашу Великую Победу», – поприветствовал нововоронежцев председатель Совета межрегиональной общественной организации ветеранов Концерна «Росэнергоатом» Виктор Черкасов.

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Одновременно с праздничным концертом 16 июня во Дворце культуры Нововоронежа прошла тематическая выставка декоративно-прикладного искусства и художественной фотографии, посвященная годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС